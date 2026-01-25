‘Urraco’ asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel porque cobra menos que Magaly Medina: “Mitad de precio”

Gianfranco Pérez, reportero de Magaly TV La Firme, sorprendió con esta información poco conocida sobre una negociación con Magaly Medina que no habría llegado a un acuerdo | TikTok

El reportero Gianfranco Pérez, conocido como ‘Urraco’ y parte del equipo de Magaly TV La Firme, reveló a través de TikTok una información poco conocida sobre la contratación de figuras televisivas para eventos masivos. Según indicó, Explosión de Iquitos eligió finalmente a Gisela Valcárcel como invitada estelar de su aniversario porque “cobra la mitad de precio” que Magaly Medina, quien habría sido la primera opción de la agrupación. El anuncio sorprendió al público y abrió un debate sobre las negociaciones detrás de los espectáculos más grandes del país.

De acuerdo con Pérez, la agrupación amazónica buscaba una figura de impacto mediático para celebrar sus 28 años de trayectoria. En su video, el reportero relató: “Ya se habrán enterado que Gisela dentro de unos días va a estar en la presentación de Explosión Iquitos en Iquitos, y todos dicen: Ah, quiere igualar a la tía. Esta información que te digo puede ser que a Magaly no le guste. Resulta que Explosión Iquitos primero llamó a Magaly y le dijo que le dé su monto, pero este monto era bien Carolina Breadt”, en referencia al elevado costo solicitado por Medina.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los organizadores decidieron optar por Valcárcel, quien aceptó la propuesta con una tarifa considerablemente menor. El propio Pérez defendió la veracidad de su versión y desafió públicamente a la agrupación a desmentirlo.

“Entonces, prefirieron la segunda opción y a la mitad de precio se llevaron a la tía señito, a la Gise. Sí. Entonces, a mí no me vengan como que quiero igualarla a la tía, yo tengo que defender también a mi bruja”, afirmó el reportero.

Además, explicó el posible impacto de su revelación dentro del equipo de Magaly TV La Firme: “Esta información me va a traer problemas porque yo sé que no debo meterme en las finanzas de mi jefa, pero a mí no me importa, como ella joroba todo el año, yo jorobo una vez al año”.

Explosión de Iquitos celebra sus 28 años junto a Gisela Valcárcel en un show especial

Explosión de Iquitos anunció su aniversario número 28 con una gala que promete reunir a distintas generaciones en la ciudad de Iquitos. La celebración tendrá lugar el sábado 31 de enero en el local Mr. Pardo, con entradas ya disponibles en www.vaope.com. La producción confirmó que la “reina de la TV”, Gisela Valcárcel, será una de las figuras centrales de la noche.

En una nota de prensa, Valcárcel expresó su entusiasmo por participar en el evento: “Iquitos es un lugar mágico al que siempre me he sentido profundamente conectada. Volver me llena de felicidad, y compartir el escenario con una agrupación tan talentosa lo hace aún más especial. Será una noche increíble”.

El aniversario incluirá la participación de artistas como Brunella Torpoco y su orquesta, Los Wemblers, así como agrupaciones de danzas típicas de la región y otras sorpresas anunciadas por los organizadores. El espectáculo contará con despliegue técnico de luces, sonido y producción audiovisual, además de obsequios para todos los asistentes que adquieran su entrada.

Con casi tres décadas de actividad, Explosión de Iquitos busca consolidar su liderazgo en la música amazónica y su vínculo con el público, integrando figuras reconocidas y propuestas innovadoras en cada celebración. La presencia de Gisela Valcárcel, según la organización, refuerza el compromiso de la agrupación por mantener la calidad y el atractivo de sus presentaciones. El evento aspira a convertirse en una de las citas más importantes del calendario musical amazónico este 2026.