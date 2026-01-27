Perú

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

La actriz niega haber acusado a Galliani de malos tratos y asegura que el audio que envió a “Peluchín” era privado.

Guardar
Rodrigo González y Gigi Mitre se ratifican en lo que escucharon del audio que les envió Bettina Oneto. Amor y fuego.

El ambiente teatral peruano se encuentra en el centro de la controversia luego de que Rodrigo González y Gigi Mitre revelaran, en vivo durante su programa, que Bettina Oneto les habría enviado un audio relatando una experiencia negativa con Sergio Galliani.

Según González, el mensaje mencionaba malos tratos y una atmósfera tensa en el teatro Marsano, donde Galliani habría asumido una actitud autoritaria tras el fallecimiento de Osvaldo Cattone y Makhy Arana.

Estas declaraciones se sumaron a los señalamientos de Sonia Oquendo, quien también relató públicamente episodios de maltrato y desgaste emocional durante la producción de la obra “Monólogos de la vagina”.

El testimonio de Sonia Oquendo: ambiente tóxico y presión emocional

Sonia Oquendo, actriz de vasta trayectoria, describió el ambiente teatral como negativo y restrictivo desde el inicio del montaje.

“Todo era prohibido. Sentía una nube negra encima. No era el teatro de antes. Acá no fluye el chi, no hay una buena onda. Sentía que estaba en una cárcel”, confesó.

La presión llegó a tal punto que Oquendo experimentó insomnio, ansiedad crónica y pérdida de peso:

“Dormía tres horas, no comía nada, bajé cinco kilos en un mes. Sentía que iba al cadalso cada noche”. La actriz también lamentó la falta de respuesta de la producción ante el deterioro emocional del elenco, subrayando que “ninguna de las tres actrices fuimos felices haciendo esa obra. Fue durísimo”.

La actriz Sonia Oquendo manifestó
La actriz Sonia Oquendo manifestó haber sufrido maltrato en el programa de YouTube 'Habla serio'

Bettina Oneto aclara su posición: “No he realizado ninguna denuncia”

Ante la ola de comentarios en contra de Sergio Galliani, Bettina Oneto publicó un comunicado en sus redes sociales para deslindar cualquier acusación formal contra Galliani:

“Ante lo difundido recientemente en un programa de televisión, deseo aclarar que no he realizado ninguna denuncia ni acusación contra el actor Sergio Galliani, ni respaldo ningún tipo de carga o linchamiento mediático”, escribió en un inicio.

“El audio que fue emitido corresponde a un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, donde expresé una opinión personal y emocional basada en una experiencia antigua, sin que haya existido jamás una falta grave o un hecho denunciable de su parte hacia mí”, dijo.

“Lamento profundamente que un mensaje íntimo haya sido compartido sin mi autorización y sacado de contexto. He conversado directamente con Sergio y el tema ha quedado aclarado entre nosotros. Agradezco el respeto”, terminó.

Bettina Oneto enfatizó que tras conversar con Sergio Galliani, ambos aclararon el tema y que no existen cuentas pendientes entre ellos. La actriz lamentó que su mensaje privado fuera publicado sin su consentimiento y reiteró la importancia del respeto a la privacidad y la buena fe en las relaciones profesionales.

Bettina Oneto niega declaraciones de
Bettina Oneto niega declaraciones de Rodrigo González sobre su experiencia trabajando con Sergio Galliani. IG

Rodrigo González y Gigi Mitre se ratifican: “Tenemos la prueba, pero respetamos la privacidad”

Frente al comunicado de Oneto, Rodrigo González y Gigi Mitre aseguraron que escucharon el audio y que la experiencia relatada por la actriz sí describía malos tratos, aunque reconocieron que no les consta ningún hecho delictivo:

Rodrigo: “Ayer nos tomamos la libertad de decirlo de Bettina, porque ¿escuchamos o no escuchamos lo mismo? le consulta a Gigi”. Gigi: “Sí. Un audio que más o menos, en otras palabras, también habla de… de malos tratos con respecto a Sergio. Pero no nos consta, no, no hemos visto, es simplemente la experiencia de ella”.

Rodrigo González fue claro al señalar que no hará público el contenido del audio por respeto a la privacidad de Bettina Oneto:

“No lo voy a hacer público, porque no me corresponde. Pero si tú me adjudicas que yo me invento algo o que yo estoy haciendo esto con algún fin de perjudicarte, a quien tenga que mostrárselo, donde tenga que defenderme, yo se lo enseñaré. Porque lo tengo conmigo. Entonces, podrás estar o no de acuerdo con las formas, pero yo tengo mi verdad y la sostengo”.

Rodrigo González se reafirma en
Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani. Amory Fuego.

Temas Relacionados

Bettina OnetoRodrigo GonzálezSergio Gallianiperu-entretenimiento

Más Noticias

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

El Ministerio de Energía y Minas rechazó el pedido de prórroga de Hidroeléctrica América S.A.C., decisión que deja a la empresa en riesgo de perder la concesión y una garantía de 244 mil dólares si no cumple el plazo original de operación

Gestión de José Jerí niega

JEE Lima Centro 2 abrió proceso contra Lady Camones y APP por presuntas dádivas en campaña

A la parlamentaria y candidata al Senado se le acusa de entregar pelotas con la frase “Acuña Presidente 2026” impresa, tal como consta en el video publicado en sus redes sociales

JEE Lima Centro 2 abrió

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

El responsable técnico de la ‘U’ confirma que la única manera para que acuda nuevamente al mercado es que aparezca un puntual interesante y de precio módico en la zona del mediocampo

Javier Rabanal aclara que “si

Jhonsson Cruz, líder de ‘Los Pulpos’ de Trujillo, fugó de operativo que buscaba capturarlo en Bolivia: solo arrestaron a su pareja

El líder de la organización criminal logró escapar de un operativo conjunto en Bolivia, mientras que su pareja, acusada de secuestro y extorsión, fue detenida

Jhonsson Cruz, líder de ‘Los

Luego de cuatro horas de incendio, edificio colapsa en Trujillo y deja bomberos heridos durante la emergencia

El siniestro, registrado la tarde del 27 de enero, movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos y generó alarma entre residentes y transeúntes por el riesgo de propagación a predios colindantes

Luego de cuatro horas de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gestión de José Jerí niega

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

JEE Lima Centro 2 abrió proceso contra Lady Camones y APP por presuntas dádivas en campaña

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

José Jerí participó en acto oficial con empresario chino días tras asumir y TV Perú difundió el encuentro en un video

Renovación Popular busca cambiar la ley para que López Aliaga pueda invocar a Dios en su campaña electoral

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Pol Deportes desmiente

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

Michelle Onetto niega que haya traicionado a Giacomo Benavides por dejar Zaca TV: “Qué loco cómo asumen, sin saber”

Defensa legal de Melissa Klug advierte video completo probaría agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón

DEPORTES

Javier Rabanal aclara que “si

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

Rachell Hidalgo explica la exigencia de Horacio Bastit y sus llamados de atención en Regatas: “Sé que no lo hace de mala manera”

Saldo negativo para Cusco FC tras su gira por Bolivia, a días de su debut ante Alianza Atlético en la Liga 1 2026

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles