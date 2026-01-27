Perú

Keiko Fujimori plantea salir de la Corte IDH “y solicitar el reingreso, pero con candados”: ¿es posible?

En diálogo con Infobae, el excanciller Miguel Rodríguez Mackay profundizó sobre la viabilidad de la propuesta anunciada por la lideresa de Fuerza Popular

La candidata presidencial Keiko Fujimori expone sus propuestas para enfrentar la delincuencia.

Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, se mostró a favor de retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero no para la eventual aplicación de la pena de muerte, sino para gestionar su reingreso, pero con limitaciones.

En entrevista con el programa Fuego cruzado, la lideresa naranja aseguró que es posible solicitar el retorno, y que no le preocupa el tiempo que tome el trámite, pues lo relevante sería que el país “regrese, pero con candados en ciertos aspectos”.

“Para derrotar al terrorismo, como se hizo durante el gobierno de mi padre, no se requirió la pena de muerte. Lo que nosotros planteamos es que se pongan candados para ciertos aspectos, como por ejemplo, el Perú no debe de pagar una indemnización al, a los terroristas. Para esos aspectos, nosotros creemos que el Perú tiene que poner ciertas inhibiciones, por eso es que no planteamos un retiro total de la Corte IDH, sino parcial”, mencionó.

Lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre la salida de la Corte IDH. | Fotocomposición: Infobae Perú

¿Es posible salir ‘parcialmente’ de la Corte IDH?

La viabilidad jurídica y política de la propuesta de Keiko Fujimori abre una serie de interrogantes sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por el Perú. En diálogo con Infobae, el excanciller Miguel Rodríguez Makay mencionó que aunque efectivamente el país tiene la posibilidad de salir y luego reingresar, no existe la posibilidad de colocar limitaciones.

“No existe el retiro parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay forma. O nos retiramos del pacto o no nos retiramos del pacto. Uno no puede ponerse con exquisitesez o candados. Sería en verdad una solución sin sustento que el Perú vea el retiro de la Corte desde un punto de vista contable, de gasto, de dinero. Nosotros no debemos pensar así“, explicó.

Insistió que la propuesta carece de sustento legal y responde a un enfoque que ya fue descartado en el pasado reciente del país. “Este retiro parcial se comentaba mucho en los tiempos del gobierno de Alberto Fujimori. Jurídicamente no era posible entonces y tampoco lo es ahora. Respetuosamente, la señora Keiko Fujimori está creyendo ese mismo argumento que le dijeron a su padre en los años noventa, cuando jurídicamente la única posibilidad que existe es el retiro total de la Corte o no retiro total. No hay ninguna otra forma para el retiro parcial y la única razón de peso sobre la realidad peruana es para aplicar la pena de muerte, no para evitar o evadir pagos a terroristas”, agregó.

Consideró que la única posibilidad para retirarnos de la Corte es para aplicar la pena de muerte, por lo que, si ella no está de acuerdo con su ejecución, su propuesta no tiene sentido. “La única razón para hacerlo, de peso y de piso sobre la realidad peruana, es para aplicar la pena de muerte”, sentenció.

El excanciller Miguel Rodríguez Mackay descarta retiro parcial.

Consultado sobre si es posible que se realice la denuncia al Pacto San José y luego se busque el retorno con limitaciones, explicó que no. Mencionó que la Corte IDH ha establecido que las obligaciones convencionales no pueden ser modificadas arbitrariamente por los Estados al reincorporarse o ratificar el tratado.

