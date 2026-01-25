ONPE inició envío de correos con tu local de votación asignado para las Elecciones 2026

La ONPE informa a los electores que ya pueden consultar en su correo electrónico el local donde votarán el 12 de abril de 2026.| Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó el envío de correos electrónicos a los ciudadanos que emplearon el aplicativo Elige tu Local de Votación (ETLV), con el objetivo de informarles sobre el local donde deberán sufragar en las Elecciones Generales 2026. Esta iniciativa busca que los votantes cuenten con información clara y anticipada respecto a su lugar de votación.

Correo electrónico con información asignada

A través de sus canales oficiales, la ONPE exhortó a la población a revisar atentamente su correo electrónico, ya que allí recibirán la notificación del local asignado. El organismo recordó que el plazo para seleccionar el local mediante el aplicativo ETLV finalizó el 14 de diciembre. Esta herramienta fue implementada para que los ciudadanos pudieran elegir centros de votación cercanos a su domicilio, facilitando así la participación y reduciendo las distancias de traslado en la jornada electoral.

Según la ONPE, la personalización en la asignación de locales representa un avance importante para mejorar la experiencia del elector y optimizar el proceso logístico de las elecciones. Los usuarios que completaron el registro en el ETLV recibirán un correo con los datos precisos del local asignado, información relevante para planificar su asistencia a las urnas.

El organismo electoral continúa con la preparación de las Elecciones Generales, notificando a los votantes y seleccionando a los candidatos a miembros de mesa.

Selección de candidatos a miembros de mesa

En paralelo a la notificación de locales de votación, la ONPE avanza en la organización de las mesas de sufragio. El viernes 23 de enero, el organismo seleccionó a veinticinco ciudadanos por cada una de las 92.766 mesas de sufragio que se instalarán el 12 de abril. Este grupo será la base para el sorteo de los miembros de mesa titulares y suplentes, que se llevará a cabo el próximo 29 de enero.

El proceso se realizó en la sede central de la ONPE, con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La selección se efectuó por medios informáticos, priorizando a quienes cuenten con mayor grado de instrucción, no tengan discapacidad y no hayan desempeñado el cargo de miembro de mesa en los últimos cinco años en más de un proceso.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859), se excluyó a ciudadanos con impedimentos legales, tales como candidatos, personeros, autoridades políticas y funcionarios del sistema electoral, así como a miembros en actividad de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, entre otros. También fueron exceptuados quienes figuren en la relación de fallecidos remitida por el Reniec y aquellos que hayan ejercido como miembros de mesa en dos o más procesos electorales recientes.

Más de 27 millones de electores están habilitados para participar en los comicios nacionales, donde también se definirá el nuevo Congreso y representantes ante el Parlamento Andino.

Responsabilidad de los miembros de mesa

El listado de veinticinco seleccionados por mesa servirá para el sorteo del 29 de enero. Durante la jornada electoral del 12 de abril, los ciudadanos sorteados asumirán la responsabilidad de instalar, organizar el sufragio y dirigir el escrutinio en cada mesa de votación. La ONPE destacó que de estos ciudadanos dependerá la instalación temprana y el correcto funcionamiento de las mesas, que operarán entre las 7:00 y las 17:00 horas. Quienes ejerzan este papel serán la máxima autoridad electoral en su mesa.

Elecciones Generales 2026: datos clave

Las Elecciones Generales 2026 se celebrarán el domingo 12 de abril. Se espera la participación de 27.325.432 ciudadanos habilitados para votar. En esta jornada se elegirán al Presidente de la República y vicepresidentes, senadores y diputados a nivel nacional y regional, así como representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

La ONPE reiteró la importancia de que los electores estén atentos a la información oficial, tanto sobre su local de votación como sobre el eventual sorteo para ser miembro de mesa. Estos pasos constituyen elementos fundamentales para asegurar un proceso electoral transparente y ordenado.