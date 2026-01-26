María Pía Copello ironiza la salida de integrantes de Zaca TV: “Que vengan a mi canal las tres”

La influencer sorprendió en redes sociales al compartir un video a pocos minutos de anunciarse la separación de tres integrantes de Zaca TV | TikTok

María Pía Copello publicó en sus redes sociales un video que generó revuelo entre sus seguidores, luego de que se conociera la salida de tres figuras centrales de Zaca TV. La conductora y creadora digital recurrió al humor para referirse, sin mencionarlas directamente, al anuncio que sacudió el panorama del entretenimiento digital. El registro audiovisual fue interpretado como una clara alusión a la reciente separación de integrantes del canal juvenil, mientras Copello continúa reforzando el equipo de su propio canal de streaming, Más Que TV.

La reacción de Copello coincidió con el anuncio oficial de la salida de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto del programa “Somos lo que Somos”, lo que despertó especulaciones sobre un posible acercamiento de las exintegrantes a nuevos proyectos liderados por la influencer. “¿Qué? No lo creo. ¿No van más? Ah, no, no, no. Tengo que hacer una llamada urgente”, expresó Copello en el video, simulando sorpresa ante la noticia.

En las imágenes, María Pía Copello se comunicó de manera ficticia con su productor, Peter Fajardo, a quien le propuso avanzar con una “negociación” para incorporar a las tres integrantes a su propio canal.

María Pía Copello comparte video e ironiza la salida de integrantes de Zaca TV: “Que vengan a mi canal las tres”

“Aló, Peter. ¿Ya viste? ¿Leíste el comunicado? ¿Qué dices? ¿Las jalamos? Perfecto. Me encanta cuando estamos de acuerdo. Tienes carta abierta para poder negociar. Y como dicen en las redes, ahí, muéstrales un cheque en blanco, que pongan el monto que quieran, pero que vengan al canal las tres, las tres, porque obvio, yo me quiero jalar a todos. Todos tienen que estar en el canal”, dice Copello en tono irónico.

La publicación de Copello fue interpretada por los usuarios como un guiño directo a las recientes desvinculaciones ocurridas en Zaca TV. La creadora digital añadió más suspenso al afirmar: “Ay, claro que sí. Es más, pensándolo bien nos jalamos a los otros dos. Claro. En Más Que TV, si te faltan cheques, te mando. Si te piden el doble, ofréceles el triple”.

“Me avisas cuando hayan firmado. Gracias. Más pronto de lo que se imaginan, Más Que TV con grandes sorpresas. Ay, ya me imagino su estreno”. El video culminó con un breve baile al ritmo de la canción “Bonita” de Diana Salas, tema icónico del canal juvenil.

Zaca TV anunció el retiro de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto

La comunidad de Zaca TV recibió una noticia inesperada el domingo 25 de enero, cuando el canal comunicó oficialmente la salida de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto del programa “Somos lo que Somos”. El anuncio, difundido en las principales cuentas de la plataforma, detalló que las tres influencers no formarían parte de la siguiente etapa del ciclo y que el programa entraría en pausa hasta la segunda temporada.

“Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido nada fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo lo que se embarquen”, señaló el comunicado, que rápidamente fue replicado y comentado por los seguidores de la señal.

El comunicado que anunció la salida de Salandela, Miranda y Michelle evidenció el impacto interno y emocional que deja el fin de una etapa dentro del programa. (Instagram)

El mensaje incluyó agradecimientos y buenos deseos para el futuro profesional de las exintegrantes, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos tanto para ellas como para el canal. Zaca TV informó que el espacio se tomará un periodo para reestructurar la segunda temporada, asegurando que el regreso será “con el mismo amor de siempre”.

La salida de Salandela, Capurro y Onetto generó una oleada de comentarios en redes sociales, donde usuarios expresaron tanto sorpresa como apoyo a las tres figuras. La incertidumbre sobre el futuro de las exintegrantes motivó mensajes de aliento y especulaciones sobre sus próximos pasos, particularmente ante la posibilidad de incorporarse a otras plataformas como Más Que TV.