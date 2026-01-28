Perú

Fiscalía abre investigación por peculado contra asesora del IPD que usó palco oficial con sus amigas en concierto de Bad Bunny

El Ministerio Público investiga a la experiodista deportiva Milena Merino Torrejón por el presunto uso indebido de un palco del Estadio Nacional durante el concierto de Bad Bunny, y ha solicitado información sobre los accesos, los protocolos de uso y su contratación

La Fiscalía Especializada en Delitos
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación por presunto peculado de uso contra Milena Merino Torrejón, experiodista deportiva, tras su presencia en uno de los palcos asignados al Instituto Peruano del Deporte (IPD) del Estadio Nacional durante el concierto de Bad Bunny, realizado en Lima el 16 de enero, como reveló el portal de investigación El Foco.

Como parte de las diligencias, el despacho fiscal solicitó al IPD información sobre el uso de los palcos del recinto con el fin de esclarecer las condiciones de acceso y control en dicho evento.

El requerimiento comprende el contrato de alquiler, la existencia de cámaras de videovigilancia, los registros audiovisuales, la relación del personal de seguridad y la identificación del funcionario a cargo de la administración de estos espacios.

De acuerdo con el medio de investigación, Merino Torrejón asistió al espectáculo desde uno de los palcos oficiales en compañía de dos amigas. Hasta el momento, el IPD no ha ofrecido explicaciones sobre el acceso a estos ambientes ni ha emitido información oficial sobre su utilización durante el concierto. La experiodista tampoco respondió a las solicitudes de descargo formuladas por el citado medio.

El Ministerio Público solicitó información sobre el uso y control de los palcos, incluidos contratos de alquiler, registros de videovigilancia, personal de seguridad y el funcionario responsable de su administración

En un oficio dirigido a Sergio Ludeña, presidente del IPD, la Fiscalía también requirió documentación relacionada con la contratación de Merino Torrejón. El pedido incluye expedientes de contratación, órdenes de servicio, requerimientos del área usuaria, términos de referencia, comprobantes de pago y los protocolos internos que regulan el uso de palcos en eventos privados.

El Ministerio Público precisó que la investigación se centra en la presunta comisión de un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado. El IPD deberá atender los requerimientos dentro de los plazos establecidos.

El informe de El Foco indica que Merino Torrejón no figura como trabajadora permanente del IPD, aunque recibió una orden de servicio por 24 mil soles para labores de gestión de comunicación institucional durante 40 días, lo que equivale a un ingreso mensual de 18 mil soles.

La contratación se concretó cinco días después de la designación de Ludeña, con quien mantiene antecedentes laborales en el club Cienciano. Según la documentación revisada, la funcionaria cuenta únicamente con el grado de bachiller y no registra experiencia en el sector público.

Según El Foco, Merino Torrejón asistió al concierto junto a dos amigas desde un palco oficial, sin que el IPD haya explicado el acceso ni el uso de estos espacios. La experiodista no respondió a los pedidos de descargo

El expediente presentado para sustentar el pago consta de siete páginas, la mayoría compuestas por fotografías, y atribuye a la labor de la contratada un incremento del 42 % en la visibilidad del IPD, así como un aumento del 45 % en el alcance mediático de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

Fiesta en Lima

El cantante puertorriqueño ofreció dos conciertos en el país como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’ en un abarrotado Estadio Nacional de Lima, que se encendió con fuegos artificiales y música urbana.

Perú es uno de los destinos que Bad Bunny ha visitado en varias ocasiones, primero cuando era un artista emergente de la música urbana, y ahora como una estrella consagrada a nivel global que será el responsable del show de medio tiempo del Super Bowl del fútbol americano el próximo 8 de febrero.

