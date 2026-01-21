Perú

BCRP compró US$ 373 millones y precio del dólar bajó a un nuevo mínimo

Esta semana el tipo de cambio toco un nuevo fondo con su valor más bajo en los últimos seis años. Pero podría haber caído aún más

Dos nuevas compras de dólares
Dos nuevas compras de dólares del BCRP se dieron mientras el tipo de cambio bajo a un nuevo valor mínimo. - Crédito Andina

El Banco Central de Reserva del Perú (BCP) ya lleva 9 compras de millones de dólares como parte de sus operaciones cambiarias e intervenciones en el mercado el tipo de cambio.

Solo esta semana ha comprado US$ 373 millones, en las sesiones cambiarias del lunes y martes, justo cuando el dólar ha llegado a su valor más bajo en los últimos seis años, a S/ 3,3580.

Como ya ha mencionado anteriormente el presidente del BCRP, Julio Velarde, si la entidad ha estado interviniendo en el precio del dólar para que el sol no se aprecie tan rápido, por lo que si el banco no comprara dólares con la frecuencia que lo hace, el tipo de cambio podría estar más bajo.

El sol se sigue apreciándose,
El sol se sigue apreciándose, y el dólar toca nuevo mínimo. - Crédito Andina

Las compras de dólares de este 2026

Ya nueve compras de millones de dólares ha realizado el Banco Central de Reserva del Perú. Serían alrededor de US$ 1.449 millones con lo que ha intervenido el BCRP solo en estas primeras semanas de enero de este 2026.

  1. Lunes 5 de enero: El Banco Central compró US$ 4 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  2. Martes 6 de enero: El Banco Central compró US$ 96 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3611 por dólar
  3. Miércoles 7 de enero: El Banco Central compró US$ 53 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  4. Viernes 8 de enero: El Banco Central compró US$ 236 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3610 por dólar
  5. Lunes 12 de enero: El Banco Central compró US$ 56 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3590 por dólar
  6. Martes 13 de enero: El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3589 por dólar
  7. Viernes 16 de enero: El Banco Central compró US$ 195 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3580 por dólar
  8. Lunes 19 de enero: El Banco Central compró US$ 261 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar
  9. Martes 20 de enero: El Banco Central compró US$ 112 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar.
Dólar inicia el 2026 a
Dólar inicia el 2026 a la baja y se mantiene alrededor de los S/ 3,36 por fortalecimiento del sol. (Foto: Difusión)

El último cierre del dólar

“El dólar cerró en 3.3580, mismo nivel del cierre del día de ayer. Durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda por intervención del BCRP comprando 112 millones de dólares a un precio promedio de 3.3570. El dólar tuvo un precio mínimo de 3.3560 y un precio máximo de 3.3600. En el mercado se negoció 372 millones de dólares a un precio promedio de 3.3569″, explicó Allisson Pérez - Trader de Divisas en Renta4 SAB.

Así, el dólar mostró debilidad frente al euro en un contexto de mayor aversión al riesgo y tensiones geopolíticas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer nuevos aranceles a países europeos vinculados al conflicto por Groenlandia. Estas declaraciones reavivaron la incertidumbre sobre la política comercial y el rol de EE. UU. como aliado estratégico, llevando a los inversionistas a reducir posiciones en dólares y en bonos del Tesoro.

Además, como resultado, el euro superó los 1,17 dólares, mientras que las tasas de los bonos estadounidenses repuntaron, reflejando ventas de deuda y un escenario de mayor volatilidad para el dólar en el corto plazo.

