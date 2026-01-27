Carlos Orozco critica a Santi Lesmes por ilusionar a Pol Deportes: “el chico habrá pensado: ‘Voy a conocer a Messi’”

Carlos Orozco no se guardó nada al acusar a Santi Lesmes de querer sacar protagonismo prometiendo una experiencia con Lionel Messi que nunca sucedió como se anunció en la televisión deportiva (Instagram)

Un nuevo cruce mediático sacudió el entorno del streaming deportivo y los programas digitales. Carlos Orozco arremetió contra Santi Lesmes por lo que considera un manejo irresponsable de expectativas en torno a Pol Deportes, a quien se habría ilusionado con una experiencia cercana a Lionel Messi y al Inter de Miami.

El comentario surgió tras un relato público que contrastó lo anunciado con lo ocurrido finalmente. Para Orozco, el episodio expuso una dinámica desigual, donde la promesa de protagonismo se transformó en una situación marginal.

Sus declaraciones apuntaron a una práctica reiterada que, desde su visión, afecta a creadores jóvenes y a su entorno cercano, al mezclar proyección mediática con realidades que no se concretan.

Las críticas de Carlos Orozco al relato construido alrededor de Messi

El comunicador criticó cómo se difundió un supuesto acercamiento a Messi, al advertir que el mensaje generó una expectativa irreal. (Instagram)

Carlos Orozco abordó el tema con tono frontal al referirse a cómo se presentó la supuesta experiencia de Pol Deportes vinculada a Lionel Messi. Según explicó, se transmitió la idea de un rol relevante que nunca llegó a materializarse. Para el comunicador, el problema no radica en que el encuentro no ocurriera como se imaginó, sino en la manera en que se comunicó previamente.

Durante la conversación, Orozco ironizó sobre anuncios que daban a entender una participación directa, cuando la realidad fue distinta. “La gente anunció como si fuese a narrar”, comentó, al graficar cómo se exageró el alcance de la invitación. En su análisis, se instaló un relato que indujo a error tanto al protagonista como a la audiencia.

El comunicador sostuvo que este tipo de mensajes generan una ilusión difícil de sostener. Desde su perspectiva, se jugó con la expectativa de alguien que recién construye su espacio mediático. Al mencionar la supuesta cercanía con Messi, se alimentó una narrativa que luego no encontró respaldo en los hechos.

Orozco también aludió a la forma en que se presentó la jornada relacionada con el astro argentino. “Vas a tener una jornada con Messi”, recordó, aludiendo a una frase que, en su opinión, sugiere un acceso privilegiado. Para él, esa promesa implicaba una experiencia en cancha o un contacto directo que nunca estuvo realmente planteado.

En ese sentido, cuestionó que se omitiera aclarar el verdadero alcance de la actividad. El resultado, según dijo, fue una puesta en escena muy distante de lo anunciado. Esa diferencia, afirmó, termina afectando la credibilidad de quienes participan y de quienes difunden ese tipo de mensajes.

Pol Deportes y la brecha entre lo prometido y lo ocurrido

El comunicador sostuvo que Pol Deportes confió en un relato que no coincidió con el rol que finalmente se le asignó. (Instagram)

El foco de la crítica se trasladó luego hacia la situación vivida por Pol Deportes. Orozco describió el contraste entre la expectativa generada y el escenario real. De acuerdo con su versión, el joven creador habría imaginado una experiencia de mayor visibilidad, cuando en la práctica fue ubicado en un espacio reducido y sin interacción directa.

“Lo mandaron a un cuartito con una tele”, expresó Orozco, al relatar cómo se desarrolló finalmente la cobertura que hizo en la Champions League. Esa imagen sintetizó, para él, la distancia entre el discurso previo y la ejecución final. La promesa de un contacto cercano se transformó en una participación secundaria.

El comunicador señaló que este tipo de situaciones golpea con mayor fuerza a quienes aún no tienen una trayectoria consolidada. En su opinión, Pol Deportes confió en un mensaje que no se correspondía con la realidad logística ni con el rol asignado. Esa confianza, afirmó, fue utilizada de manera poco transparente.

Orozco también hizo referencia al entorno familiar del creador. Mencionó al hermano mayor, quien habría tenido un rol de apoyo en la gestión. “Con todo cariño, te están agarrando de hue...”, dijo, en una frase que dejó entrever su preocupación por un posible aprovechamiento.

Para el comunicador, el episodio no se limita a una anécdota puntual. Representa, según explicó, una forma de operar donde se capitaliza la ilusión ajena para generar ruido mediático. En ese esquema, el protagonista queda expuesto cuando la realidad no acompaña el relato inicial.

El contraste se hizo más evidente tras conocerse que el contacto con Messi se redujo a un frío saludo breve y una firma. Orozco aclaró que el futbolista no tenía obligación alguna de involucrarse más, pero remarcó que eso refuerza la idea de que las expectativas fueron infladas sin sustento.

Santi Lesmes bajo cuestionamiento por el manejo de expectativas

Para Orozco, anunciar encuentros improbables como certezas expone una práctica riesgosa atribuida a Santi Lesmes. (Instagram)

Las declaraciones de Carlos Orozco apuntaron directamente a Santi Lesmes, a quien responsabilizó por el manejo del mensaje previo. Sin nombrarlo de manera reiterada, dejó en claro que considera inapropiado prometer escenarios que no dependen de quien los anuncia.

Orozco sugirió que se utilizó el nombre de Messi y del Inter de Miami como un gancho de alto impacto. Según su lectura, se buscó generar protagonismo alrededor de Pol Deportes, sin medir las consecuencias emocionales y profesionales de una promesa incumplida.

El comunicador evitó acusaciones explícitas, pero su discurso dejó entrever una crítica severa. Señaló que ese tipo de prácticas pueden rozar el aprovechamiento de la exposición ajena. Desde su punto de vista, se trata de una dinámica que debería revisarse dentro del ecosistema digital.

También mencionó un live previo donde se aseguró que el equipo quería conocer a Pol Deportes. Para Orozco, esa afirmación contribuyó a reforzar una ilusión que luego se diluyó. El contraste entre el anuncio y el desenlace alimentó la polémica.

En su análisis, el problema no es el resultado final, sino la construcción previa del relato. Anunciar encuentros improbables como certezas, afirmó, genera frustración y desgaste. En especial cuando se trata de figuras jóvenes que confían en esas palabras.