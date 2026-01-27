Colombia

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue su aparición como invitado especial de Shakira y Jennifer Lopez en 2020

La cantante colombiana utilizó parte de su espectáculo conjunto con JLo para sumar al puertorriqueño a su lista de invitados, lo que este aprovechó para interpretar uno de sus éxitos

Las dos latinas encendieron la fiesta en el Hard Rock Stadium de Miami, incluyendo a Bad Bunny y J Balvin como invitados especiales - crédito NFL

Faltan menos de dos semanas para que uno de los espectáculos de medio tiempo más esperados en la historia del Super Bowl tenga lugar. Reconocido como uno de los grandes nombres del panorama musical de 2025, Bad Bunny se convertirá en el primer artista masculino latino que presentará su espectáculo en uno de los eventos de mayor impacto mediático a nivel mundial.

El evento, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de California, tendrá lugar durante el intermedio del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, pero no será ni mucho menos la primera vez que el puertorriqueño se pare en la tarima en ese contexto.

Shakira y Jennifer Lopez fueron
Shakira y Jennifer Lopez fueron las primeras latinas desde Gloria Estefan en presentarse en el medio tiempo del Super Bowl LIV - crédito Mike Blake/REUTERS

Seis años atrás, el reguetonero fue uno de los invitados que tuvo Shakira durante su espectáculo en conjunto con Jennifer Lopez, marcando la primera vez desde Gloria Estefan en 1999 que las mujeres latinas se tomaban el evento.

La propia Shakira destacó la trascendencia de esta nominación para la comunidad hispana y para la proyección mundial del idioma español, según declaró a Variety.

“Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial pueda actuar en el escenario más grande del mundo. “Es el momento perfecto para una actuación como esta, ¡Estoy deseando verla!”, afirmó al citado medio.

Shakira expresó que “ya era
Shakira expresó que “ya era hora” de que un artista latino como Bad Bunny protagonice el show del Super Bowl. (Vogue México)

Así fue el paso de Bad Bunny como invitado de Shakira en el Super Bowl LIV

Cuando el puertorriqueño fue elegido por Shakira como uno de sus invitados a su parte del espectáculo de medio tiempo, su figura iba en claro ascenso dentro del género urbano. El año anterior publicó su álbum colaborativo con J Balvin, Oasis, y estaba a unas semanas de publicar YHLQMDLG, uno de los responsables de imponer lo que se denominó dentro de la industria como el “sad perreo”.

Aquel 2 de febrero, el estadio fue testigo de la presentación de la colombiana, quien vestía un top rojo brillante y una minifalda a juego mientras abría con She Wolf y enlazaba otros éxitos como Empire, Ojos Así y Whenever, Wherever. En el momento central del show, Bad Bunny apareció en la tarima luciendo un llamativo conjunto color plata, desde el pañuelo en su cabeza hasta un abrigo adornado con pedrería, y se sumó a la coreografía junto a Shakira.

Bad Bunny cantó una parte
Bad Bunny cantó una parte de "Callaíta" durante su apairición como invitado de Shakira en el Super Bowl LIV - crédito Mike Blake/REUTERS

Juntos interpretaron dos temas: I Like It de Cardi B que incluyó un fragmento del tema de Joe Arroyo En Barranquilla me quedo, y una versión salsa de Chantaje (originalmente grabada por la barranquillera con Maluma), y a la que Bad Bunny le sumó un pedazo de su exitoso sencillo Callaíta, estrenado el año anterior y que aparecería en su aclamado álbum Un Verano Sin Ti, en 2022.

Justamente ese momento del puertorriqueño dio pie al rumor de que sea uno de los temas que conformen su repertorio en unos días durante su espectáculo del Super Bowl. Sin embargo, y como todo lo que rodean los detalles de dicha presentación, no hay fuentes oficiales que confirmen o desmientan.

Lo que sí se conoció fue la negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a comparecer en el Super Bowl LIV. El mandatario, que venía renegando en los meses anteriores por la elección del puertorriqueño para ser el espectáculo del medio tiempo, aseguró que su ausencia se debía principalmente a lo lejos que quedaba la Casa Blanca de California. Sin embargo, no dudó en despacharse contra el cantante y contra Green Day, que darán una presentación como apertura del Super Bowl.

“Soy anti ellos. Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Post.

