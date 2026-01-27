Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Rodrigo González y Gigi Mitre se ratifican en lo que escucharon del audio que les envió Bettina Oneto. Amor y fuego.

El ambiente teatral peruano se encuentra en el centro de la controversia luego de que Rodrigo González y Gigi Mitre revelaran, en vivo durante su programa, que Bettina Oneto les habría enviado un audio relatando una experiencia negativa con Sergio Galliani.

Según González, el mensaje mencionaba malos tratos y una atmósfera tensa en el teatro Marsano, donde Galliani habría asumido una actitud autoritaria tras el fallecimiento de Osvaldo Cattone y Makhy Arana.

Estas declaraciones se sumaron a los señalamientos de Sonia Oquendo, quien también relató públicamente episodios de maltrato y desgaste emocional durante la producción de la obra “Monólogos de la vagina”.

El testimonio de Sonia Oquendo: ambiente tóxico y presión emocional

Sonia Oquendo, actriz de vasta trayectoria, describió el ambiente teatral como negativo y restrictivo desde el inicio del montaje.

“Todo era prohibido. Sentía una nube negra encima. No era el teatro de antes. Acá no fluye el chi, no hay una buena onda. Sentía que estaba en una cárcel”, confesó.

La presión llegó a tal punto que Oquendo experimentó insomnio, ansiedad crónica y pérdida de peso:

“Dormía tres horas, no comía nada, bajé cinco kilos en un mes. Sentía que iba al cadalso cada noche”. La actriz también lamentó la falta de respuesta de la producción ante el deterioro emocional del elenco, subrayando que “ninguna de las tres actrices fuimos felices haciendo esa obra. Fue durísimo”.

La actriz Sonia Oquendo manifestó haber sufrido maltrato en el programa de YouTube 'Habla serio'

Bettina Oneto aclara su posición: “No he realizado ninguna denuncia”

Ante la ola de comentarios en contra de Sergio Galliani, Bettina Oneto publicó un comunicado en sus redes sociales para deslindar cualquier acusación formal contra Galliani:

“Ante lo difundido recientemente en un programa de televisión, deseo aclarar que no he realizado ninguna denuncia ni acusación contra el actor Sergio Galliani, ni respaldo ningún tipo de carga o linchamiento mediático”, escribió en un inicio.

“El audio que fue emitido corresponde a un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, donde expresé una opinión personal y emocional basada en una experiencia antigua, sin que haya existido jamás una falta grave o un hecho denunciable de su parte hacia mí”, dijo.

“Lamento profundamente que un mensaje íntimo haya sido compartido sin mi autorización y sacado de contexto. He conversado directamente con Sergio y el tema ha quedado aclarado entre nosotros. Agradezco el respeto”, terminó.

Bettina Oneto enfatizó que tras conversar con Sergio Galliani, ambos aclararon el tema y que no existen cuentas pendientes entre ellos. La actriz lamentó que su mensaje privado fuera publicado sin su consentimiento y reiteró la importancia del respeto a la privacidad y la buena fe en las relaciones profesionales.

Bettina Oneto niega declaraciones de Rodrigo González sobre su experiencia trabajando con Sergio Galliani. IG

Rodrigo González y Gigi Mitre se ratifican: “Tenemos la prueba, pero respetamos la privacidad”

Frente al comunicado de Oneto, Rodrigo González y Gigi Mitre aseguraron que escucharon el audio y que la experiencia relatada por la actriz sí describía malos tratos, aunque reconocieron que no les consta ningún hecho delictivo:

Rodrigo: “Ayer nos tomamos la libertad de decirlo de Bettina, porque ¿escuchamos o no escuchamos lo mismo? le consulta a Gigi”. Gigi: “Sí. Un audio que más o menos, en otras palabras, también habla de… de malos tratos con respecto a Sergio. Pero no nos consta, no, no hemos visto, es simplemente la experiencia de ella”.

Rodrigo González fue claro al señalar que no hará público el contenido del audio por respeto a la privacidad de Bettina Oneto:

“No lo voy a hacer público, porque no me corresponde. Pero si tú me adjudicas que yo me invento algo o que yo estoy haciendo esto con algún fin de perjudicarte, a quien tenga que mostrárselo, donde tenga que defenderme, yo se lo enseñaré. Porque lo tengo conmigo. Entonces, podrás estar o no de acuerdo con las formas, pero yo tengo mi verdad y la sostengo”.

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani. Amory Fuego.