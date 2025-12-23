Gerardo Pe’, Mario Irivarren y Laura Spoya exponen la canasta que Jefferson Farfán dio a su equipo y el detalle genera críticas

Gerardo Pe’, Mario Irivarren y Laura Spoya exponen la canasta que Jefferson Farfán dio a su equipo, pero el detalle genera críticas.

Las canastas navideñas, tradicional símbolo de reconocimiento laboral que las empresas suelen dar a sus colaboradores durante las fiestas navideñas, vienen generando diversos debates por su tamaños y contenido. Por ello, ahora, el caso de Jefferson Farfán, exfutbolista y empresario, generó un intenso flujo de críticas en redes sociales cuando sus trabajadores de ‘La Manada’, programa del canal digital del futbolista Satélite +, expusieron el contenido recibido y los usuarios reaccionaron de inmediato con cuestionamientos y comparaciones directas con figuras como Jorge Luna y Phillip Chu Joy.

La canasta navideña de Jefferson Farfán generó críticas en redes sociales

La viralización se aceleró luego de que Gerardo Pe’, uno de los integrantes de ‘La Manada’, compartiera en redes sociales la canasta que recibió de manos del canal de Jefferson Farfán. Gerardo Pe’ expresó inicialmente su satisfacción al afirmar: “Por fin, una canastita”. El comentario tomó ironía cuando, al mostrar el regalo, quedaron al descubierto tanto el pequeño tamaño de la canasta como la limitada cantidad de productos, muy lejos de los estándares que otros líderes de la industria exhibieron días antes.

Los artículos seleccionados para la canasta enviada a Gerardo Pe’, Laura Spoya y Mario Irivarren fueron visibles para los seguidores: una botella de vino, una caja de galletas navideñas, aceitunas y algunos víveres, presentados con papel celofán. Junto al paquete, todos recibieron el mismo mensaje manuscrito: “Muchas gracias por confiar en nosotros. Son un equipo increíble, delicado, talentoso y con mucho coraje para intentar nuevas aventuras. Que pases felices fiestas y lo que se viene para seguir poniéndolos en satélite”, se lee. La carta acompañó un presente que varios calificaron como escaso o poco significativo comparado con la expectativa generada.

En paralelo, la reacción digital determinó la intensidad con la que el asunto escaló en redes. Las plataformas de los presentadores se llenaron de comentarios, entre ellos: “¿Y los iPhone?”, “Muy pobre esa canasta”, “Canasta galáctica”. Los usuarios destacaron el contraste entre el estatus económico de Farfán y la simpleza del obsequio navideño. Varios recordaron que figuras como Jorge Luna apostaron por otro nivel de reconocimiento.

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ compartir fotos de la canasta que les dieron en Satélite +, canal de Jefferson Farfán.

Jorge Luna, Phillip Chu Joy y Alejandra Baigorria sorprendieron a sus colaboradores

Jorge Luna, comediante y conductor de ‘Hablando Huevadas’, optó por una estrategia de retribución ampliamente comentada. Cada uno de sus 17 colaboradores recibió una refrigeradora totalmente abastecida, vales de consumo y un iPhone 17. El propio Luna difundió el proceso de entrega a través de redes: “Voy a regalar dos refrigeradoras llenas de productos y un celular, igual que lo que ya recibieron los chicos, para agradecer el apoyo de la comunidad”, declaró en un video subido a la plataforma “No hay sin suerte”.

El unboxing viralizado en TikTok evidenció la sorpresa y gratitud de su equipo ante el valor del regalo, así como la reacción de miles de usuarios, que reforzaron la percepción de Luna como un jefe ejemplar. Comentarios como “Sí que es agradecido” y “Mañana misma envío mi CV” reflejaron el impacto generado por el gesto.

Jorge Luna obsequió refrigerador con víveres a sus trabajadores. TikTok

Esta tendencia no fue exclusiva de Luna. Phillip Chu Joy sorprendió a sus trabajadores con una canasta cuyo contenido incluyó una laptop gamer con especificaciones de alta gama, abonos de hamburguesa gratis por un año y cupones por 200 soles para cines, además de una larga lista de alimentos, bebidas y artículos de cocina. Chu Joy ya se había hecho viral el año pasado, 2024, cuando su canasta incluyó, además de los tradicionales víveres, un televisor de 55 pulgadas.

La empresaria Alejandra Baigorria también diseñó canastas personalizadas para 120 colaboradores de sus tiendas y salones de belleza, alcanzando un gasto superior a los S/ 22 000. Caja Huancayo entregó un “supertacho navideño” valorizado en S/ 1000, que incluyó alimentos y productos de limpieza para toda la familia.

En contraste, la propuesta del Banco de Crédito del Perú giró hacia la personalización y el enfoque familiar, permitiendo a sus colaboradores elegir entre cajas familiares o gourmet, con vales de pavo y premios que iban desde cámaras hasta licuadoras portátiles. El objetivo, según la entidad, fue fortalecer el vínculo afectivo e incentivar el bienestar de los equipos.

En este panorama, la entrega de canastas por parte de Jefferson Farfán fue percibida por los usuarios como insuficiente y marcó una diferencia clara respecto a la tendencia instaurada este año en el sector entretenimiento y empresarial.