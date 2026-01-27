JEE admite lista de diputados del APRA por Lima pese a denuncias de candidatos excluidos

Fachada del local del Partido Aprista. (Andina)

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) admitió la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Partido Aprista por Lima Metropolitana a pesar de las múltiples denuncias de candidatos excluidos arbitrariamente.

Como se recuerda, la controversia en el Partido Aprista se desató luego de que candidatos elegidos en las elecciones primarias denunciaron que el Comité Político Nacional los retiró de su respectiva lista para designar en su lugar a militantes, entre ellos dirigentes. Así lo denunciaron Pedro Ricardo Palma Morales, Walter Augusto Espíritu Pizarro, Valeria Mezarina Avia y Saúl Garrido Rivadeneira.

Al respecto, el JEE afirma que la dirigencia aprista cumplió con reservar las posiciones para candidatos designados (invitados), por lo que “la modificación de la ubicación o la incorporación de invitados/designados en la lista final presentada ante este JEE constituye un acto válido de autonomía organizativa, siempre que se respete el tope legal, lo cual se ha constatado en el presente caso”.

Ahora bien, el JEE opta por no ingresar a cuestionar las decisiones internas del Partido Aprista, específicamente las designaciones y los candidatos elegidos en primarias que no fueron incluidos en la lista final.

“Si bien los ciudadanos tienen expedito su derecho a formular peticiones, la justicia electoral debe velar por el cumplimiento de las normas de democracia interna de manera objetiva. Habiendo la personera legal aclarado y sustentado documentalmente que la conformación de la lista responde a acuerdos de los órganos competentes del partido (CPN) y que las designaciones se ajustan al porcentaje legal, no corresponde a este JEE interferir en las decisiones políticas internas de la organización que ya han sido convalidadas formalmente por sus órganos directivos", se lee en el fallo.

JEE admite en parte lista de candidatos del Apra a la Cámara de Diputados por Lima

Así, el JEE Lima Centro 2 dispuso inscribir la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Partido Aprista por Lima Metropolitana, aunque excluyó a la postulante Gisella Yolanda Luyo Meza por no haber adjuntado la resolución de rehabilitación de su condena.

Candidato renuncia por exclusiones

El militante aprista Marco Antonio Arrunategui Cevallos decidió abandonar su postulación al Senado por distrito único nacional. El motivo principal de su renuncia fue solidarizarse con quienes, según denuncias, fueron apartados de las listas electorales sin respetar los resultados de las elecciones primarias.

En su carta, Arrunategui Cevallos expresó que este paso fue “libre, expreso, consciente y voluntario”, subrayando su compromiso con los correligionarios desplazados de las candidaturas a Diputados, Senadores y Parlamento Andino.

Candidato del APRA renuncia

Desde la interna del partido, varios militantes expusieron su descontento tras quedar fuera de las listas a pesar de haber sido elegidos en las primarias. Ellos sostienen que la dirigencia no respetó el orden de resultados, lo que, para ellos, implica desconocer los principios de democracia interna y transparencia.

En su carta de renuncia, Arrunategui Cevallos invocó la Ley de Organizaciones Políticas que exige a los partidos deban actuar “con transparencia, legalidad y respeto a los resultados de sus procesos electorales internos”. Según el excandidato, solo de esa manera se garantiza la legitimidad de las postulaciones en la organización.