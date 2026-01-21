Perú

Senamhi alerta temperaturas extremas en la costa: Estas regiones alcanzarán hasta 37 °C

El organismo meteorológico advierte sobre temperaturas récord en zonas del norte y centro, mientras la población debe prepararse y tomar medidas de protección

(Composición: Infobae Perú)
(Composición: Infobae Perú)

La costa peruana enfrenta esta semana un repunte térmico. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que varias ciudades soportarán temperaturas máximas de hasta 37 °C (98,6 °F), un fenómeno que se mantendrá vigente hasta el domingo 25 de enero.

Este incremento responde al ingreso de vientos del norte, que disipan la nubosidad y acentúan el calor, sobre todo en zonas alejadas del litoral.

De acuerdo con la especialista de Senamhi, Janet Huamán, el océano cumple un rol termorregulador y eso explica la diferencia de temperaturas entre ciudades costeras y aquellas ubicadas en la llamada “costa interior”.

En el norte, Piura figura entre las regiones más afectadas, con valores que oscilarán entre 32 y 37 °C (89,6-98,6 °F) en distritos como Sullana y Chulucanas. Infobae detalló que Tumbes también registrará picos similares, especialmente en áreas situadas lejos del mar.

En Lambayeque, la entidad pronostica máximas de 30 a 36 °C (86-96,8 °F) en ciudades como Chiclayo y distritos del interior, mientras que las zonas cercanas al mar presentarán valores ligeramente menores.

Al otro extremo, en el sur, Ica, localidades como Ica ciudad, Ocucaje, Nasca y Chincha podrían superar los registros de la capital, con temperaturas de hasta 36 °C (96,8 °F). Para Pisco, el Senamhi proyecta valores cercanos a los 30 o 32 °C (86-89,6 °F).

La especialista señaló que las causas de estas diferencias radican en la distancia al mar y en la configuración geográfica de cada región. “Las ciudades más alejadas del litoral serán las que alcancen los registros más altos”, explicó Huamán.

En la zona central, La Libertad y Áncash experimentarán temperaturas similares a las de Lima. En Chimbote, las máximas llegarán a 28 o 29 °C (82,4-84,2 °F), pero en distritos más alejados como Nepeña, Casma y Huarmey, los termómetros podrían marcar hasta 31 °C (87,8 °F).

Un ciudadano ingresa al mar
Un ciudadano ingresa al mar de Piura en busca de un chapuzón, con una temperatura superior a los 35 grados Celsius, para refrescarse. (Senamhi)

Calor marcado en distritos de Lima Norte y Este

En Lima, el comportamiento térmico será comparable al de provincias como Huacho, Barranca, Huaral y Cañete, donde la geografía influye en los valores máximos.

Los distritos de Lima Norte (Carabayllo, Puente Piedra, Los Olivos) y de Lima Este (La Molina, Ate, Santa Anita) alcanzarán entre 32 y 33 °C (89,6-91,4 °F). Lima Centro y Lima Oeste, por su cercanía al mar, mostrarán cifras más moderadas, entre 27 y 30 °C (80,6-86 °F).

El Senamhi recordó que el aumento de la temperatura responde principalmente a la estación de verano, aunque el factor determinante para los próximos días será el ingreso de vientos del norte. Infobae precisó que este fenómeno intensifica naturalmente los valores elevados característicos del mes de febrero.

En la costa sur, que abarca Arequipa, Moquegua y Tacna, las temperaturas oscilarán entre 25 y 30 °C (77-86 °F). Localidades como La Yarada, Ite e Ilo se moverán entre 27 y 28 °C (80,6-82,4 °F), mientras que la ciudad de Tacna podría acercarse a 30 °C (86 °F).

El Senamhi hace hincapié en la necesidad de que la población tome precauciones ante estas condiciones. Entre las recomendaciones recogidas figuran la hidratación constante, el uso de bloqueador solar y la planificación de actividades teniendo en cuenta los informes oficiales para evitar riesgos asociados al calor extremo.

SENAMHI: El guardián del clima y los recursos hídricos en el Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se consolida como la entidad técnico-especializada fundamental para la prevención de desastres naturales y la gestión ambiental en el país. Adscrito al Ministerio del Ambiente, este organismo tiene la misión crítica de monitorear, pronosticar y difundir información oficial sobre el pronóstico del tiempo, las variaciones climáticas y el estado de los niveles de los ríos. Gracias a su amplia red de estaciones a nivel nacional, el SENAMHI provee datos esenciales para sectores estratégicos como la agricultura, la aeronavegación y la gestión de riesgos ante fenómenos extremos.

En un contexto de crisis climática global, la labor del SENAMHI es vital para la toma de decisiones gubernamentales y la seguridad ciudadana. La institución emite alertas tempranas sobre eventos críticos como el Fenómeno de El Niño, heladas, friajes y lluvias intensas, permitiendo que la población y las autoridades activen protocolos de emergencia oportunamente. Al integrar tecnología de vanguardia y análisis científico, este organismo no solo estudia la meteorología y la hidrología, sino que también garantiza la sostenibilidad de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático en todas las regiones del territorio peruano.

