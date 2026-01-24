Verano extremo en Lima: La alerta de Senamhi ante temperaturas por encima de los 30 grados y rayos UV extremadamente alto

Las temperaturas superarán los 30 grados por las tardes y noches, advirtió el Senamhi

El verano en Lima Metropolitana enfrenta uno de sus episodios más intensos, según el último aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Entre el lunes 26 y el miércoles 28 de enero se prevé un incremento sostenido de la temperatura diurna en la costa peruana, con máximas que superarán los 30℃ y niveles de radiación ultravioleta (UV) en el rango extremadamente alto. Las autoridades han emitido una alerta naranja, advirtiendo sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos y recomendando a la población seguir de cerca las indicaciones oficiales.

Durante este periodo, se espera escasa nubosidad al mediodía, lo que incrementará la exposición a la radiación solar. Además, se pronostican ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, especialmente en las tardes, lo que podría intensificar la sensación térmica en zonas costeras. Las temperaturas en Lima Metropolitana oscilarán entre 27℃ y 32℃, mientras que en otras regiones de la costa norte y sur los valores podrían alcanzar hasta 37℃.

Los niveles de radiación UV en las playas del litoral limeño también alcanzarán valores extremos durante el fin de semana, con índices de hasta 12 en algunas zonas. El Senamhi ha hecho hincapié en la importancia de tomar medidas de protección para evitar daños en la piel y los ojos, especialmente entre las 10:00 y las 16:00, cuando la incidencia solar es más peligrosa.

Alerta naranja por incremento de temperatura diurna

El Senamhi ha extendido el Aviso N°022 de alerta naranja, señalando que entre el 26 y el 28 de enero la costa peruana experimentará un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad. Este fenómeno se atribuye a la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía, lo que favorecerá una mayor radiación solar y, por ende, temperaturas elevadas.

En el norte de la costa, las temperaturas máximas alcanzarán entre 31℃ y 37℃; en la zona centro —incluida Lima Metropolitana— los valores oscilarán entre 27℃ y 35℃, mientras que en la costa sur se esperan máximas de hasta 33℃. La presencia de ráfagas de viento que rondarán los 35 km/h durante la tarde podría generar cambios bruscos de temperatura y afectar la sensación térmica en el litoral.

El periodo de vigencia de la alerta será de 71 horas, comprendiendo desde las 00:00 del lunes 26 hasta las 23:59 del miércoles 28 de enero. Los departamentos bajo posible afectación son áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. La institución recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y atender las instrucciones de las autoridades para minimizar riesgos.

Rayos UV alcanzan niveles extremos en las playas de Lima

Junto al aumento de las temperaturas, el Senamhi advierte sobre niveles de radiación ultravioleta (UV) extremadamente altos en el litoral de Lima durante el sábado 24 y domingo 25 de enero. En las playas del norte, como Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, el índice Ultravioleta (IUV) podría alcanzar valores cercanos a 11, mientras que en el centro —La Punta, Costa Verde, Agua Dulce y La Chira— se esperan picos de hasta 12. En las playas del sur, los índices también se mantendrán alrededor de 11, con temperaturas máximas próximas a 28℃.

Para el domingo 25, se anticipa una ligera disminución en algunos sectores, pero los valores seguirán siendo elevados: alrededor de 10 en el norte y entre 11 y 12 en el centro y sur. Según los criterios técnicos del IUV, valores iguales o superiores a 11 se consideran extremadamente altos y representan un riesgo elevado para la salud.

El Senamhi recomienda a la población evitar la exposición directa al sol en las horas de máxima radiación solar, utilizar protector solar, sombrero de ala ancha, lentes con filtro UV y ropa de manga larga, así como mantenerse correctamente hidratado. Estas precauciones resultan esenciales para reducir los efectos nocivos de la radiación solar en la piel y los ojos.

Costa bajo alerta por vientos intensos

Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 35 km/h, especialmente en las tardes, lo que podría incrementar la sensación de calor y favorecer la dispersión de polvos y partículas en el ambiente costero.

El Senamhi sugiere evitar el sol en horas críticas, usar protector solar y mantenerse bien hidratado. (Foto: Agencia Andina)

Los departamentos bajo posible afectación directa por este fenómeno meteorológico incluyen áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. Ante el peligro naranja, el Senamhi insta a la población a mantenerse informada sobre la evolución del evento y cumplir con las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Entre las recomendaciones principales figuran: restringir la exposición solar en las horas críticas, utilizar ropa adecuada, proteger a niños y adultos mayores, y adoptar medidas preventivas para enfermedades relacionadas con el calor. El Senamhi reitera su compromiso de proporcionar información precisa y oportuna, permitiendo a la ciudadanía tomar decisiones informadas y proteger su salud durante este episodio de verano extremo.