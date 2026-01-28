Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

Keiko Fujimori aclaró que su partido no apoyará la destitución del presidente interino por reuniones clandestinas con empresarios chinos, a menos que se demuestre un delito en flagrancia

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este martes que su partido dejará de respaldar al presidente interino José Jerí, investigado por reuniones clandestinas con empresarios chinos, solo si se comprueba un “hecho flagrante”.

“En estos momentos, que estamos a once semanas de la elección, lo que se necesita es madurez, un poquito de serenidad”, dijo la candidata que busca llegar a la presidencia por cuarta vez.

“Si es que hubiese un hecho flagrante, pues la postura de Fuerza Popular cambiará de inmediato”, agregó, luego de que su formación se pronunciara en contra de la destitución de Jerí por reunirse de forma encubierta el 26 de diciembre de 2025 en un chifa de propiedad del empresario Zhihua Yang y, posteriormente, el 6 de enero, en una tienda del mismo.

“Lo que sí tenemos que lamentar, además de sus reuniones poco transparentes, por decir lo menos, es que el centro de la comunicación ahora se ha enfocado en sus reuniones, cuando lo que los ciudadanos quisieran es poder escuchar cada una de las propuestas”, señaló.

Fujimori pidió madurez política a semanas de las elecciones y defendió que las investigaciones sobre Jerí deben seguir en el Congreso y el Ministerio Público, sin especulación ni desestabilización política

“Más que una reunión, creo que habría que ver un hecho delictivo de flagrancia”, dijo en defensa de la postura fujimorista.

Fuerza Popular señaló la semana pasada que, aunque las explicaciones de Jerí siguen “generando dudas sobre su actuación”, las investigaciones deben continuar, “tanto en el Congreso como en el Ministerio Público”.

“Los ciudadanos nos piden a los políticos que dejemos las peleas inútiles y pongamos el foco en lo importante: ordenar el país. No hacemos especulación electoral. Por eso, no vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre: caviares (término despectivo para referirse a progresistas), comunistas y, ahora, los pseudo ‘moralistas de derecha’”, agregó.

Mencionó además que dejan constancia de que, si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente, con la misma responsabilidad y sin cálculos, “harán lo que corresponda en ese momento”.

Fujimori lamentó que el debate público se centre en las reuniones de Jerí y no en propuestas, destacando que la ciudadanía exige a los políticos concentrarse en resolver los problemas del país

Cae en aprobación

La desaprobación de la gestión de Jerí subió a 56 %, diez puntos más que en noviembre pasado, tras descubrirse estas reuniones caldestinas, según un sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República.

De acuerdo a los ámbitos geográficos, la desaprobación al mandatario en Lima, donde vive un tercio de la población total, es 58 % y en el sur del país se eleva a 66 %. Igualmente, el rechazo a Jerí es más alto en los ciudadanos mayores de 50 años de edad (66 %) y los que pertenecen a la clase media con 58 %.

Por su parte, la población que aprueba al gobernante está en el norte del país (36 %), una zona duramente golpeada por la inseguridad ciudadana, y son los más jóvenes, de 18 a 29 años de edad (38 %).