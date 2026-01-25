Indecopi impone derechos antidumping definitivos a lavaderos chinos tras desestimar cuestionamientos de importadores

La Comisión de Dumping de Indecopi fijó derechos antidumping por cinco años a lavaderos de acero inoxidable de menos de 23 kilos importados desde China tras constatar prácticas comerciales desleales.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi resolvió imponer derechos antidumping definitivos, por cinco años, a las importaciones de lavaderos de acero inoxidable de menos de 23 kilogramos originarios de China.

La decisión se adoptó luego de concluir la investigación iniciada a raíz de la denuncia de la empresa nacional Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A., que reportó prácticas de dumping en estos productos y un daño económico importante a la industria local.

La comisión de Indecopi impone derechos antidumping a lavaderos chinos

El caso comenzó en septiembre de 2024, cuando Record -que recientemente anunció el cierre de su planta en Ate- solicitó investigar las importaciones chinas bajo sospecha de precios por debajo del valor normal de mercado.

La Comisión, mediante la Resolución N° 108-2024/CDB-INDECOPI, inició el procedimiento y remitió cuestionarios tanto a exportadores chinos como a importadores peruanos.

Ninguna empresa china respondió los cuestionarios, mientras que varias importadoras —Homecenters Peruanos S.A. (del Grupo Intercorp y matriz de Promart), Inversiones CYS S.A., MT Industrial S.A.C. y Kitchen Center S.A.C.— presentaron objeciones al proceso y a la calificación del daño.

¿Qué peso deberán tener los lavaderos chinos importados?

Tras el análisis realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión, se determinó que las importaciones de lavaderos de acero inoxidable provenientes de China, en el periodo de julio de 2023 a junio de 2024, se realizaron a precios por debajo del valor normal, con un margen de dumping de 52,6%.

Estas importaciones, que ingresaron con precios hasta 80% menores respecto al producto nacional, presionaron a la baja los precios en el mercado interno y deterioraron los indicadores económicos y financieros de la rama productiva nacional, afectando su producción, ventas, capacidad instalada, empleo y márgenes de beneficio.

El informe de Indecopi confirmó un margen de dumping del 52,6% en las importaciones chinas, con precios hasta un 80% inferiores al de fabricantes peruanos.

El informe de Indecopi destaca que, si bien hubo una reducción acumulada de importaciones en parte del periodo, en los semestres más recientes éstas repuntaron y ganaron cuota de mercado, llegando a representar cerca del 80% del consumo nacional en el segmento investigado.

El análisis también descartó que otros factores, como la evolución del tipo de cambio, la demanda interna o el costo de materias primas, expliquen el daño experimentado por la industria local.

Antidumping a lavaderos chinos cumple con condiciones OMC, según Indecopi

En este contexto, la Comisión desestimó los cuestionamientos de las empresas importadoras, al concluir que el proceso se realizó conforme al Acuerdo Antidumping de la OMC y la normativa nacional.

Así, resolvió imponer derechos antidumping definitivos bajo la modalidad de derecho específico por kilogramo, aplicable únicamente a lavaderos de acero inoxidable de peso unitario menor a 23 kilogramos y originarios de China. Los productos de igual o mayor peso quedan excluidos de la medida.

La resolución, publicada el 9 de enero de 2026, ordena notificar a las partes y a la SUNAT para su aplicación, y dispone la publicación del informe técnico en el portal institucional de Indecopi.

La medida busca restablecer condiciones de competencia para la industria nacional y evitar que el daño identificado se agrave en los próximos años, en cumplimiento de los compromisos internacionales de defensa comercial asumidos por el Perú.