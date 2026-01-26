Perú

Revelan que juez otorgó 11 cautelares que permitieron a empresas chinas obtener contratos por más de S/2.000 millones

Según Panorama, el juez Lenin Montoro Rodríguez dictó medidas cautelares que permitieron a empresas chinas acceder a contratos de obras públicas por más de 200 millones de soles, pese a antecedentes de abandono e inhabilitaciones

Un magistrado del Poder Judicial dispuso diversas medidas cautelares que facilitaron a compañías chinas la obtención de contratos superiores a 200 millones de soles, según un informe emitido por Panorama este domingo.

Las resoluciones firmadas por el juez Lenin Montoro Rodríguez favorecieron a consorcios encabezados por estas empresas en obras de infraestructura vial, como China Railway No. 10 Engineering Group Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group, lo que posibilitó su participación en licitaciones de gran escala, aunque algunas arrastraban antecedentes por abandono de proyectos o inhabilitaciones.

De acuerdo con Panorama, Montoro Rodríguez emitió 11 medidas cautelares en beneficio de estas compañías, con lo cual abrió paso a la adjudicación de contratos relevantes, entre ellos la carretera Molinopampa en Áncash, por 200 millones de soles en 2021, y la doble vía Tanca Boca del Río, por 608 millones.

El reportaje precisa que la constructora China Railway se adjudicó la buena pro para la carretera Molino Pampa en 2021, pero abandonó la obra, lo que motivó una nueva convocatoria. En 2025, China Railway Tunnel Group, parte del mismo grupo, logró el concurso por 263 millones de soles, aunque la firma del contrato quedó detenida por la inhabilitación de uno de sus socios.

Según Panorama, el magistrado resolvió la demanda presentada por la empresa china y dictó la medida cautelar que autorizó la suscripción del contrato.

“Acá ya no se puede hablar de casualidad. Esto es una sospecha grande de un caso de corrupción que en jerga procesal se conoce como ruleteo”, expresó Eduardo Herrera, director de la Asociación Defensoría Nacional Anticorrupción.

El juez, consultado por el equipo periodístico, insistió en que su actuación se realizó conforme a la ley, ya que las compañías enfrentaban obstáculos administrativos relacionados con supuestas deficiencias en el registro nacional de proveedores del Estado.

El dominical indica que Montoro Rodríguez enfrentó una investigación por prevaricato y fue suspendido previamente. Además, la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sostiene una disputa legal con el juzgado a su cargo por presuntas faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones.

Beneficio

El caso sale a la luz después de que se revelara que la hidroeléctrica del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang solicitó al Gobierno una prórroga para su proyecto días antes de que él se reuniera en secreto con el jefe de Estado en su restaurante, el 26 de diciembre de 2025.

Según un informe difundido por Punto Final, la empresa Hidroeléctrica América presentó el pedido ante el Ministerio de Energía y Minas el 23 de diciembre, tres días antes del encuentro.

La compañía obtuvo la concesión en 2023 para construir una central en el río Pachachaca, Abancay, por 24 millones de dólares. El contrato fijaba el inicio de operaciones para el 1 de mayo de 2026. La empresa solicitó postergar la fecha hasta el 15 de junio de 2029, según documentos revelados por el dominical.

La Ley de Concesiones Eléctricas exige cumplir la fecha original de puesta en marcha. De lo contrario, la empresa perdería la concesión y una carta de garantía de 244 mil dólares, equivalente al 1% de la inversión anunciada.

Funcionarios del entorno más cercano de Dina Boluarte continúan en cargos clave durante la administración de José Jerí

Un informe de Cuarto Poder revela que altos funcionarios vinculados al entorno más cercano de la exmandataria continúan en posiciones estratégicas del Estado bajo la gestión del presidente interino

Funcionarios del entorno más cercano

Empresa ligada a Zhihua Yang logró su primer contrato con el gobierno de José Jerí

La firma NUCTECH Perú SAC, con nexos en el entorno cercano del presidente, fue seleccionada para dar mantenimiento a equipos de seguridad en Palacio tras reuniones reservadas

Empresa ligada a Zhihua Yang

José Jerí impulsó ley que permitió a sus exjefes y aliados manejar los fondos de las cajas municipales

La norma cambió los directorios de las cajas municipales y permitió que ingresaran representantes relacionados con su trayectoria profesional. El presidente negó conflicto de interés y afirmó que no tiene vínculo con el gremio

José Jerí impulsó ley que

La mafia china que roba identidades cae en el Jorge Chávez tras detección del control biométrico de Migraciones

La detección de un viajero con tres pasaportes activó una investigación que expone al Perú como punto clave en rutas internacionales de tráfico de identidades

La mafia china que roba

Christian Cueva apuntó contra Renato Tapia tras indirecta por jugar en Juan Pablo II: “Le falta el respeto a los compañeros”

‘Aladino’ señaló que su excompañero de la selección peruana critica a destiempo a la Federación Peruana de Fútbol. Además, habló de la publicación en su contra que se hizo viral

Christian Cueva apuntó contra Renato
