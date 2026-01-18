Rafael López Aliaga asiste al concierto de Bad Bunny: candidato a la presidencia estuvo en un palco del Estadio Nacional

Fuente: TikTok/Rafael López Aliaga

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, asistió este sábado al segundo concierto que el cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció en Lima como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’, un evento que reunió a miles de fanáticos en el Estadio Nacional, donde los fuegos artificiales y la música urbana marcaron la noche.

El exalcalde de Lima compartió en su cuenta de TikTok un video desde uno de los palcos del estadio y explicó a sus seguidores que acudió para analizar el negocio de los conciertos y “repotenciarlos”.

“Hermanos, no desperdicien el tiempo en cosas negativas, haciéndole caso a personas negativas que ni te conocen”, escribió en la descripción del clip, donde recogió parte de las palabras que el reguetonero dirigió al público durante la segunda fecha de su tour, antes de continuar su gira en Argentina y Brasil en febrero.

“Tengan por seguro que haremos crecer esta industria en Perú”, “Los eventos más grandes del mundo verán a Perú, nos encargaremos de eso”, fueron algunas respuestas de López Aliaga a los usuarios que comentaron la publicación.

Bad Bunny ha roto con la masculinidad hegemónica, apoya a la comunidad LGTBIQ+ —objeto de ataques por López Aliaga— y ha defendido a los inmigrantes ante políticas del presidente estadounidense Donald Trump, a quien el líder de Renovación Popular expresa admiración.

Según la última encuesta de Datum, el empresario lidera la intención de voto presidencial con un 12% a nivel nacional. Le sigue Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con un 8,8%, y el cómico Carlos Álvarez, de País para Todos, con 6,2%.

Los fanáticos del artista acamparon en los alrededores del Estadio Nacional, situado en el centro de Lima, e ingresaron varias horas antes del inicio del show. Muchos llevaban los sombreros de paja que popularizó el artista puertorriqueño.

La ‘casita’ instalada en un extremo del estadio también atrajo la atención del público, interesado en descubrir a los invitados del ‘conejo malo’.

Perú es uno de los destinos que el puertorriqueño ha visitado en varias ocasiones, primero cuando era un artista emergente de la música urbana, y ahora como una estrella consagrada a nivel global que será el responsable del show de medio tiempo del Super Bowl del fútbol americano el próximo 8 de febrero, según anunció en las últimas horas.

El reguetonero prometió poner a bailar a los fans en su ‘Weltita’ a Perú, lo que desató los gritos de euforia del público. Abrió el espectáculo con canciones como ‘La mudanza’, ‘Calladita’ y ‘Nueva Yol’. Luego, ingresó a ‘La casita’ para interpretar temas como ‘Titi me preguntó’, ‘Me porto bonito’, ‘Yo perreo sola’ y ‘Safaera’, usando una casaca de la selección peruana de fútbol.

Más adelante, el autor del álbum ‘Debí tirar más fotos’ se acercó al público para estrechar manos y luego volvió al escenario principal, donde continuó con ‘Ojitos lindos’, ‘El apagón’, ‘Kloufrens’, ‘Bokete’ y ‘Eoo’, hasta completar un repertorio de 29 canciones.