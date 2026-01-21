Perú

Magaly Medina analiza el programa de Miguel Arce como ‘colchón’ de su espacio: “Nunca me ha parecido carismático”

La conductora espera que el programa que antecederá su regreso ayude a mantener el rating nocturno, aunque expresa dudas sobre el carisma del presentador.

Magaly Medina da su opinión
Magaly Medina da su opinión sobre el nuevo programa de Miguel Arce en ATV.

El regreso de Magaly Medina a la televisión sigue generando expectativa, no solo por su reaparición tras una cirugía estética en Argentina, sino también por la nueva la programación de ATV.

En conversación con Infobae Perú, la conductora se refirió al lanzamiento del programa Esto sí es amor’, el cual será conducido por Miguel Arce. Pese a que no se ha confirmado el horario, se especula que ocupará el espacio previo a Magaly TV La Firme y funcionará como “colchón” tras la salida del segmento de Andrea Llosa.

El nuevo espacio, que llevará por nombre 'Esto sí es amor’, está programado para estrenarse en febrero, aunque aún no se ha oficializado el horario de emisión. La estrategia de ATV apunta a que el ciclo de Arce sirva para captar audiencia antes del regreso de Magaly, un movimiento habitual en la televisión abierta para asegurar buenos números de rating en ambos programas.

La propia Magaly Medina analizó el escenario: “Bueno, espero. Tengo la esperanza de que realmente me sirva de colchón. Pero más bien creo que están esperando que, para salir al aire, yo aparezca, porque quieren que yo sea el colchón”.

La periodista explicó que la dinámica de la programación nocturna suele beneficiar tanto al programa que la antecede como al que sigue su espacio. “El programa de arriba y el programa de abajo siempre terminan siendo gananciosos, con algo de rating. Por la expectativa ven el programa de antes y luego se queda el público pegado al espacio que me sigue. Entonces es una carga y una responsabilidad muy fuerte, ser el único programa en el que se esperancen para que los demás tengan un poco de audiencia”, expresó Medina.

Después de años en México, el reconocido exchico reality regresa al país para conducir “Esto sí es amor” en ATV, despertando opiniones divididas y alentando a la audiencia a vivir nuevas historias de amor (ATV)

Su opinión sobre Miguel Arce

Sobre el actor peruano que ha residido mucho tiempo en México, la conductora fue directa en su evaluación. “Miguel Arce nunca me ha parecido carismático. Es soso, no tiene ángel. Pero no sé. Esperemos, que no me hayan cambiado papas por camotes”, declaró, dejando en claro que aún está a la expectativa de lo que decida en canal en cuánto a horarios del nuevo espacio.

Pese a ello, reconoció que el éxito del bloque nocturno depende, en buena medida, de la capacidad de arrastre de su programa y del interés que despierte su regreso.

El exchico reality retoma presencia
El exchico reality retoma presencia en la televisión peruana tras una prolongada etapa en el extranjero, marcando su regreso con un proyecto que lo coloca al frente de cámaras. (ATV)

Magaly Medina regresará a ATV dependiendo de su recuperación

La expectativa por el regreso de Magaly Medina a la televisión aumenta entre el público y el medio de espectáculos, tras su retorno a Lima luego de una operación estética en Argentina. La promoción de su regreso a ATV ya se encuentra al aire, lo que alimenta la ansiedad de sus seguidores, quienes esperan verla nuevamente tras varias semanas de ausencia.

La conductora viajó a Buenos Aires para someterse a una cirugía de rejuvenecimiento facial conocida como “deep plane”. Sus primeras imágenes en redes sociales, con el rostro hinchado, generaron debate en el ambiente artístico. En diálogo con Infobae Perú, Medina describió su proceso de recuperación.

“Tengo todavía mitad de la cara hinchada, el cuello todavía está deshinchándose. Tengo las suturas en el cuero cabelludo. No puedo usar secadora”, contó.

Magaly Medina continúa en proceso
Magaly Medina continúa en proceso de recuperación. Proceso dependera de su regreso a pantalla. IG / Magaly Medina

La periodista remarcó que su prioridad es la recuperación integral. “Estoy hablando con el canal y viendo cosas con la gente de producción. El regreso, pero la fecha no la puedo decir. Yo sé que hay mucha expectativa, pero, de verdad, necesito estar deshinchada. No le puedo poner a este rostro que está deshinchando dos kilos de maquillaje, que es lo que se necesita cuando uno sale en televisión todas las noches", señaló.

Aunque no hay fecha oficial confirmada, Medina aseguró que mantiene conversaciones con el canal y el equipo de producción para coordinar su retorno, previsto para febrero. El público permanece atento a cualquier anuncio sobre su vuelta definitiva a la pantalla.

Magaly Medina ya está en
Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video. ATV

