JEE admite tacha contra la lista al Senado del APRA que integran Carla García y Jorge del Castillo

Carla García postula con el número 1 de la lista al Senado del Apra, mientras que Jorge del Castillo con el 2.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) admitió la tacha contra la lista al Senado del Apra, la misma que incluye a figuras como Carla García, Jorge del Castillo y Mónica Yayab.

La tacha fue presentada por el militante aprista Edwin Briceño Fuentes, quien denuncia que la Comisión Política Nacional del Apra lo dejó fuera de la lista a él y al militante Víctor Manuel López García a pesar que obtuvieron los votos necesarios en las elecciones primarias y que el número de hombres en la lista ya estaba completo.

En lugar de Briceño y López, la Comisión Política Nacional, cuya legalidad es cuestionada en la tacha, designó al dirigente Moíses Tambini y al militante César Bazán Naveda.

Tacha contra la lista al Senado del APRA

“El primero de ellos (Tambini) que seencontraba en el puesto 20 del ranking de votación en las elecciones primarias y, por lo cual, aún cuando hubiese habido algún candidato de la lista que no pudiese participar, existían otros con mejor derecho a reemplazarlo y, el segundo de ellos, que como hemos indicado, su invitación no se encuentra justificada dado que habían suficientes candidatos masculinos para conformar la referida lista”, se lee en el documento.

Por ello, el aprista Edwin Briceño alega que la lista al Senado del Apra no cumple con respetar los resultados de las elecciones primarias ni con los acuerdos que adoptó la Comisión Política Nacional, referido a que la designación buscaría garantizar la paridad no obstante se retiró a dos hombres de la lista.

“La lista no se conformó con los 15 primeros candidatos de género masculino que obtuvieron la mayor votación en las referidas elecciones primarias, y la designación excepcional de candidatos no se limitó a completar lamencionada lista; razón por la que solicito la tacha de la misma”, reza el texto.

Admisión

Inicialmente el JEE Lima Centro 2 declaró inadmisible la tacha de Edwin Briceño Fuentes contra la lista al Senado del Apra. Consideró que no bastaba con una tasa de una UIT, sino una de 30 UIT (una por cada candidato de la lista). Es decir, se exigió un pago de 165 mil soles para que la tacha sea admitida a trámite.

Sin embargo, Briceño argumentó que la tacha no está dirigida a cuestionar a algún candidato en particular, sino a cuestionar la legalidad de la lista. Esto fue acogido por el JEE.

JEE admite tacha contra la lista al Senado del Apra

“El recurrente plantea agravios vinculados al mecanismo de selección interna utilizado por la organización política, cuestionando la regularidad de las elecciones primarias y del procedimiento de designación directa, en tanto considera que dichos actos incidirían en la legalidad de la lista presentada. En tal sentido, la tacha se encuentra dirigida contra la lista de candidatos como unidad orgánica, por presuntas irregularidades en su conformación, y no contra situaciones personales o individuales atribuibles a cada postulante”, se lee en el fallo.

Por ello, el JEE Lima Centro 2 dispuso que se corra traslado a la persona del Apra para que en el plazo un día presente sus descargos ante la tacha.

Jorge del Castillo en negación

Tras la publicación de la presente nota, el candidato aprista Jorge del Castillo calificó la noticia como una “patinada” y que “no es verdad que se haya admitido una tacha contra toda la lista al Senado del APRA”.

“Se han confundido con la tacha a dos candidatos. Seguimos en carrera Carla García (1) Jorge del Castillo (2) y demás compañeros”, dijo.

Efectivamente hay tachas contra candidatos específicos. Sin embargo, la tacha contra la lista al Senado del APRA es completamente distinta a la que se presentó contra candidatos específicos.