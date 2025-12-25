Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

El ambiente navideño de Jefferson Farfán se sintió distinto este año. El exfutbolista compartió en sus redes sociales una serie de fotos que dejaron ver cómo pasó la Nochebuena. Lo que más llamó la atención entre sus seguidores fue que la celebración se dio sin la compañía de sus cuatro hijos, una postal que suele repetir cada diciembre y que ya se había convertido en parte de su tradición familiar.

La noche del 24 de diciembre, Farfán optó por mostrar su lado más familiar y cercano, posando junto a su pareja, Xiomy Kanashiro, y su mascota. Ambos lucieron un look relajado, pero sin perder el toque de glamour que los caracteriza. La pareja se mostró sonriente y relajada, dejando ver la complicidad que comparten. En uno de sus mensajes navideños, el exjugador de Alianza Lima expresó: “Te deseo una feliz Navidad, llena de luz y alegría para tu hogar”, dirigiéndose a quienes lo siguen y acompañan en redes.

Esta vez, el futbolista evitó mostrar a sus hijos en sus tradicionales fotos navideñas. Hasta el año pasado, era usual ver a los cuatro menores a su lado en estas fechas especiales. Todo indica que los pequeños habrían recibido la medianoche junto a sus madres, una dinámica diferente, pero que según lo que se pudo conocer, no rompe con el vínculo familiar.

Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

Farfán suele reunirse con sus hijos durante el 25 de diciembre, una costumbre que comparte con sus seguidores y que, en sus propias palabras, le permite mantener el espíritu navideño en familia.

A pesar de la ausencia física de sus hijos, el exdelantero no los dejó de lado. Una de las imágenes que compartió mostró el árbol de Navidad, decorado con adornos personalizados y los nombres de sus cuatro hijos: dos varones y dos mujeres. Esa postal sirvió como un guiño a quienes están atentos a los detalles familiares y dejó claro que, aunque no estuvieron juntos en la foto, su presencia sigue siendo fundamental en la vida de Farfán.

Melissa Klug y Darinka Ramírez estuvieron con sus hijos

Mientras tanto, el entorno familiar de Jefferson Farfán también celebró la Navidad de manera especial. Melissa Klug, madre de algunos de los hijos del exfutbolista, compartió en su cuenta de Instagram una foto familiar junto a cinco de sus seis hijos. La gran ausente en la postal fue Samahara Lobatón, quien no aparece en la imagen.

Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

En su mensaje, Klug escribió: “Feliz Navidad para todos ustedes. Que Dios los bendiga, los cubra con su amor y llene sus hogares de paz, salud y esperanza mis mejores deseos para todos. El amor trasciende el tiempo y el cielo. Siempre con nosotros Mis ángeles No están físicamente, pero viven en cada recuerdo, en cada sonrisa y en el amor que nos mantiene unidos como familia”.

Por el lado de Darinka Ramírez, madre de la ultima hija de Farfán, la Navidad también se vivió en familia. Aunque no realizó un post específico sobre la celebración, sí subió una historia en Instagram donde se ve a su hija Luana disfrutando con chispitas mariposas. Esa imagen permitió ver que la pequeña pasó la Nochebuena junto a su madre.

Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

En cuanto a Maialén, la hija mayor, tampoco apareció en las fotos principales, pero compartió imágenes desde la misa de gallo. Pasó la noche en compañía de su familia materna, esperando la llegada de la medianoche en un ambiente de recogimiento y espiritualidad.