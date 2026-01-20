Perú

Becas para estudiar una maestría en España: conoce todos los detalles

La iniciativa ofrece 40 becas parciales para estudios de maestría en áreas empresariales estratégicas

El proceso de postulación es
El proceso de postulación es gratuito y digital, con plazo hasta el 7 de junio de 2026 - Créditos: Andina.

La escuela de negocios ENAE, vinculada tanto a la Universidad de Murcia como a la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, anunció la apertura de su convocatoria Becas Impulsa Internacional, dirigida a profesionales que desean continuar su formación en Europa. La iniciativa contempla cuarenta oportunidades de financiamiento parcial para cursar estudios de posgrado en áreas clave del ámbito empresarial.

El proceso de solicitud, completamente gratuito y en línea, estará disponible hasta el domingo 7 de junio de 2026, según dio a conocer el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Esta entidad peruana informa y difunde opciones académicas, pero especifica que no financia directamente este concurso.

Beneficios para los seleccionados

El esquema de las Becas Impulsa Internacional contempla una reducción del 50 % en el costo total del máster seleccionado, beneficio que se aplica tanto en programas presenciales como en aquellos con componentes virtuales o semipresenciales.

Además, quienes resulten seleccionados accederán a la cobertura de materiales académicos, orientación para trámites de visado, pago dividido en cuotas (válido para estudios presenciales y a distancia) y alojamiento durante la estancia presencial en territorio español, que tiene una duración de tres semanas e incluye seguro de salud, desayuno y alimentación diaria.

En los casos de los másteres semipresenciales, se otorga también un bono de transporte y la posibilidad de abonar el costo en pagos fraccionados.

Programas disponibles

Las maestrías incluidas en la convocatoria comprenden las siguientes especialidades:

  • Máster en Dirección de Agronegocios (LINK)
  • Máster en Gestión de Riesgos en las Organizaciones (LINK)
  • Máster en Comercio Internacional (LINK)
  • Máster en Logística y Dirección de Operaciones (LINK)
Requisitos

  • Contar con la aceptación en alguno de los programas disponibles
  • Demostrar ciudadanía peruana o residencia permanente en territorio nacional
  • Entregar copia del DNI o pasaporte vigente
  • Presentar el título universitario correspondiente
  • Adjuntar un currículum actualizado
  • Para maestrías impartidas en inglés, acreditar conocimientos del idioma mediante certificación
  • En determinados casos, estar dispuesto a participar en una entrevista telefónica de confirmación

Quienes busquen información adicional pueden consultar la página oficial de ENAE, el portal de Pronabec (LINK) o escribir a info@enae.es. El personal de ENAE responderá inquietudes sobre condiciones, procesos y requisitos específicos para cada programa.

Pronabec, por su parte, mantiene actualizada una amplia oferta de becas internacionales en (LINK) y en sus redes sociales oficiales, como Facebook (LINK). También ofrece orientación a través de su canal de WhatsApp: 914 121 106.

Ventajas de estudiar una maestría

  • Permite adquirir conocimientos avanzados y una mayor especialización en el área de interés.
  • Aumenta las posibilidades de acceder a cargos de mayor responsabilidad y mejores remuneraciones.
  • Facilita el desarrollo de habilidades de investigación, análisis y pensamiento crítico.
  • Abre oportunidades para ampliar la red de contactos profesionales y establecer relaciones con expertos del sector.
  • Da acceso a recursos académicos y tecnológicos actualizados, lo que enriquece la formación integral.
  • Mejora la proyección internacional y la movilidad laboral, especialmente con títulos reconocidos en el extranjero.
  • Contribuye al crecimiento personal y fortalece la confianza para enfrentar nuevos retos profesionales.

