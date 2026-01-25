Perú

Melissa Paredes apareció como conductora de ‘Estás en todas’ junto a ‘Choca’ Mandros: “¿Se quedará?"

La aparición de la actriz generó gran expectativa, tras la reciente salida de Natalie Vértiz. El canal aún no confirma si Paredes asumirá el rol de manera permanente.

Melissa Paredes apareció como conductora de ‘Estás en todas’ junto a ‘Choca’ Mandros. América TV.

La mañana del sábado 24 de enero, los seguidores de ‘Estás en Todas’ fueron sorprendidos al ver a Melissa Paredes ingresar al set como nueva compañera de 'Choca’ Mandros.

La actriz y conductora, con una amplia sonrisa y actitud segura, saludó al público y confirmó su presencia en el programa, aunque no precisó si se mantendrá en futuras emisiones.

“Hola, ¿cómo están? Los chismes eran ciertos. Me han estado escribiendo desde anoche. Yo sí estoy en todas”, anunció Melissa al inicio del show, dando la bienvenida a la audiencia.
La salida de Natalie Vértiz y la búsqueda de una nueva dupla

La llegada de Melissa Paredes se produce en un contexto de cambios dentro de la producción de ‘Estás en Todas’. Hace unas semanas, Choca Mandros comunicó oficialmente la salida de Natalie Vértiz, quien decidió enfocarse en nuevos proyectos personales tras seis años como parte del magazine sabatino.

“Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie, a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos”, explicó Choca, quien expresó la tristeza y el respeto del equipo por la decisión de su compañera.

Desde entonces, el espacio ha contado con la participación de distintas figuras invitadas, como Jazmín Pinedo, sin que hasta el momento se confirme oficialmente a la nueva conductora titular.

Natalie Vértiz dejó 'Estás en todas'. Choca Mandros anunció la noticia. América TV

¿Será Melissa Paredes la nueva figura estable?

La aparición de Melissa Paredes como co-conductora generó de inmediato expectativa y comentarios en redes sociales. Muchos televidentes se mostraron entusiasmados con la posibilidad de que la actriz se sume de manera permanente al magazine. Su experiencia previa en la conducción y su carisma ante cámaras la convierten en una candidata natural para acompañar a Choca Mandros.

Sin embargo, desde la producción no han emitido un comunicado oficial respecto a la continuidad de Melissa en el espacio. Por el momento, su participación se mantuvo como invitada especial, dejando abierta la posibilidad de futuras colaboraciones o un anuncio formal en las próximas semanas.

¿Quién será la próxima conductora titular?

La pregunta sigue en el aire: ¿será Melissa Paredes la nueva conductora oficial de ‘Estás en Todas’ o el programa apostará por otras figuras invitadas? La estrategia de probar diferentes duplas podría continuar hasta que la producción encuentre la fórmula ideal para acompañar a Choca Mandros en el horario matutino del sábado.

En medio de la transición, Choca Mandros sigue consolidándose como el rostro principal del sabatino. El conductor ha sabido adaptarse a los diferentes estilos de sus compañeras y mantener el tono cercano y divertido que caracteriza al magazine.

Su capacidad para crear química con distintas figuras es uno de los puntos fuertes del programa y será clave para la nueva etapa que se avecina.

‘Estás en Todas’ inicia el 2026 con la promesa de seguir entreteniendo, informando y sorprendiendo a sus seguidores. La aparición de Melissa Paredes como conductora invitada es solo una muestra de los cambios y novedades que prepara el canal para esta temporada.

La competencia por el rating sabatino se intensifica, y la elección de la nueva co-conductora será clave para mantener el liderazgo y la preferencia del público.

