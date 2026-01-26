Rafael López Aliaga pide renuncia de José Jerí y critica a Keiko Fujimori por blindarlo: “Si quiere ser cómplice, es su problema”

afael López Aliaga, líder de Renovación Popular, pidió la renuncia del presidente interino José Jerí tras las revelaciones sobre reuniones irregulares con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó este lunes la renuncia del presidente interino José Jerí y criticó el respaldo brindado por Fuerza Popular, encabezado por la también candidata Keiko Fujimori, ante la revelación de que el mandatario mantuvo reuniones fuera de su horario oficial con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang.

“Yo le pediría la renuncia... no puede estar dando esa imagen y tener cada noche un video más. ¿Vamos a tener 19 videos cada noche? Eso destroza la confianza del Perú. No, no entró para eso; entró para seguridad ciudadana y elecciones limpias”, comentó al ser abordado por periodistas.

Sobre la postura del fujimorismo, que se mostró en contra de destituir al mandatario, el exalcalde de Lima expresó que “si ella quiere ser cómplice” de las sospechas generadas por estos encuentros, “es su problema”.

“No entiendo su posición, pero eso desgasta y mueren trece, catorce, quince peruanos por día”, señaló. Hasta el momento, se sabe que Jerí acudió el 26 de diciembre de 2025, encapuchado para evitar ser reconocido, a cenar a un chifa propiedad de Yang; y que el 6 de enero visitó con su equipo una tienda del mismo empresario, la cual había sido clausurada previamente por las autoridades municipales.

Por su parte, Fuerza Popular manifestó que el país “sigue enfrentando el monstruo de la inseguridad y la pobreza sigue avanzando”; por lo tanto, “necesita orden, no más caos”. Añadió que, si en el futuro surgiera algún hecho o situación que hiciera insostenible la permanencia de Jerí, actuarán con responsabilidad y sin cálculos, “haciendo lo que corresponda en ese momento”.

Congresistas de diversas bancadas han presentado hasta seis mociones de censura contra Jerí. Sin embargo, estas no podrán ser discutidas hasta que el Parlamento retome las sesiones ordinarias en marzo, o si se convoca una sesión extraordinaria por iniciativa del presidente o con el respaldo de tres quintas partes de los congresistas, es decir, 78 firmas.

López Aliaga opinó que el mandatario “está solo” y “tirando la pita”, y pidió al Parlamento que haga respetar “las investiduras” y “la imagen del Perú”.

Jerí, quien asumió la presidencia interina en octubre de 2025, reemplazando a la destituida Dina Boluarte (2022-2025) en su calidad de presidente del Congreso, acudió la semana pasada a la Comisión de Fiscalización. En esa ocasión, reiteró que no ha cometido ningún acto irregular y denunció ser víctima de un complot destinado a desestabilizar al país.