Ola de calor en Lima alcanza sensación térmica de 34 grados: Senamhi explica los motivos

Lima y otras provincias de la costa sufren ola de calor. (Foto: Andina)

Lima vive una semana marcada por una ola de calor que ha elevado la sensación térmica hasta los 34 grados en distritos como Jesús María y La Molina.

Desde el mediodía de este viernes 23 de enero, el ambiente en la ciudad se ha vuelto más cálido de lo habitual, generando incomodidad y cambios en las actividades cotidianas de sus habitantes.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la ciudad suma cinco días consecutivos de temperaturas elevadas, con registros de 29.7 °C en Jesús María y 30.9 °C en La Molina, alcanzados entre las 12:00 y las 13:00 horas.

Especialistas del Senamhi explicaron que estas condiciones están relacionadas con el ingreso de vientos cálidos del norte y la disminución de la intensidad de los vientos del sur.

Este fenómeno ha favorecido la disipación de la cobertura nubosa, permitiendo que la radiación solar aumente en las horas centrales del día.

La falta de nubosidad a mediodía y en la tarde incrementa la exposición al sol, lo que contribuye a que la sensación térmica en Lima Metropolitana sea superior a la temperatura real registrada por los termómetros.

Pronóstico y recomendaciones

El Senamhi pronostica que el calor persistirá hasta el 25 de enero, con temperaturas máximas estimadas entre 27 °C y 30 °C en Lima oeste y centro, y alrededor de 32 °C en distritos de Lima este y norte.

En otras regiones del país, como Piura y Tumbes, se esperan valores entre 32 °C y 37 °C, mientras que Lambayeque e Ica podrían alcanzar hasta 36 °C. En La Libertad, Áncash y la región Lima, las máximas oscilarán entre 28 °C y 32 °C, y en la costa sur entre 25 °C y 30 °C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los informes oficiales y adoptar medidas para mitigar el impacto del calor.

Entre las sugerencias figuran hidratarse adecuadamente, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación y consultar la página web y redes sociales del Senamhi para recibir información actualizada sobre el clima. Además, se prevé un incremento de nubosidad hacia la tarde y la noche, con posibilidad de lluvias ligeras en distritos alejados del litoral y ráfagas de viento al atardecer.

¿Qué es una ola de calor?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología aclaró que no todo calor extremo se considera una “ola de calor”. Para que el fenómeno se declare como tal, las temperaturas máximas o mínimas deben superar ciertos umbrales durante más de tres días consecutivos y ser inusuales para la región y la época.

Senamhi advierte que exagerar con este término puede generar alarma innecesaria. La entidad recuerda que el verano en Perú no significa ausencia total de lluvias; en la sierra y selva es temporada regular de precipitaciones y, en Lima, pueden presentarse lluvias ligeras, sobre todo en la tarde o madrugada.

Otro mito frecuente es pensar que no se necesita protector solar en días nublados. El Senamhi aclara que la radiación ultravioleta puede ser peligrosa incluso con el cielo cubierto, ya que las nubes no bloquean completamente los rayos UV.

Recomienda hidratarse, protegerse del sol en todo momento, usar ropa clara y ligera, y verificar siempre la información meteorológica en fuentes oficiales.