Renuncia candidato del APRA al Senado por alteraciones de listas: “Acto de solidaridad con los compañeros”

Fachada del partido aprista. Foto: Andina

El militante del Partido Aprista Marco Antonio Arrunategui Cevallos renunció a su candidatura al Senado por distrito único nacional como acto de solidaridad con sus correligionarios que fueron sacados de las listas por la dirigencia del partido.

"La presente renuncia se adopta de manera libre, expresa, consciente y voluntaria, constituyendo un acto de solidaridad política y ética con los compañeros у compañeras que han sido desplazados o excluidos de las listas de Diputados, Senadores y Parlamento Andino", se lee en la carta de renuncia de Arrunategui Cevallos.

Como se recuerda, un grupo de militantes apristas denunciaron haber sido retirados de las listas de senadores y diputados a pesar de que fueron electos en las elecciones primarias.

“Dichas exclusiones se produjeron como consecuencia de no haberse respetado el orden de los resultados obtenidos en las elecciones primarias, situación que contraviene los principios de democracia interna, transparencia y respeto a la voluntad de la militancia“, agrega.

Candidato del APRA renuncia

En su carta de renuncia, Marco Antonio Arrunategui Cevallos también consigna que la Ley de Organizaciones Políticas establece que las agrupaciones políticas “deben actuar con transparencia, legalidad y respeto a los resultados de sus procesos electorales internos, siendo estos elementos esenciales para la legitimidad de las candidaturas”.

Admiten lista del APRA pese a denuncias

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 resolvió inscribir la lista de candidatos del Partido Aprista para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, a pesar de las denuncias de exclusión dentro del partido.

Las quejas surgieron luego de que varios candidatos, quienes habían sido seleccionados en las elecciones primarias internas, señalaron que el Comité Político Nacional los retiró de la lista oficial para incluir a otros militantes, entre ellos dirigentes del partido. Entre los afectados, Pedro Ricardo Palma Morales, Walter Augusto Espíritu Pizarro, Valeria Mezarina Avia y Saúl Garrido Rivadeneira expresaron su descontento en sendos oficios remitidos al tribunal.

El JEE, por su parte, indicó que la dirigencia aprista respetó el porcentaje de posiciones reservado para candidatos designados, conocidos como invitados. Para la autoridad electoral, “la modificación de la ubicación o la incorporación de invitados/designados en la lista final presentada ante este JEE constituye un acto válido de autonomía organizativa, siempre que se respete el tope legal”.

El organismo electoral enfatizó que su función no es interferir en los procesos internos del partido, sino velar por el cumplimiento de la normativa de democracia interna. “No corresponde a este JEE interferir en las decisiones políticas internas de la organización que ya han sido convalidadas formalmente por sus órganos directivos”, dicen.

La personera legal del partido presentó documentación que, según el Jurado, demuestra que la conformación de la lista responde a acuerdos de los órganos competentes y que las designaciones cumplen con el porcentaje permitido por ley.

No obstante, el jurado decidió excluir de la lista a Gisella Yolanda Luyo Meza, al no haber presentado la resolución de rehabilitación de su condena, requisito indispensable para validar su postulación.

Mientras tanto, los cuestionamientos dentro del partido persisten, aunque las autoridades electorales reiteran que los mecanismos de objeción y petición ciudadana permanecen abiertos, siempre bajo el marco de la legalidad y la objetividad institucional.