Presidente José Jerí responde por contrato con NUCTECH y afirma que se ajustó a la legalidad

La Presidencia de la República difundió este domingo 25 de enero un comunicado de prensa en respuesta al reportaje emitido en el programa Cuarto Poder de América Televisión, que dio cuenta de la contratación de la empresa NUCTECH Perú S.A.C. por parte del Despacho Presidencial, así como de sus presuntos vínculos empresariales y personales con el ciudadano chino Zhihua Yang, cercano al presidente José Jerí.

En el pronunciamiento oficial, el Ejecutivo defendió la legalidad del proceso, aseguró que se actuó conforme a la normativa vigente y rechazó cualquier irregularidad o favorecimiento.

De acuerdo con el comunicado, durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte, en el año 2024, el Gobierno de la República Popular China, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó la donación de equipos de inspección y control de la marca NUCTECH al Estado peruano. Dichos equipos fueron asignados al Despacho Presidencial con la finalidad de reforzar la seguridad en los accesos a Palacio de Gobierno, especialmente en zonas consideradas sensibles para la protección del jefe de Estado y de las instalaciones.

El documento precisa que, posteriormente, en octubre de 2025, la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno solicitó la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo para los equipos donados, con el objetivo de asegurar su adecuado funcionamiento, continuidad operativa y confiabilidad técnica. Según la Presidencia, esta decisión respondió exclusivamente a criterios de seguridad institucional y a la necesidad de mantener operativos los sistemas de control instalados.

En ese marco, señala el Ejecutivo, se llevó a cabo una indagación de mercado, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente, invitando a diversos proveedores a presentar cotizaciones. Tras dicho proceso, se verificó la existencia de una empresa que cumplía con los requisitos técnicos exigidos para brindar el servicio, resultando seleccionada NUCTECH Perú S.A.C.. El comunicado sostiene que la empresa presentó documentación que acreditaba su condición de representante oficial de la marca NUCTECH, fabricante de los equipos donados.

Uno de los puntos abordados por la Presidencia fue el referido al domicilio fiscal de la empresa. En el pronunciamiento se precisa que NUCTECH Perú S.A.C. acreditó tener su domicilio fiscal en el distrito de San Isidro, información que —según el Ejecutivo— difiere de lo consignado en el reportaje televisivo. Finalmente, se enfatiza que la contratación del servicio de mantenimiento se realizó en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos, subrayando que la finalidad fue garantizar la operatividad de los equipos de seguridad que controlan el ingreso a Palacio de Gobierno.

NUCTECH obtuvo su primer contrato con el Estado peruano

La respuesta oficial se conoció horas después de que Cuarto Poder, en su edición de este domingo 25 de enero por América Televisión, revelara que NUCTECH Perú S.A.C. obtuvo su primer contrato con el Estado peruano a finales de 2025, por un monto de 35.577 soles, para el mantenimiento de equipos de seguridad en la sede presidencial.

El informe periodístico destacó que la empresa había sido inscrita como proveedora estatal en 2023, pero que hasta la fecha de la adjudicación no registraba contratos previos con entidades públicas.

El reportaje señaló que la orden de servicio fue emitida el 16 de diciembre de 2025, y que la empresa no había participado anteriormente en procesos de contratación pública, hecho que generó cuestionamientos sobre la idoneidad y experiencia del proveedor. Además, se puso énfasis en que la contratación se produjo luego de una serie de reuniones reservadas en Palacio de Gobierno, que no habrían sido registradas en la agenda oficial.

NUCTECH Perú S.A.C. aparece vinculada a Zhihua Yang, empresario chino radicado en el Perú desde hace más de veinte años y conocido en círculos políticos como “el chino Johnny”. Yang ha desarrollado una amplia red empresarial en sectores como energía, construcción y comercio, a través de empresas como Hidroeléctrica América S.A.C., Tenda Cerámicas A.C. y América Capón S.A.C.. En un edificio de su propiedad —donde también funciona un chifa frecuentado por el presidente— opera Cayman S.A.C., firma identificada como representante exclusiva de NUCTECH en el Perú.

El informe de Cuarto Poder también reveló que Shui Qin, socio fundador y representante de NUCTECH Perú S.A.C. desde 2015, realizó al menos tres visitas a Palacio de Gobierno en diciembre de 2025, en fechas muy próximas a la emisión de la orden de servicio. Estas visitas, según el dominical, no habrían sido debidamente transparentadas y coincidieron con el periodo en el que se evaluaba la contratación del mantenimiento.

La controversia se intensificó tras la difusión de imágenes que mostraron al presidente José Jerí ingresando de noche, con el rostro cubierto, a un chifa de propiedad de Zhihua Yang el 26 de diciembre de 2025. Dicho encuentro no figuraba en la agenda oficial presidencial, lo que dio origen al escándalo mediático denominado “Chifagate”, reavivando el debate sobre la transparencia de las actividades del mandatario y sus reuniones privadas.

José Jerí citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso

Las repercusiones políticas no se hicieron esperar. La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al presidente para que brinde explicaciones, mientras que el partido Somos Perú anunció el inicio de un proceso disciplinario interno. En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Asimismo, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, logró reunir las 26 firmas necesarias para presentar una moción de vacancia presidencial.

Frente a las acusaciones, el presidente José Jerí negó haber incurrido en irregularidades. “No he hecho nada irregular”, declaró a la prensa, asegurando que sus reuniones con empresarios chinos forman parte de las actividades propias de su cargo y que no existió ningún tipo de favorecimiento. El mandatario reiteró que todo el proceso se desarrolló dentro del marco legal.

Peruvian President Jose Jeri holds a press conference after facing a congressional oversight committee, amid a scandal over undisclosed meetings with a Chinese businessman, a case that has intensified scrutiny over his government's transparency and accountability, at the Government Palace, in Lima, Peru, January 21, 2026. REUTERS/Gerardo Marin