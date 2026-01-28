Convocatoria de 5 mil becas de pregrado, maestría y doctorado para estudiar en Turquía: conoce los requisitos

La convocatoria abarca múltiples áreas de estudio y niveles académicos, desde carreras técnicas de dos años hasta licenciaturas, maestrías y doctorados, exceptuando únicamente los programas de salud en posgrado - Créditos: Pronabec.

El Gobierno de Turquía abrió la convocatoria internacional Türkiye Burslari, que pone a disposición de estudiantes, investigadores y profesionales de diferentes países un total de 5.000 becas para realizar estudios presenciales en pregrado, maestría y doctorado en las universidades más prestigiosas de ese país. La iniciativa busca atraer talento internacional y fortalecer los lazos académicos con diversas regiones del mundo.

¿Cuáles son los beneficios de los ganadores?

Estas becas cubren la totalidad de los gastos esenciales para el estudiante a lo largo de su formación. Quienes resulten seleccionados accederán a:

Plaza asegurada en una universidad turca.

Cobertura completa de matrícula durante todo el programa académico.

Estipendio mensual para gastos personales.

Alojamiento garantizado.

Seguro médico integral.

Pasajes aéreos de ida y regreso.

Curso de idioma turco de hasta un año para facilitar la adaptación cultural y el aprendizaje.

Los postulantes deben cumplir requisitos estrictos: alto rendimiento académico, límites de edad según el nivel, no tener ciudadanía turca ni haber estudiado previamente en Turquía en el mismo nivel de la beca solicitada - Créditos: Pronabec.

¿Cuáles son los requisitos?

Las becas Turquía Burslari contemplan diferentes niveles y modalidades de formación. El grado de asociado está dirigido a quienes buscan una carrera técnica de dos años. Para licenciatura, existen opciones en ingeniería, ciencias sociales, áreas de la salud y ciencias básicas, con cobertura total durante todo el periodo de estudios.

En el caso de maestrías y doctorados, la convocatoria abarca campos como humanidades, ciencias naturales, ingeniería y ciencias sociales, excluyendo únicamente programas de salud en el nivel de posgrado. Pronabec recomienda verificar la equivalencia y validez de los programas ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Para postular, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber concluido el ciclo académico anterior o estar próximos a graduarse antes de agosto del año de inicio.

Demostrar un rendimiento académico sobresaliente.

No poseer ciudadanía turca ni haber realizado estudios en Turquía en el mismo nivel de la beca solicitada.

Cumplir con los límites de edad establecidos: Menor de 21 años para técnico y licenciatura. Menor de 30 años para maestría. Menor de 35 años para doctorado. Menor de 50 años para investigación.

Para doctorado, presentar una propuesta de investigación y evidencia de trabajos académicos previos.

Türkiye Burslari ofrece 5.000 becas completas para estudios presenciales en pregrado, maestría y doctorado en las universidades más prestigiosas de Turquía, dirigidas a estudiantes, investigadores y profesionales internacionales - Créditos: Andina.

Fecha límite

El proceso de postulación es completamente virtual y gratuito, y estará disponible hasta el viernes 20 de febrero de 2026. Los postulantes deben ingresar a la página de la convocatoria (LINK) y consultar previamente los programas y universidades en el sitio oficial (ENLACE).

Para mayor información, pueden visitar la web de Pronabec (LINK) o comunicarse a embajada.lima@mfa.gov.tr o info@turkiyeburslari.gov.tr.

Quienes deseen explorar más oportunidades de estudios en el extranjero pueden revisar otras convocatorias internacionales en este ENLACE. La difusión de estas becas busca facilitar el acceso de peruanos a formación de calidad fuera del país y fortalecer su desarrollo profesional y académico.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), bajo el Ministerio de Educación, recalcó que no financia ni gestiona el proceso, sino que actúa como canal informativo para acercar más alternativas académicas a la población.