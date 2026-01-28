Perú

Convocatoria de 5 mil becas de pregrado, maestría y doctorado para estudiar en Turquía: conoce los requisitos

La beca cubre todos los gastos esenciales, incluyendo matrícula, alojamiento, seguro médico, pasajes aéreos de ida y regreso, estipendio mensual y curso de idioma turco por hasta un año

La convocatoria abarca múltiples áreas
La convocatoria abarca múltiples áreas de estudio y niveles académicos, desde carreras técnicas de dos años hasta licenciaturas, maestrías y doctorados, exceptuando únicamente los programas de salud en posgrado - Créditos: Pronabec.

El Gobierno de Turquía abrió la convocatoria internacional Türkiye Burslari, que pone a disposición de estudiantes, investigadores y profesionales de diferentes países un total de 5.000 becas para realizar estudios presenciales en pregrado, maestría y doctorado en las universidades más prestigiosas de ese país. La iniciativa busca atraer talento internacional y fortalecer los lazos académicos con diversas regiones del mundo.

¿Cuáles son los beneficios de los ganadores?

Estas becas cubren la totalidad de los gastos esenciales para el estudiante a lo largo de su formación. Quienes resulten seleccionados accederán a:

  • Plaza asegurada en una universidad turca.
  • Cobertura completa de matrícula durante todo el programa académico.
  • Estipendio mensual para gastos personales.
  • Alojamiento garantizado.
  • Seguro médico integral.
  • Pasajes aéreos de ida y regreso.
  • Curso de idioma turco de hasta un año para facilitar la adaptación cultural y el aprendizaje.
Los postulantes deben cumplir requisitos
Los postulantes deben cumplir requisitos estrictos: alto rendimiento académico, límites de edad según el nivel, no tener ciudadanía turca ni haber estudiado previamente en Turquía en el mismo nivel de la beca solicitada - Créditos: Pronabec.

¿Cuáles son los requisitos?

Las becas Turquía Burslari contemplan diferentes niveles y modalidades de formación. El grado de asociado está dirigido a quienes buscan una carrera técnica de dos años. Para licenciatura, existen opciones en ingeniería, ciencias sociales, áreas de la salud y ciencias básicas, con cobertura total durante todo el periodo de estudios.

En el caso de maestrías y doctorados, la convocatoria abarca campos como humanidades, ciencias naturales, ingeniería y ciencias sociales, excluyendo únicamente programas de salud en el nivel de posgrado. Pronabec recomienda verificar la equivalencia y validez de los programas ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Para postular, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Haber concluido el ciclo académico anterior o estar próximos a graduarse antes de agosto del año de inicio.
  • Demostrar un rendimiento académico sobresaliente.
  • No poseer ciudadanía turca ni haber realizado estudios en Turquía en el mismo nivel de la beca solicitada.
  • Cumplir con los límites de edad establecidos:
    • Menor de 21 años para técnico y licenciatura.
    • Menor de 30 años para maestría.
    • Menor de 35 años para doctorado.
    • Menor de 50 años para investigación.
  • Para doctorado, presentar una propuesta de investigación y evidencia de trabajos académicos previos.
Türkiye Burslari ofrece 5.000 becas
Türkiye Burslari ofrece 5.000 becas completas para estudios presenciales en pregrado, maestría y doctorado en las universidades más prestigiosas de Turquía, dirigidas a estudiantes, investigadores y profesionales internacionales - Créditos: Andina.

Fecha límite

El proceso de postulación es completamente virtual y gratuito, y estará disponible hasta el viernes 20 de febrero de 2026. Los postulantes deben ingresar a la página de la convocatoria (LINK) y consultar previamente los programas y universidades en el sitio oficial (ENLACE).

Para mayor información, pueden visitar la web de Pronabec (LINK) o comunicarse a embajada.lima@mfa.gov.tr o info@turkiyeburslari.gov.tr.

Quienes deseen explorar más oportunidades de estudios en el extranjero pueden revisar otras convocatorias internacionales en este ENLACE. La difusión de estas becas busca facilitar el acceso de peruanos a formación de calidad fuera del país y fortalecer su desarrollo profesional y académico.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), bajo el Ministerio de Educación, recalcó que no financia ni gestiona el proceso, sino que actúa como canal informativo para acercar más alternativas académicas a la población.

