Perú

‘Urraco’ asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel porque cobra menos que Magaly Medina: “Mitad de precio”

Gianfranco Pérez, reportero de Magaly TV La Firme, sorprendió con esta información poco conocida sobre una negociación con Magaly Medina que no habría llegado a un acuerdo

Guardar
Gianfranco Pérez, reportero de Magaly TV La Firme, sorprendió con esta información poco conocida sobre una negociación con Magaly Medina que no habría llegado a un acuerdo | TikTok

El reportero Gianfranco Pérez, conocido como ‘Urraco’ y parte del equipo de Magaly TV La Firme, reveló a través de TikTok una información poco conocida sobre la contratación de figuras televisivas para eventos masivos. Según indicó, Explosión de Iquitos eligió finalmente a Gisela Valcárcel como invitada estelar de su aniversario porque “cobra la mitad de precio” que Magaly Medina, quien habría sido la primera opción de la agrupación. El anuncio sorprendió al público y abrió un debate sobre las negociaciones detrás de los espectáculos más grandes del país.

De acuerdo con Pérez, la agrupación amazónica buscaba una figura de impacto mediático para celebrar sus 28 años de trayectoria. En su video, el reportero relató: “Ya se habrán enterado que Gisela dentro de unos días va a estar en la presentación de Explosión Iquitos en Iquitos, y todos dicen: Ah, quiere igualar a la tía. Esta información que te digo puede ser que a Magaly no le guste. Resulta que Explosión Iquitos primero llamó a Magaly y le dijo que le dé su monto, pero este monto era bien Carolina Breadt”, en referencia al elevado costo solicitado por Medina.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los organizadores decidieron optar por Valcárcel, quien aceptó la propuesta con una tarifa considerablemente menor. El propio Pérez defendió la veracidad de su versión y desafió públicamente a la agrupación a desmentirlo.

‘Urraco’ asegura que Explosión de
‘Urraco’ asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel porque cobra menos que Magaly Medina: “Mitad de precio”
“Entonces, prefirieron la segunda opción y a la mitad de precio se llevaron a la tía señito, a la Gise. Sí. Entonces, a mí no me vengan como que quiero igualarla a la tía, yo tengo que defender también a mi bruja”, afirmó el reportero.

Además, explicó el posible impacto de su revelación dentro del equipo de Magaly TV La Firme: “Esta información me va a traer problemas porque yo sé que no debo meterme en las finanzas de mi jefa, pero a mí no me importa, como ella joroba todo el año, yo jorobo una vez al año”.

Explosión de Iquitos celebra sus 28 años junto a Gisela Valcárcel en un show especial

Explosión de Iquitos anunció su aniversario número 28 con una gala que promete reunir a distintas generaciones en la ciudad de Iquitos. La celebración tendrá lugar el sábado 31 de enero en el local Mr. Pardo, con entradas ya disponibles en www.vaope.com. La producción confirmó que la “reina de la TV”, Gisela Valcárcel, será una de las figuras centrales de la noche.

En una nota de prensa, Valcárcel expresó su entusiasmo por participar en el evento: “Iquitos es un lugar mágico al que siempre me he sentido profundamente conectada. Volver me llena de felicidad, y compartir el escenario con una agrupación tan talentosa lo hace aún más especial. Será una noche increíble”.

Explosión de Iquitos celebra sus
Explosión de Iquitos celebra sus 28 años junto a Gisela Valcárcel en un show especial

El aniversario incluirá la participación de artistas como Brunella Torpoco y su orquesta, Los Wemblers, así como agrupaciones de danzas típicas de la región y otras sorpresas anunciadas por los organizadores. El espectáculo contará con despliegue técnico de luces, sonido y producción audiovisual, además de obsequios para todos los asistentes que adquieran su entrada.

Con casi tres décadas de actividad, Explosión de Iquitos busca consolidar su liderazgo en la música amazónica y su vínculo con el público, integrando figuras reconocidas y propuestas innovadoras en cada celebración. La presencia de Gisela Valcárcel, según la organización, refuerza el compromiso de la agrupación por mantener la calidad y el atractivo de sus presentaciones. El evento aspira a convertirse en una de las citas más importantes del calendario musical amazónico este 2026.

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelMagaly MedinaExplosión de Iquitosperu-entretenimiento

Más Noticias

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Las ‘samuráis’ y las ‘wankas’ definirán al ganador por el ascenso y permanencia a la máxima categoría en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue las incidencias del crucial duelo

Kazoku No Perú vs Deportivo

La otra industria del calor: cómo el precio de las piscinas se mueve al compás del cobre en Perú, ¿cuánto cuesta una instalación?

La demanda de piscinas en nuestro país ha registrado un vertiginoso crecimiento en los últimos 5 años, apalancado por la recuperación del sector inmobiliario y el apetito por incrementar el valor y comodidad de la vivienda propia

La otra industria del calor:

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

La solicitud se encuentra en revisión por la Comisión de Defensa del Congreso y busca realizar actividades humanitarias y académicas en el Puerto del Callao

José Jerí solicitó al Congreso

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

A un año de la apertura del mall, el megaproyecto empresarial de Farfán, el espacio luce vacío según reportes recientes de ‘Amor y Fuego’.

Así luce ‘KM 40′, el

Parque de Las Leyendas tiene nuevo precio de entradas para 2026 en el zoológico de San Miguel y Huachipa

La entidad limeña informó sobre el reajuste de precios que regirá durante el año e incluye beneficios para adultos mayores y menores de edad

Parque de Las Leyendas tiene
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí solicitó al Congreso

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera ondea en la embajada mexicana

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

ENTRETENIMIENTO

Así luce ‘KM 40′, el

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical de ‘La Voz Perú’, pide ayuda urgente por su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón por acusarla de hacer ‘show’ y revela su distanciamiento: “Estamos bloqueados”

DEPORTES

Kazoku No Perú vs Deportivo

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Melgar vs Macará HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026