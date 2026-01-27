Perú

Renuncia candidato del APRA al Senado por alteraciones de listas: “Acto de solidaridad con los compañeros”

Marco Antonio Arrunategui Cevallos acusa a la dirigencia del partido de no respetar los resultados de las elecciones primarias

Guardar
Fachada del partido aprista. Foto:
Fachada del partido aprista. Foto: Andina

El militante del Partido Aprista Marco Antonio Arrunategui Cevallos renunció a su candidatura al Senado por distrito único nacional como acto de solidaridad con sus correligionarios que fueron sacados de las listas por la dirigencia del partido.

"La presente renuncia se adopta de manera libre, expresa, consciente y voluntaria, constituyendo un acto de solidaridad política y ética con los compañeros у compañeras que han sido desplazados o excluidos de las listas de Diputados, Senadores y Parlamento Andino", se lee en la carta de renuncia de Arrunategui Cevallos.

Como se recuerda, un grupo de militantes apristas denunciaron haber sido retirados de las listas de senadores y diputados a pesar de que fueron electos en las elecciones primarias.

“Dichas exclusiones se produjeron como consecuencia de no haberse respetado el orden de los resultados obtenidos en las elecciones primarias, situación que contraviene los principios de democracia interna, transparencia y respeto a la voluntad de la militancia“, agrega.

Candidato del APRA renuncia
Candidato del APRA renuncia

En su carta de renuncia, Marco Antonio Arrunategui Cevallos también consigna que la Ley de Organizaciones Políticas establece que las agrupaciones políticas “deben actuar con transparencia, legalidad y respeto a los resultados de sus procesos electorales internos, siendo estos elementos esenciales para la legitimidad de las candidaturas”.

Admiten lista del APRA pese a denuncias

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 resolvió inscribir la lista de candidatos del Partido Aprista para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, a pesar de las denuncias de exclusión dentro del partido.

Las quejas surgieron luego de que varios candidatos, quienes habían sido seleccionados en las elecciones primarias internas, señalaron que el Comité Político Nacional los retiró de la lista oficial para incluir a otros militantes, entre ellos dirigentes del partido. Entre los afectados, Pedro Ricardo Palma Morales, Walter Augusto Espíritu Pizarro, Valeria Mezarina Avia y Saúl Garrido Rivadeneira expresaron su descontento en sendos oficios remitidos al tribunal.

El JEE, por su parte, indicó que la dirigencia aprista respetó el porcentaje de posiciones reservado para candidatos designados, conocidos como invitados. Para la autoridad electoral, “la modificación de la ubicación o la incorporación de invitados/designados en la lista final presentada ante este JEE constituye un acto válido de autonomía organizativa, siempre que se respete el tope legal”.

El organismo electoral enfatizó que su función no es interferir en los procesos internos del partido, sino velar por el cumplimiento de la normativa de democracia interna. “No corresponde a este JEE interferir en las decisiones políticas internas de la organización que ya han sido convalidadas formalmente por sus órganos directivos”, dicen.

La personera legal del partido presentó documentación que, según el Jurado, demuestra que la conformación de la lista responde a acuerdos de los órganos competentes y que las designaciones cumplen con el porcentaje permitido por ley.

No obstante, el jurado decidió excluir de la lista a Gisella Yolanda Luyo Meza, al no haber presentado la resolución de rehabilitación de su condena, requisito indispensable para validar su postulación.

Mientras tanto, los cuestionamientos dentro del partido persisten, aunque las autoridades electorales reiteran que los mecanismos de objeción y petición ciudadana permanecen abiertos, siempre bajo el marco de la legalidad y la objetividad institucional.

Temas Relacionados

APRAElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

El ‘Monstruo’ llega al Perú en medio del colapso del INPE y recientes fugas en penales

El cabecilla de los Injertos del Cono Norte será recluído en una cárcel peruana tras su estadía en Paraguay, donde fue capturado

El ‘Monstruo’ llega al Perú

‘My Chemical Romance’ salda su deuda con Perú: una noche de música y catarsis colectiva

Después de más de 20 años de espera, My Chemical Romance llegó por primera vez a Lima y transformó el Estadio Nacional en una experiencia emocional que reunió a una generación que esperó por años a sus ídolos

‘My Chemical Romance’ salda su

Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de enero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: temperatura y

Nipah, el virus mortal que no tiene vacuna, pone a Asia en alerta: ¿puede llegar a Perú? Experto responde

Un brote reciente encendió el debate sobre la letalidad de este virus y el papel de su hospedero natural, mientras especialistas explican por qué la alerta es diferente a la del Covid-19

Nipah, el virus mortal que

BCRP empieza la semana comprando US$ 239 millones y dólar cae a S/3,3470

El Banco Central de Reserva ya va comprando dólares en catorce sesiones cambiarias. Mientras, el dólar, auque a paso corto, sigue cayendo

BCRP empieza la semana comprando
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Todo lo que

Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa este jueves 29

JEE admite lista de diputados del APRA por Lima pese a denuncias de candidatos excluidos

César Acuña dice que José Jerí lo desobedeció al ignorar su pedido de renuncia: “Tengo mala suerte, no me ha hecho caso”

Marcha de sacrificio del miércoles 28 de enero: ¿qué colectivos se sumarán a la protesta en Lima?

Rafael López Aliaga arremete otra vez contra la prensa: burlas, insultos y amenazas a periodistas

ENTRETENIMIENTO

‘My Chemical Romance’ salda su

‘My Chemical Romance’ salda su deuda con Perú: una noche de música y catarsis colectiva

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Tula Rodríguez, indignada, desmiente falsa noticia sobre su muerte: “No sigan páginas de miércoles”

Peter Fajardo ratifica su permanencia en ‘Esto es Guerra’, pese a trabajar con María Pía Copello: “Yo pedí permiso”

‘Esto es Guerra’ regresó con ‘bombas’ y nuevos ingresos: ¿Cuánto rating logró el estreno de ‘EEG Desafío 14′?

DEPORTES

Alianza Lima decidió el futuro

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “No volverán más”

Alianza Lima vs LDU de Quito: día, hora y canal TV confirmado de la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Se reveló la nueva fecha de presentación del DT de Perú: FPF lanzará novedoso canal streaming para transmitir partidos de la selección

Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero

Oliver Sonne deja la Premier League y jugará junto a Joao Grimaldo: préstamo confirmado del ‘Vikingo’ a Sparta Praga