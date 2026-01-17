El gesto de Bad Bunny: impide que seguridad retire a fan que subió al escenario para abrazarlo durante concierto

Bad Bunny impide que retiren a fan que se subió al escenario para abrazarlo. Tiktok/ @ivn040296

Durante el primer concierto de Bad Bunny en Lima, una joven fan desafió la seguridad y logró subirse al escenario en medio de la interpretación de “Dákiti” en el Estadio Nacional. A pocos pasos del cantante, fue interceptada por un miembro del equipo de seguridad, pero para sorpresa de todos, el cantante intervino y pidió que no la retiraran. El artista aceptó el inesperado abrazo de la admiradora, intercambió unas breves palabras con ella y continuó el show ante la ovación del público.

El episodio, registrado por decenas de asistentes, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, viralizándose en distintas plataformas. La reacción de Bad Bunny fue muy bien recibida por sus seguidores.

El público respondió con aplausos y gritos de aliento cuando la admiradora, visiblemente emocionada, se fundió en un abrazo. El gesto generó una ola de comentarios positivos en redes sociales, siendo destacado como uno de los episodios más humanos y cercanos de la velada.

La intervención de la fan ocurrió sin incidentes mayores, gracias a la disposición del artista y al profesionalismo del personal de seguridad. Bad Bunny se mantuvo tranquilo durante toda la situación y, tras el abrazo, retomó la interpretación de su éxito sin mostrar incomodidad.

“Me representa”, “No se lanzó, bien educada”, “De todas formas fue respetuosa y no se le lanzó encima ni lo tocó sin su aprobación, eso se llama ser fan, respetar a los artistas”, escribieron los usuarios de las redes sociales, quienes felicitaron que la joven haya sido prudente al acercarse al cantante.

El primer concierto de Bad Bunny

La noche del viernes 16 de enero marcó el regreso de Bad Bunny a Lima tras cuatro años de ausencia, en el marco de la gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’. El concierto en el Estadio Nacional se realizó ante un recinto repleto, con fanáticos provenientes de distintas regiones del país y del extranjero.

La expectativa por el show superó la generada en su anterior visita a la capital peruana, consolidando al cantante como uno de los máximos referentes del género urbano en la región.

El incidente protagonizado por la fan destacó entre otros momentos de la jornada, como la participación de Natalie Vértiz en el segmento de “La Casita” y la viralización de un lapsus del artista al mencionar el nombre de Chile durante el espectáculo en Perú. Sin embargo, la irrupción en el escenario y la reacción de Bad Bunny quedaron como uno de los temas más comentados al cierre del evento.

El repertorio de Bad Bunny en Lima incluyó los principales éxitos de su carrera y una puesta en escena que combinó elementos visuales, interacción con el público y homenajes a la cultura peruana. El concierto avanzó sin mayores contratiempos y se mantuvo la conexión entre el artista y sus seguidores hasta el cierre de la presentación.

La gira mundial “Debí Tirar Más Fotos World Tour” continuará en otras ciudades de la región, mientras en Lima el impacto de la noche del 16 de enero sigue generando repercusiones en redes sociales. El cantante brindará su segundo concierto este sábado 17 de enero, donde se esperan más sorpresas de parte del ‘Conejo Malo’.

