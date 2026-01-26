Revelan que juez otorgó 11 cautelares que permitieron a empresas chinas obtener contratos por más de S/2.000 millones

Un magistrado del Poder Judicial dispuso diversas medidas cautelares que facilitaron a compañías chinas la obtención de contratos superiores a 200 millones de soles, según un informe emitido por Panorama este domingo.

Las resoluciones firmadas por el juez Lenin Montoro Rodríguez favorecieron a consorcios encabezados por estas empresas en obras de infraestructura vial, como China Railway No. 10 Engineering Group Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group, lo que posibilitó su participación en licitaciones de gran escala, aunque algunas arrastraban antecedentes por abandono de proyectos o inhabilitaciones.

De acuerdo con Panorama, Montoro Rodríguez emitió 11 medidas cautelares en beneficio de estas compañías, con lo cual abrió paso a la adjudicación de contratos relevantes, entre ellos la carretera Molinopampa en Áncash, por 200 millones de soles en 2021, y la doble vía Tanca Boca del Río, por 608 millones.

El reportaje precisa que la constructora China Railway se adjudicó la buena pro para la carretera Molino Pampa en 2021, pero abandonó la obra, lo que motivó una nueva convocatoria. En 2025, China Railway Tunnel Group, parte del mismo grupo, logró el concurso por 263 millones de soles, aunque la firma del contrato quedó detenida por la inhabilitación de uno de sus socios.

Según Panorama, el magistrado resolvió la demanda presentada por la empresa china y dictó la medida cautelar que autorizó la suscripción del contrato.

“Acá ya no se puede hablar de casualidad. Esto es una sospecha grande de un caso de corrupción que en jerga procesal se conoce como ruleteo”, expresó Eduardo Herrera, director de la Asociación Defensoría Nacional Anticorrupción.

El juez, consultado por el equipo periodístico, insistió en que su actuación se realizó conforme a la ley, ya que las compañías enfrentaban obstáculos administrativos relacionados con supuestas deficiencias en el registro nacional de proveedores del Estado.

El dominical indica que Montoro Rodríguez enfrentó una investigación por prevaricato y fue suspendido previamente. Además, la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sostiene una disputa legal con el juzgado a su cargo por presuntas faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones.

Beneficio

El caso sale a la luz después de que se revelara que la hidroeléctrica del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang solicitó al Gobierno una prórroga para su proyecto días antes de que él se reuniera en secreto con el jefe de Estado en su restaurante, el 26 de diciembre de 2025.

Según un informe difundido por Punto Final, la empresa Hidroeléctrica América presentó el pedido ante el Ministerio de Energía y Minas el 23 de diciembre, tres días antes del encuentro.

La compañía obtuvo la concesión en 2023 para construir una central en el río Pachachaca, Abancay, por 24 millones de dólares. El contrato fijaba el inicio de operaciones para el 1 de mayo de 2026. La empresa solicitó postergar la fecha hasta el 15 de junio de 2029, según documentos revelados por el dominical.

La Ley de Concesiones Eléctricas exige cumplir la fecha original de puesta en marcha. De lo contrario, la empresa perdería la concesión y una carta de garantía de 244 mil dólares, equivalente al 1% de la inversión anunciada.