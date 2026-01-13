Bad Bunny en Lima: accesos, horario, recomendaciones y más para los conciertos del ‘Conejo Malo’

Bad Bunny: precio y venta de entradas para el concierto del 'Conejo Malo'.

Los conciertos de Bad Bunny en Lima reunirán a miles de fanáticos en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero. Ambos shows agotaron todas las localidades semanas atrás y se perfilan como uno de los eventos musicales más grandes del año en la capital peruana. El fenómeno del artista, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, ha generado un gran entusiasmo entre el público.

La producción ha anunciado que la puesta en escena incluirá espacios interactivos como La Casita, donde el cantante suele compartir momentos especiales con los asistentes. Todavía se desconoce cuál será la canción elegida como parte de la sorpresa local, lo que mantiene la expectativa alta entre los fanáticos.

¿Necesito DNI para ingresar al concierto?

El acceso al Estadio Nacional será exclusivo con DNI para todos los asistentes peruanos. Este documento servirá como entrada y será validado al ingreso. Las personas extranjeras que no cuenten con DNI peruano o se encuentren en trámite podrán ingresar mostrando el ticket digital junto con el pasaporte o documento de identidad de su país de origen. La validación de identidad será estricta, por lo que es imprescindible llevar los documentos requeridos para evitar inconvenientes al ingresar.

Horario del concierto

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 3:00 p.m., permitiendo el ingreso escalonado del público. El show principal de Bad Bunny está programado para iniciar a las 9:00 p.m. Se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos y aprovechar las actividades previas al espectáculo.

Accesos y zonas de ingreso

La organización ha dispuesto diferentes accesos al recinto, vinculados a zonas específicas para facilitar la circulación y el control de seguridad. Los puntos de ingreso estarán distribuidos así:

Av. Paseo de la República (Estación Metropolitano): acceso a Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A.

Av. Bauzate y Meza (con Av. Paseo de la República): acceso a Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP.

Av. 28 de Julio (con Av. Paseo de la República): acceso a Tribuna Norte y Tribuna Oriente.

Calle Madre de Dios (con Av. Petit Thouars): acceso a Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular.

Calle Saco Oliveros (con Av. Petit Thouars): acceso a Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation.

Calle Corpancho (con Av. Petit Thouars): acceso a Zona VIP y Tribuna Occidente.

¿Aceptan entradas impresas?

La agencia 3 Puntos alertó sobre la circulación de supuestos tickets impresos o en PDF a través de redes sociales y canales no oficiales. No se ha habilitado la venta de entradas físicas para ninguna de las fechas y la única forma válida de presentar el boleto es a través del aplicativo Quentro, disponible para iOS y Android. Cualquier otra modalidad, incluyendo tickets impresos o digitales no generados en la plataforma oficial, será considerada fraudulenta y no permitirá el ingreso al evento.

Solo podrán ingresar quienes presenten su entrada visible en la aplicación Quentro, que permite la gestión y transferencia segura de los boletos. La organización recomienda no comprar entradas fuera de los canales autorizados y verificar la autenticidad del ticket en la aplicación antes del evento.

Recomendaciones y prohibiciones

La seguridad es una prioridad para la organización. El personal de seguridad estará presente en todos los accesos y zonas internas del estadio. Se recomienda evitar correr o empujar durante el ingreso y la salida, ubicar previamente las salidas de emergencia y seguir siempre las indicaciones del personal.

Entre las principales restricciones para ingresar al recinto se encuentran:

No está permitido el acceso con mochilas, cámaras profesionales ni botellas de ningún tipo.

No se puede ingresar con objetos contundentes, punzocortantes ni elementos que puedan considerarse peligrosos.

La reventa de boletos está prohibida y la organización exhorta a no adquirir tickets en canales no autorizados.

Cumplir con las normas permitirá a los asistentes disfrutar de los conciertos de Bad Bunny en un entorno seguro y ordenado.