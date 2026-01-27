Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Kenny, familiar del joven deportista, salió a desmentir en público las declaraciones de Carlos Orozco, quien aseguró en televisión que Paul Deportes tenía una oferta de estudios gratuitos que la familia niega categóricamente (Instagram)

La discusión sobre el futuro académico de Pol Deportes derivó en un enfrentamiento público que expuso diferencias entre versiones mediáticas y la postura de su entorno familiar.

Kenny, hermano del deportista, reaccionó con firmeza frente a declaraciones de Carlos Orozco, quien había señalado la existencia de una oferta educativa gratuita. El desmentido se realizó a través de un mensaje que luego fue difundido en un programa digital, lo que convirtió una conversación privada en un asunto de interés público.

En el centro del conflicto aparece la figura de Santi Lesmes, mencionada como intermediaria en supuestas propuestas académicas.

El episodio abrió un debate sobre responsabilidad comunicacional, manejo de expectativas y el impacto que pueden tener afirmaciones no confirmadas cuando se trata del futuro de un joven deportista.

El origen de la polémica por la supuesta oferta académica

Lo que empezó como un anuncio positivo sobre estudios gratuitos terminó en un reclamo público por información que, según la familia, nunca existió. (Instagram)

La controversia se inició cuando Carlos Orozco afirmó que una institución educativa había mostrado interés en que Pol Deportes estudiara de manera gratuita. Según esa versión, la propuesta no incluía publicidad ni contraprestaciones, lo que fue presentado como un gesto desinteresado de apoyo académico. La declaración generó comentarios positivos y alimentó expectativas en torno al futuro formativo del deportista.

Sin embargo, esa narrativa fue cuestionada de forma directa por el entorno familiar. Kenny, hermano de Pol Deportes, envió un mensaje a Carlos Orozco solicitando precisiones. “Hola, señor Orozco, quería preguntarte cuál es la propuesta de la universidad que nos llegó”, escribió, según se leyó en el programa donde se hizo público el intercambio.

La pregunta evidenciaba una contradicción clave: la familia no había recibido ninguna comunicación formal que coincidiera con lo que se estaba difundiendo.

Para Kenny, la ausencia de información concreta desmentía la existencia de la supuesta beca. El mensaje marcó el inicio de un reclamo más amplio sobre la responsabilidad de comunicar hechos verificables cuando se habla de oportunidades que pueden influir en decisiones importantes.

La versión de Santi Lesmes y las propuestas reales

La aclaración sobre las supuestas propuestas académicas reveló diferencias entre una gestión inicial y una beca formalmente confirmada. (YouTube)

En medio del cruce apareció la voz de Santi Lesmes, mencionada como fuente de información sobre el futuro académico de Pol Deportes. Ric la Torre explicó que, según lo que le transmitió Lesmes, la propuesta tal como fue presentada por Carlos Orozco no existió. De acuerdo con esa versión, sí hubo acercamientos de dos instituciones, aunque ninguno bajo las condiciones descritas públicamente.

“Lo que me dijo Santi Lesmes es que esa propuesta de tal manera no existió”, señaló Ric la Torre, aclarando que las opciones reales no habían sido rechazadas ni aceptadas porque la decisión final aún corresponde a Pol Deportes.

Esta aclaración introdujo un matiz importante: no se trataba de una negativa, sino de un proceso en evaluación. La explicación apuntó a desmontar la idea de una oferta cerrada y gratuita, reemplazándola por un escenario de conversaciones preliminares.

En ese contexto, la afirmación original quedó expuesta como imprecisa. Para el entorno del pequeño periodista, esa imprecisión resultó problemática porque proyectó una imagen que no se ajustaba a la realidad. El señalamiento de Lesmes reforzó la postura de la familia, al confirmar que no existía una beca definida en los términos mencionados.

La diferencia entre una propuesta en evaluación y una oferta concreta se volvió central en la discusión. El episodio evidenció cómo una interpretación exagerada puede generar expectativas innecesarias y tensiones evitables.

La reacción del hermano y el reclamo por la imagen pública

La reacción pública del hermano puso el foco en el impacto que una información imprecisa puede tener en familias sin experiencia mediática. (Instagram)

La respuesta más contundente llegó en la parte final del mensaje de Kenny, donde expresó su malestar de manera directa. “¿Qué gana inventando eso? Somos nuevos en esto, pero mala imagen de tu parte. Espero no vernos en persona, solo diré…”, escribió, dejando en claro su incomodidad con la situación.

La frase reflejó un punto sensible: la familia de Pol Deportes no está habituada al manejo mediático y percibió la declaración como un acto que afecta su reputación. Para Kenny, la difusión de información incorrecta no solo genera confusión, sino que también coloca a su hermano en una posición incómoda frente a instituciones y público.

El tono del mensaje fue interpretado como una reacción emocional ante lo que consideró una falta de cuidado. El reclamo no se centró únicamente en la falsedad de la información, sino en el impacto que puede tener en un entorno familiar que recién comienza a interactuar con la exposición pública.