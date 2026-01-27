¿Qué pasó con Zaca TV? Salidas, cambios y todo el revuelo que ha causado el último anuncio del programa ‘Somos lo que somos’

El retiro sorpresivo de tres integrantes de Zaca TV ha dejado en suspenso el destino de su programa más emblemático, Somos lo que somos. La noticia, confirmada tras una serie de rumores y especulaciones en redes sociales, ha generado un clima de incertidumbre en la audiencia y ha encendido el debate sobre el futuro de este espacio digital, que durante su primer año captó la atención de miles de seguidores.

La decisión de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto de abandonar el proyecto llegó en un momento de aparente estabilidad para el equipo. La reacción inmediata de la comunidad digital, entre la sorpresa y la preocupación, puso de manifiesto el peso que estas figuras tenían en la dinámica del canal. Los acontecimientos recientes han abierto múltiples interrogantes, mientras la producción evalúa los próximos pasos y analiza cómo reconfigurar su propuesta.

El comunicado oficial: la salida de tres figuras clave

El anuncio que confirmó la salida de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto marcó un quiebre en la historia reciente de Zaca TV. El canal comunicó que las tres conductoras no continuarían en Somos lo que somos, agradeciendo su compromiso y el “vínculo creado con la audiencia”. El mensaje también informó que el programa entraría en una pausa y que el equipo se tomaría un tiempo antes de definir la estructura de la próxima temporada.

La notificación, difundida a través de las plataformas digitales del canal, evitó detallar las causas detrás de la decisión. Al enfatizar el respeto y la gratitud hacia las exintegrantes, la producción buscó transmitir serenidad y reconocimiento al trabajo realizado durante el primer año del programa. En palabras del comunicado: “Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa”.

El comunicado que anunció la salida de Salandela, Miranda y Michelle evidenció el impacto interno y emocional que deja el fin de una etapa dentro del programa. (Instagram)

Las respuestas de las conductoras tras la despedida

Tras el anuncio, Michelle Onetto, Salandela y Miranda Capurro dirigieron mensajes personales a su audiencia. Onetto agradeció la confianza y la oportunidad de haber formado parte de lo que describió como una familia y subrayó el valor de la comunidad construida junto a los seguidores. Salandela se despidió de la audiencia con un mensaje de afecto y la promesa de nuevos proyectos: “Se vienen cosas lindas que se han hecho con todo el amor posible”.

Por su parte, Miranda Capurro destacó el aprendizaje y la convivencia junto a sus compañeras, describiendo la experiencia como una etapa de crecimiento: “Giacomo, Salandela, Doménico, Michelle han sido los compañeros perfectos y no hubiese deseado compartir esta mesa con nadie más”. Ninguna de las tres conductoras hizo referencia directa a motivos internos ni a tensiones previas en el equipo, optando por un tono de gratitud y cierre de ciclo.

Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se pronuncian tras su retiro inesperado de Zaca TV. (Instagram)

Reacciones y teorías en redes sociales

La audiencia de Zaca TV respondió con una ola de comentarios y teorías sobre el trasfondo de la salida. Usuarios de distintas plataformas recordaron que el equipo había realizado un viaje reciente a Punta Cana y sugirieron que algún evento durante ese viaje pudo haber influido en la decisión. Otros seguidores repararon en el distanciamiento observado durante el concierto de Bad Bunny, donde Salandela y Miranda compartieron juntas, mientras Giacomo Benavides se mostró con otro grupo de amigos.

El sentimiento predominante entre los usuarios fue de desconcierto y preocupación. Muchos lamentaron que tres de los cinco integrantes originales decidieran alejarse a solo un año del estreno, lo que motivó cuestionamientos sobre la estabilidad interna del canal. La cantidad de hipótesis en circulación refleja la falta de datos oficiales y la expectativa por conocer detalles que permitan comprender el alcance real de la crisis.

El impacto en Giacomo Benavides y la incertidumbre sobre el canal

El conductor y fundador del canal, Giacomo Benavides, compartió su propia reacción en redes sociales. Manifestó tristeza y agradeció el apoyo de sus compañeras desde el inicio del proyecto. En su mensaje, Benavides admitió no saber cuál será el futuro inmediato del canal: “Hoy tampoco sé lo que va a pasar, pero la pasión que tengo por lo que hago está intacta y sé que me hará seguir intentando reunirme con ustedes, las veces que sean necesarias”.

El futuro de Somos lo que somos permanece indefinido. La producción ha señalado que la pausa servirá para replantear el contenido y la estructura de la próxima temporada, sin ofrecer fechas ni detalles concretos sobre el regreso. Mientras tanto, la comunidad de Zaca TV sigue atenta a las novedades y a los posibles anuncios que definan el rumbo del espacio.

