Depósito del retiro de AFP: Estos afiliados recibirán su primera UIT hasta hoy 23 de enero

El retiro de AFP sigue, al menos para los afiliados que estarán recibiendo sus montos en los próximos meses

Revisa en cuánto tiempo te entregarán tu primer pago por el retiro AFP.

El plazo para presentar la solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/ 22.000) ha concluído. Si bien algunos afiliados podrán sí registrar este hasta el viernes 30 de enero, solo está habilitada la opción para quienes se les ha rechazado una solicitud anterior.

Para los demás afiliados solo les queda esperar a recibir sus montos pedidos, si aún no los han recibido. Justo esta semana le toca recibir a un grupo que pidió durante el periodo libre.

  • Para quienes pidieron el lunes 22 de diciembre de 2025 debieron recibir su primer depósito hasta el miércoles 21 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el martes 23 de diciembre de 2025 debieron recibir su primer depósito hasta el jueves 22 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el miércoles 24 de diciembre de 2025 recibirán su primer depósito hasta este viernes 23 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el viernes 26 de diciembre de 2025 recibirán su primer depósito hasta este viernes 23 de enero de 2026 también,, dado que los 30 días se cumplen en día no útil.
Así avisa AFP Integra si
Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP.

Depósito llega en día hábil

Se debe recordar que cuando uno hace el registro de su solicitud de retiro de AFP, por un monto de hasta 4 UIT (S/ 22.000), la fecha de pago del primero monto se calcula a los 30 días calendario máximos desde el momento del pedido.

Así, si esta fecha cae un día sábado o domingo, o no hábil (como un feriado), entonces esta fecha de pago deberá entregarse al día hábil anterior. Es decir, los 30 días calendario se siguen cumpliendo. Si uno debe recibir su primer monto un sábado o domingo, el depósito no se puede realizar el lunes siguiente, sino que será el viernes anterior, para asegurar que el día final en que el afiliado deba tener su dinero se cumpla.

“Si la fecha de pago informada cae fin de semana (sábado o domingo) o feriado, el pago de su pensión estará disponible el día útil anterior”, informó AFP Integra, por ejemplo, sobre el pago de pensiones normales. La misma lógica se sigue en el pago del retiro AFP.

Las solicitudes en estado rechazado
Las solicitudes en estado rechazado podrán enviarse hasta el 30 de enero, pero solo en este caso, según informa AFP Integra a través de su portal.

¿Te rechazaron la solicitud? Sí puedes hacerla

Si bien ya ha concluido el periodo para solicitar el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 22.000), aún miles de afiliados aún podrán hacer seguimiento y recibir sus pagos tras haber realizado el pedido, ya sea en su primera solicitud o la segunda (también conocida como el proceso de rectificación).

Pero además, Profuturo AFP ha detallado un paso extra. Los afiliados que hayan solicitado AFP y se les haya rechazado este proceso por errores con la cuenta bancaria, podrán volver a enviar la solicitud. Solo en este caso.

“Si hiciste tu solicitud de retiro y recibiste una comunicación sobre el rechazo de la misma por observaciones de tu entidad financiera respecto a tu número de cuenta, solo en este caso podrás realizar la subsanación de tu solicitud únicamente a través de nuestra Agencia Virtual”, resalta Profuturo. El trámite puede realizarse a través de su aplicativo o su página web hasta el viernes 30 de enero.

