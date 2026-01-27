Perú

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

El conductor defiende su versión sobre los presuntos malos tratos de Galliani a “Camucha” y asegura que tiene pruebas. Además, responde a la familia Negrete.

Guardar
Rodrigo González se reafirma en declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani:. Amor y Fuego.

Rodrigo González tomó unos minutos de su programa ‘Amor y Fuego’ para responderle a Sergio Galliani, quien negó que haya maltratado a las actrices Sonia Oquendo y Camucha Negrete en su obra ‘Monólogos de la vagina’.

Todo comenzó cuando la reconocida actriz Sonia Oquendo sugirió en una entrevista que Sergio Galliani habría incurrido en maltratos hacia colegas y a ella durante la preparación de dicha obra. Sus palabras generaron repercusión inmediata y abrieron la puerta a nuevos testimonios y debates sobre el ambiente detrás de escena.

Galliani, Connie Chaparro y la familia Negrete responden

No tardaron en llegar los desmentidos. Sergio Galliani y su esposa Connie Chaparro negaron las acusaciones, calificándolas de falsas y asegurando que el actor nunca maltrató a las actrices de su elenco teatral.

La familia de "Camucha" Negrete también emitió un comunicado descartando cualquier tipo de abuso y agradeciendo el respeto hacia la memoria de la actriz. El mensaje, compartido por Galliani en sus redes, buscó frenar la controversia y proteger la imagen de ambos artistas.

El actor afirmó que jamás vio violencia contra actrices, trabajadores o proveedores durante la obra. Infobae Perú / Captura: IG.

Rodrigo González: “No miento y tengo pruebas”

Ante ello, Rodrigo se reafirmó en sus declaraciones de "Camucha" Negrete, fallecida en septiembre de 2025, quien le habría confesado en vida haber sido víctima de malos tratos por parte de Galliani en la mencionada obra.

“Es algo que yo tomé la decisión de decir y soy consciente de que es una responsabilidad personal… Yo soy el único que sé lo que he vivido, lo que he escuchado y lo que se me ha contado”, afirmó el conductor.

Lejos de retroceder, “Peluchín” se ratificó en su posición y señaló que cuenta con pruebas y testimonios:b

“Yo no miento, y menos con un tema tan delicado como este. A mí sí se me habló de malas formas… De maltrato ha hablado la señora Oquendo y aquí el tema es la denuncia pública que ella ha hecho. Si tú piensas que me he inventado lo de Bettina Oneto, toma las medidas que consideres necesarias. Tengo las pruebas. Si alguien me pregunta de dónde saqué la información, es porque escuché y vi esto directamente”.

El conductor pidió a Galliani que responda ante quienes lo han señalado: “Creo que a quien tienes que responderle es a la que ha hecho la acusación formal, Sonia Oquendo. Es un tema serio y no se trata de Rodrigo contra Sergio, sino de una denuncia que merece respuesta directa”.

González cerró su intervención reiterando que el centro del problema no es él, sino la denuncia formal de Sonia Oquendo, y que el ambiente laboral en el teatro debe ser transparente:

“Mi testimonio es solo una parte. La verdadera pregunta es cómo responder a quienes han denunciado públicamente y cómo garantizar que el respeto y la ética primen en los escenarios”.

Rodrigo González se reafirma en
Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani. Amory Fuego.

Rodrigo y Gigi Mitre revelan que Bettina Oneto también sufrió maltratos por Galliani

Durante la cobertura del caso del lunes 26 de enero, Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron que Bettina Oneto les había enviado un audio durante el programa en vivo y con su autorización, revelaron que también había vivido una experiencia negativa con Galliani:

“Habla de su mala experiencia con Sergio Galliani. Que tiene muy malas formas y muy malos tratos y parece que se sintiera el todopoderoso… Desde que ha muerto Osvaldo Cattone y Makhy Arana, le ha dado el poder de hacer y deshacer en el Marsano. Si antes era un trato difícil, ahora es imposible”, comentó el popular “Peluchín”.

Bettina Oneto desmiente acusaciones públicas

Posteriormente, Bettina Oneto emitió un comunicado en sus redes sociales aclarando su posición:

“No he realizado ninguna denuncia ni acusación contra Sergio Galliani, ni respaldo ningún tipo de carga o linchamiento mediático. El audio difundido fue un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, donde expresé una opinión personal y emocional basada en una experiencia antigua, sin que haya existido jamás una falta grave ni un hecho denunciable de su parte hacia mí”.

La actriz aseguró que ha conversado personalmente con Galliani y que el tema quedó aclarado entre ellos, lamentando que su mensaje privado se hiciera público sin autorización.

Bettina Oneto niega declaraciones de
Bettina Oneto niega declaraciones de Rodrigo González sobre su experiencia trabajando con Sergio Galliani. IG

Temas Relacionados

Rodrigo González‘Camucha’ NegreteSergio GallianiAmor y Fuegoperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

El mediocentro, de 35 años, pertenece a Colo Colo, del que es capitán y referente. En principio está apalabrado con Alianza Lima, pero hace falta conocer si las negociaciones entre clubes avanzarán

¿Quién es Esteban Pavez, el

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el pronóstico

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

El pronóstico del clima para

Esto es lo que debes evaluar antes de comprar un departamento en Lima Top

Comprar un departamento exige evaluar distintos elementos que inciden de forma directa en su precio y facilidad de venta. La superficie, la ubicación puntual, el diseño de los ambientes y el presupuesto disponible son factores clave que influyen en la valorización y proyección del inmueble a lo largo del tiempo

Esto es lo que debes

Saldo negativo para Cusco FC tras su gira por Bolivia, a días de su debut ante Alianza Atlético en la Liga 1 2026

El equipo dirigido por Miguel Rondelli disputó tres encuentros sobre el Altiplano y no logró imponer condiciones. Los cusqueños se alistan para su estreno en el torneo nacional luego del subcampeonato en el curso pasado

Saldo negativo para Cusco FC
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez critica a

Juan José Santiváñez critica a José Jerí por ingresar a penales con celulares y cámaras: “Puede facilitar un ilícito, es show”

Candidata de Renovación Popular buscará incentivos del Estado por tener más hijos: “En otros países tienes beneficios”

Renuncia candidato del APRA al Senado por alteraciones de listas: “Acto de solidaridad con los compañeros”

Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa este jueves 29

JEE admite lista de diputados del APRA por Lima pese a denuncias de candidatos excluidos

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara sorprende en redes

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

Michelle Onetto niega que haya traicionado a Giacomo Benavides por dejar Zaca TV: “Qué loco cómo asumen, sin saber”

Defensa legal de Melissa Klug advierte video completo probaría agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón

Connie Chaparro defiende a Sergio Galliani tras polémica con actrices: “Hablar de maltrato sin pruebas es difamar”

Streamer genera rechazo tras comentario racista contra Pol Deportes en vivo: “¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”

DEPORTES

¿Quién es Esteban Pavez, el

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

Saldo negativo para Cusco FC tras su gira por Bolivia, a días de su debut ante Alianza Atlético en la Liga 1 2026

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles

Bassco Soyer suma y sigue en Gil Vicente: aportación con gol en triunfo frente al Portimonense en la Liga Revelação