Presentan seis mociones de censura contra José Jerí: ¿existen los votos necesarios para cambiar al presidente?

Permanencia de José Jerí tambalea ante el destape del caso conocido como 'Chifagate'.

José Jerí, actualmente jefe de Estado tras la vacancia de Dina Boluarte, enfrenta la mayor ofensiva política de su mandato: seis mociones de censura presentadas en el Congreso, cada una con numerosos firmantes y un amplio abanico de acusaciones tras el destape del denominado caso ‘Chifagate’. La posibilidad de que el país cambie de presidente por octava vez en menos de ocho años parece estar más cercana de lo que se cree.

Las mociones, aunque comparten el objetivo de destituir a José Jerí, presentan distintos énfasis y líneas argumentales. Estos son los puntos centrales de cada documento:

1. Falta de transparencia y reuniones clandestinas con empresarios chinos

Se señala la realización de encuentros no registrados con Zhihua Yang, empresario con múltiples empresas que han contratado con el Estado y que lidera proyectos como la hidroeléctrica Pachachaca 2 en Apurímac, obra paralizada y bajo investigación. Se destaca la omisión de registrar las reuniones en la agenda oficial, la presencia de Yang en proyectos estatales incumplidos y la falta de transparencia en la gestión pública.

2. Incumplimiento de funciones y aumento de la criminalidad

Los firmantes subrayan la ineficacia en la lucha contra la inseguridad ciudadana, subrayando el aumento de homicidios y extorsiones, así como la persistencia de altos índices de criminalidad pese a los estados de emergencia. Se denuncia la conducta irregular de Jerí por sostener reuniones clandestinas con empresarios extranjeros y la falta de probidad para ejercer el cargo.

3. Conflictos de interés, designaciones cuestionadas y crisis institucional

Enfatiza los conflictos de interés y la falta de neutralidad en la conducción del Congreso y la Presidencia. Se cuestiona la designación de funcionarios en sectores estratégicos (minería, agua y saneamiento) con antecedentes dudosos. Se advierte sobre un deterioro de la credibilidad institucional y el aumento de la desconfianza ciudadana.

4. Irregularidades y contradicciones en la versión presidencial

Subraya las contradicciones en las explicaciones de Jerí sobre los encuentros con Yang, la falta de registros oficiales y la recurrencia de reuniones con empresarios investigados, como Ji Wu Xiaodong, procesado por tráfico ilegal de madera. También se menciona la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia y el crecimiento de la extorsión y la violencia.

5. Idoneidad ética y daño a la imagen institucional

Insiste en la falta de idoneidad ética y política de Jerí, la afectación directa a la imagen del Congreso y la debilidad institucional generada por la reiteración de reuniones privadas no registradas. Se argumenta que la confusión entre lo público y lo privado es incompatible con la responsabilidad del cargo.

6. Acumulación de antecedentes y posibles delitos

Esta moción suma a los cuestionamientos éticos, la acumulación de antecedentes judiciales y fiscales contra Jerí, y resalta la gravedad de las reuniones sospechosas con Yang y otros empresarios investigados. Se menciona la vulneración de los principios de probidad, transparencia e idoneidad, y la posibilidad de estar ante una cultura de corrupción desde el Estado.

El presidente de Perú, José Jerí, que asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, presenta a su nuevo gabinete, en Lima, Perú, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

¿Existen los votos para poner fin al gobierno de José Jerí?

Las seis mociones cuentan con amplio respaldo multipartidario y con la firma de legisladores de diversas bancadas, incluidas Acción Popular, Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú, Bancada Socialista, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular y Honor y Democracia, además de varios no agrupados. Sin embargo, varias de las firmas se repiten.

Infobae Perú hizo un recuento de cada una de las mociones y corroboró que hay 42 votos. Es decir, no existen los votos necesarios para aprobar una eventual censura. Según el reglamento del Parlamento, se necesitan 66 votos en el Pleno para que la moción prospere y se ponga fin al Gobierno de Jerí. Los firmantes, hasta el momento, son:

Pedro Edwin Martínez Talavera (Acción Popular) Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular) Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular) Carlos Javier Zeballos Madariaga (Bloque Democrático Popular) Susel Ana María Paredes Piqué (Bloque Democrático Popular) Sigrid Tesoro Bazán Narro (Bloque Democrático Popular) George Edward Málaga Trillo (No Agrupados) Margot Palacios Huamán (No Agrupados) Flor Aidee Pablo Medina (No Agrupados) Yorel Kira Alcarraz Agüero (No Agrupados) Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Bancada Socialista) Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) Silvana Emperatriz Robles Araujo (Bancada Socialista) Pasión Neomías Dávila Atanacio (Bancada Socialista) Alex Randu Flores Ramírez (Bancada Socialista) Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) Karol Ivett Paredes Fonseca (Avanza País) Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) Segundo Toribio Montalvo Cubas (Perú Libre) Wilson Rusbel Quispe Mamani (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) Elías Marcial Varas Meléndez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) Segundo Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia) Esdras Ricardo Medina Minaya (Renovación Popular) Noelia Rossvith Herrera Medina (Renovación Popular) Patricia Rosa Chirinos Venegas (Renovación Popular) Diego Alonso Fernando Bazán Calderón (Renovación Popular) Cheryl Trigozo Reátegui (Renovación Popular) María Jessica Córdova Lobatón (Renovación Popular) María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo (Renovación Popular) Jorge Arturo Zeballos Aponte (Renovación Popular) Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación Popular) Silvia María Monteza Facho (Acción Popular) María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular) Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular) José Ernesto Cueto Aservi (Honor y Democracia) Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga (Honor y Democracia) Isaac Mita Alanoca (Perú Libre) Vivian Olivos Martínez (No Agrupados) Heidy Lisbeth Juárez Calle (Podemos Perú) Hamlet Echeverría Rodríguez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) Víctor Raúl Cutipa Ccama (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial)