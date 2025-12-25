Perú

Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

El exfutbolista compartió fotografías en redes sociales acompañado de su actual pareja, sin embargo sorprendió la ausencia de sus 4 hijos

Guardar
Jefferson Farfán celebró Navidad sin
Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

El ambiente navideño de Jefferson Farfán se sintió distinto este año. El exfutbolista compartió en sus redes sociales una serie de fotos que dejaron ver cómo pasó la Nochebuena. Lo que más llamó la atención entre sus seguidores fue que la celebración se dio sin la compañía de sus cuatro hijos, una postal que suele repetir cada diciembre y que ya se había convertido en parte de su tradición familiar.

La noche del 24 de diciembre, Farfán optó por mostrar su lado más familiar y cercano, posando junto a su pareja, Xiomy Kanashiro, y su mascota. Ambos lucieron un look relajado, pero sin perder el toque de glamour que los caracteriza. La pareja se mostró sonriente y relajada, dejando ver la complicidad que comparten. En uno de sus mensajes navideños, el exjugador de Alianza Lima expresó: “Te deseo una feliz Navidad, llena de luz y alegría para tu hogar”, dirigiéndose a quienes lo siguen y acompañan en redes.

Esta vez, el futbolista evitó mostrar a sus hijos en sus tradicionales fotos navideñas. Hasta el año pasado, era usual ver a los cuatro menores a su lado en estas fechas especiales. Todo indica que los pequeños habrían recibido la medianoche junto a sus madres, una dinámica diferente, pero que según lo que se pudo conocer, no rompe con el vínculo familiar.

Jefferson Farfán celebró Navidad sin
Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

Farfán suele reunirse con sus hijos durante el 25 de diciembre, una costumbre que comparte con sus seguidores y que, en sus propias palabras, le permite mantener el espíritu navideño en familia.

A pesar de la ausencia física de sus hijos, el exdelantero no los dejó de lado. Una de las imágenes que compartió mostró el árbol de Navidad, decorado con adornos personalizados y los nombres de sus cuatro hijos: dos varones y dos mujeres. Esa postal sirvió como un guiño a quienes están atentos a los detalles familiares y dejó claro que, aunque no estuvieron juntos en la foto, su presencia sigue siendo fundamental en la vida de Farfán.

Melissa Klug y Darinka Ramírez estuvieron con sus hijos

Mientras tanto, el entorno familiar de Jefferson Farfán también celebró la Navidad de manera especial. Melissa Klug, madre de algunos de los hijos del exfutbolista, compartió en su cuenta de Instagram una foto familiar junto a cinco de sus seis hijos. La gran ausente en la postal fue Samahara Lobatón, quien no aparece en la imagen.

Jefferson Farfán celebró Navidad sin
Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

En su mensaje, Klug escribió: “Feliz Navidad para todos ustedes. Que Dios los bendiga, los cubra con su amor y llene sus hogares de paz, salud y esperanza mis mejores deseos para todos. El amor trasciende el tiempo y el cielo. Siempre con nosotros Mis ángeles No están físicamente, pero viven en cada recuerdo, en cada sonrisa y en el amor que nos mantiene unidos como familia”.

Por el lado de Darinka Ramírez, madre de la ultima hija de Farfán, la Navidad también se vivió en familia. Aunque no realizó un post específico sobre la celebración, sí subió una historia en Instagram donde se ve a su hija Luana disfrutando con chispitas mariposas. Esa imagen permitió ver que la pequeña pasó la Nochebuena junto a su madre.

Jefferson Farfán celebró Navidad sin
Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

En cuanto a Maialén, la hija mayor, tampoco apareció en las fotos principales, pero compartió imágenes desde la misa de gallo. Pasó la noche en compañía de su familia materna, esperando la llegada de la medianoche en un ambiente de recogimiento y espiritualidad.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánXiomy Kanashiroperu-entretenimiento

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

Julio Velarde viajará en clase económica en 2026: BCRP aprobó ocho medidas de austeridad

La cabeza máxima del Banco Central de Reserva (BCRP) firmó una serie de medidas disminuir el gasto de dinero de la entidad

Julio Velarde viajará en clase

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

El número de agentes de la PNP a las afueras de la sede diplomática mexicana se ha triplicado en solo unos días, según el general PNP Óscar Arriola

General Arriola refuerza vigilancia de

Nochebuena en Lima: varios detenidos en Mesa Redonda, inspecciones y decomiso de productos pirotécnicos ilegales

Las autoridades incautaron cientos de unidades de productos peligrosos, entre ellos chispitas mariposa, paracaídas, artefactos amelita y lluvia de plata, artículos que suelen ocultarse entre mercancía inofensiva y representan alto riesgo de accidentes

Nochebuena en Lima: varios detenidos

Cancillería del Perú se pronuncia sobre decisión de Ecuador de mantener un solo paso fronterizo autorizado

La medida del país vecino de concentrar el tránsito en Huaquillas fue comunicada oficialmente al Perú, que expresó su disposición a trabajar de manera conjunta en seguridad y control migratorio

Cancillería del Perú se pronuncia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

General Arriola refuerza vigilancia de

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli y su receta

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras criticar el anuncio de su canal de streaming: “Dilo sin llorar”

DEPORTES

Jaime de la Pava, anunciado

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1

Jonathan Bilbao asume su primer desafío internacional y se suma a Carabobo FC de Venezuela: jugará fase previa de Libertadores