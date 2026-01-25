Perú

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

El presidente interino defendió una reestructuración total del sistema penitenciario, pero señaló que “particularmente” rechaza destinar recursos a infraestructura carcelaria

Guardar
Fuente: Exitosa

El presidente interino, José Jerí, declaró este domingo que rechaza destinar recursos a la infraestructura penitenciaria, cuando su administración acaba de anunciar una reestructuración integral del sistema carcelario que incluye la creación de una nueva entidad estatal encargada de gestionar las prisiones.

“Particularmente, yo no creo que deberíamos invertir en infraestructura porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”, expresó a un periodista de la radio Exitosa que lo abordó al final de una requisa en el penal de Huaral.

“Lo tenemos que hacer porque hay tratados internacionales que nos obligan prácticamente a hacer ello”, añadió al explicar que existen fondos previstos para cárceles con recursos propios, financiamiento externo y el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Mencionó que la recientemente creada Superintendencia Nacional de Infraestructura y Reforma Penitenciaria (SUNIR), organismo que asumirá las competencias del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), liderará los próximos proyectos junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Jerí justificó la inversión en
Jerí justificó la inversión en cárceles señalando que el Estado debe cumplir tratados internacionales, y mencionó que existen fondos nacionales, financiamiento externo y el mecanismo de Obras por Impuestos para estos proyectos

“Es lo que hay, es lo que tenemos y tenemos que igual sobre lo que hemos encontrado, remar y poder solucionar las cosas”, sostuvo.

En 2024, la administración de la exmandataria Dina Boluarte, antecesora de Jerí, declaró el INPE en emergencia durante 24 meses por la sobrepoblación carcelaria, que alcanzaba el 136 %.

El decreto supremo que dispuso la medida mencionó una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que reconoció el hacinamiento grave en los penales y ordenó al portafolio de Justicia revisar y ajustar las acciones necesarias para resolver el problema.

Un año después, la misma gestión anunció el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 800 millones de dólares para construir cinco prisiones y dar espacio a 28.000 internos.

Resultados

Jerí encabezó esta madrugada un operativo en los penales de Huacho y Huaral, en el departamento de Lima, inspirado en el modelo del líder salvadoreño Nayib Bukele.

Ante la consulta sobre sus compromisos para el próximo 28 de julio, fecha en la que debe entregar el cargo al próximo presidente electo, el mandatario aseguró que continuará recorriendo el país y reafirmó que su principal prioridad es combatir la inseguridad ciudadana.

La Superintendencia Nacional de Infraestructura
La Superintendencia Nacional de Infraestructura y Reforma Penitenciaria (SUNIR) asumirá las funciones del INPE

“Hemos presentado los primeros resultados que son positivos. Tal vez no será la disminución drástica que pensaban, pero las medidas y la articulación que hemos hecho hasta la fecha nos dan la esperanza, nos dan el aliento de que justamente hemos atinado en las medidas que hemos implementado”, manifestó.

Según el Ejecutivo, los niveles de violencia en el país han comenzado a descender tras tres meses de estado de emergencia decretado desde octubre en Lima y la vecina provincia del Callao, donde se concentra la mayor parte de los casos.

Datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad muestran que la tasa de homicidios disminuyó ligeramente en el último trimestre de 2025 a 2,5 por cada 100.000 habitantes, frente al 2,6 registrado en el mismo periodo de 2024.

Lima registra una tasa de 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Madre de Dios presenta la cifra más alta del país, con 24,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, vinculada a delitos como extracción ilegal de oro, deforestación y trata de personas.

Temas Relacionados

José Jeríperu-politica

Más Noticias

Receta de agua de hierbaluisa: ¿Cómo prepararla en pocos minutos?

Esta refrescante y tradicional bebida tiene sus raíces en la costa y sierra del Perú

Receta de agua de hierbaluisa:

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El sexteto de Francisco Hervás parte con una enorme ventaja por su favoritismo en la cima y espléndido rendimiento en el arranque de la nueva etapa. Sigue las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Melgar vs Macará EN VIVO HOY 1-0: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

El conjunto a cargo de Juan Reynoso se estrenará ante su público en el Estadio Monumental de la UNSA. Revisa cómo seguir el encuentro en directo

Melgar vs Macará EN VIVO

Juan Manuel Vargas regresó a Colón de Santa Fe: dos décadas después, el ‘Cementerio de los Elefantes’ le abrió las puertas

El exfutbolista nacional permaneció una temporada y media en el ‘sabalero’ antes de firmar por el Catania de Italia. “¡Que zurda, peruano!”, saludó el club santafesino la grata visita

Juan Manuel Vargas regresó a

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extralar”

Zaca TV confirmó la salida de las conductoras de “Somos lo que somos”, una decisión descrita como difícil y cargada de emoción, que marca un punto de quiebre en el proyecto y abre una etapa de cambios internos

Salandela, Miranda y Michelle dejan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caos en Palacio de Gobierno:

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Jefe de Homicidios PNP protegió a sicarios de Andrea Vidal, según H13: revelan que frenó investigación y desmanteló equipo del caso

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Salandela, Miranda y Michelle dejan

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extralar”

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

DEPORTES

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Melgar vs Macará EN VIVO HOY 1-0: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

Juan Manuel Vargas regresó a Colón de Santa Fe: dos décadas después, el ‘Cementerio de los Elefantes’ le abrió las puertas

Gol de Felipe Vizeu para 3-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica 3-1: goles y resumen del triunfo rimense en la ‘Tarde Celeste’ 2026