Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

Rodrigo González tomó unos minutos de su programa ‘Amor y Fuego’ para responderle a Sergio Galliani, quien negó que haya maltratado a las actrices Sonia Oquendo y Camucha Negrete en su obra ‘Monólogos de la vagina’.

Todo comenzó cuando la reconocida actriz Sonia Oquendo sugirió en una entrevista que Sergio Galliani habría incurrido en maltratos hacia colegas y a ella durante la preparación de dicha obra. Sus palabras generaron repercusión inmediata y abrieron la puerta a nuevos testimonios y debates sobre el ambiente detrás de escena.

Galliani, Connie Chaparro y la familia Negrete responden

No tardaron en llegar los desmentidos. Sergio Galliani y su esposa Connie Chaparro negaron las acusaciones, calificándolas de falsas y asegurando que el actor nunca maltrató a las actrices de su elenco teatral.

La familia de "Camucha" Negrete también emitió un comunicado descartando cualquier tipo de abuso y agradeciendo el respeto hacia la memoria de la actriz. El mensaje, compartido por Galliani en sus redes, buscó frenar la controversia y proteger la imagen de ambos artistas.

Rodrigo González: “No miento y tengo pruebas”

Ante ello, Rodrigo se reafirmó en sus declaraciones de "Camucha" Negrete, fallecida en septiembre de 2025, quien le habría confesado en vida haber sido víctima de malos tratos por parte de Galliani en la mencionada obra.

“Es algo que yo tomé la decisión de decir y soy consciente de que es una responsabilidad personal… Yo soy el único que sé lo que he vivido, lo que he escuchado y lo que se me ha contado”, afirmó el conductor.

Lejos de retroceder, “Peluchín” se ratificó en su posición y señaló que cuenta con pruebas y testimonios:b

“Yo no miento, y menos con un tema tan delicado como este. A mí sí se me habló de malas formas… De maltrato ha hablado la señora Oquendo y aquí el tema es la denuncia pública que ella ha hecho. Si tú piensas que me he inventado lo de Bettina Oneto, toma las medidas que consideres necesarias. Tengo las pruebas. Si alguien me pregunta de dónde saqué la información, es porque escuché y vi esto directamente”.

El conductor pidió a Galliani que responda ante quienes lo han señalado: “Creo que a quien tienes que responderle es a la que ha hecho la acusación formal, Sonia Oquendo. Es un tema serio y no se trata de Rodrigo contra Sergio, sino de una denuncia que merece respuesta directa”.

González cerró su intervención reiterando que el centro del problema no es él, sino la denuncia formal de Sonia Oquendo, y que el ambiente laboral en el teatro debe ser transparente:

“Mi testimonio es solo una parte. La verdadera pregunta es cómo responder a quienes han denunciado públicamente y cómo garantizar que el respeto y la ética primen en los escenarios”.

Rodrigo y Gigi Mitre revelan que Bettina Oneto también sufrió maltratos por Galliani

Durante la cobertura del caso del lunes 26 de enero, Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron que Bettina Oneto les había enviado un audio durante el programa en vivo y con su autorización, revelaron que también había vivido una experiencia negativa con Galliani:

“Habla de su mala experiencia con Sergio Galliani. Que tiene muy malas formas y muy malos tratos y parece que se sintiera el todopoderoso… Desde que ha muerto Osvaldo Cattone y Makhy Arana, le ha dado el poder de hacer y deshacer en el Marsano. Si antes era un trato difícil, ahora es imposible”, comentó el popular “Peluchín”.

Bettina Oneto desmiente acusaciones públicas

Posteriormente, Bettina Oneto emitió un comunicado en sus redes sociales aclarando su posición:

“No he realizado ninguna denuncia ni acusación contra Sergio Galliani, ni respaldo ningún tipo de carga o linchamiento mediático. El audio difundido fue un mensaje privado, enviado en un contexto de confianza, donde expresé una opinión personal y emocional basada en una experiencia antigua, sin que haya existido jamás una falta grave ni un hecho denunciable de su parte hacia mí”.

La actriz aseguró que ha conversado personalmente con Galliani y que el tema quedó aclarado entre ellos, lamentando que su mensaje privado se hiciera público sin autorización.

