Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito y afirma: “Hoy él tiene una nueva pareja y les deseo lo mejor”

Keiko Fujimori decidió poner en palabras un capítulo de su vida personal que durante años permaneció rodeado de versiones, silencios y comentarios externos. La candidata presidencial eligió una entrevista con el diario Trome para abordar, con un tono medido, los motivos de su separación con Mark Vito Villanella y la forma en que ambos sostienen hoy un vínculo enfocado en la crianza de sus hijas.

La conversación se dio en un contexto donde la figura de Fujimori suele aparecer ligada al debate político, a los procesos judiciales y a la exposición pública constante. En ese escenario, hablar de su vida privada implicó un movimiento poco frecuente. Aun así, la lideresa de Fuerza Popular eligió un registro sobrio, sin entrar en detalles, y con un mensaje central que apuntó a la estabilidad familiar.

Durante la entrevista, la política respondió de forma clara cuando se le consultó por las razones del fin de su matrimonio. Frente a una pregunta directa, eligió una definición concisa que descartó conflictos visibles o enfrentamientos prolongados.

“Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla: fue por mutuo acuerdo. Estamos los dos mejores así”, expresó, dejando en evidencia que la separación respondió a una decisión consensuada. La frase buscó poner distancia con las versiones que apuntaban a un escenario más complejo o conflictivo.

Ante la mención de rumores vinculados a una posible infidelidad, Fujimori marcó un límite. La respuesta evitó alimentar especulaciones y sostuvo un tono respetuoso hacia su expareja. “Prefiero no tocar ese tema”, señaló, antes de referirse a la situación actual de Mark Vito.

“Él tiene una nueva pareja”

Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría viven su primer viaje familiar a Estados Unidos: “Para conocer a mis suegritos”.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista surgió cuando Fujimori habló sobre la nueva relación sentimental de su exesposo. Sin incomodidad visible, reconoció ese vínculo y remarcó el clima cordial que mantiene con ambos.

“Hoy él tiene una nueva pareja. He tenido la oportunidad de conocerla. Les deseo a los dos lo mejor. Los veo a ambos contentos y mis hijas también”, afirmó.

La figura de Mark Vito ganó presencia en redes sociales durante los últimos años, especialmente en plataformas como TikTok. Consultada sobre si seguía esos contenidos, Fujimori respondió con una mezcla de sinceridad y humor.

“No, prefiero no verlo”, dijo entre risas. La frase marcó una distancia clara respecto a la vida digital de su exesposo, sin que eso implique un conflicto personal.

El rol de Mark Vito como padre

Más allá de la ruptura matrimonial, la candidata presidencial destacó de manera reiterada la presencia de Mark Vito en la vida de sus hijas. La referencia al vínculo paterno ocupó un lugar central en su relato.

“Él viene constantemente, es un excelente papá”, afirmó, destacando su compromiso con Kyara y Kaori. La declaración reforzó la idea de una relación funcional entre ambos, basada en la responsabilidad compartida.

En ese mismo sentido, la política resaltó el acompañamiento de sus hijas frente a las decisiones familiares y personales. “Hemos tomado esta decisión las tres. Ellas sufrieron mucho por la persecución”, comentó, aludiendo al impacto del contexto judicial en la vida familiar.

Antecedentes y declaraciones previas

El podcast de Magaly tendrá como invitada a Keiko Fujimori. El episodio busca dejar de lado los debates políticos para mostrar confesiones inéditas sobre momentos que marcaron su vida y transformaron su visión. (Magaly Medina)

Las palabras ofrecidas al diario dialogan con declaraciones anteriores. En 2025, Fujimori abordó el tema durante una entrevista con Magaly Medina, donde se mostró más abierta respecto al desgaste de su matrimonio. En ese espacio, vinculó la ruptura con un proceso largo y difícil, marcado por factores externos y tensiones acumuladas.

“Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que ya, si se cruza la línea de la que no había regreso. Lo conversamos alteradamente”, expresó en ese entonces.

Cuando la conductora insistió en detalles sobre una supuesta traición, Fujimori volvió a marcar límites. “No voy a contar todos esos detalles. Pero yo creo que siempre se puede conversar de manera respetuosa. Sí, las emociones salen, por supuesto. Uno tiene que elevar más la voz. He llorado mucho”, confesó.

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella anunciaron su separación en junio de 2022, tras casi dos décadas de matrimonio. En un comunicado público, ambos señalaron que la decisión priorizaba el bienestar de sus hijas. La pareja, que durante años mostró unidad frente a escenarios políticos y judiciales complejos, inició desde entonces una nueva etapa, marcada por la distancia sentimental y la cooperación familiar.