Bad Bunny no tendrá telonero peruano, pero buscan que se multe a próximos conciertos que no tengan

Bad Bunny tendrá dos fechas en Perú, pero en ninguna tendrán a un artista nacional como telonero. - Crédito Instagram

A puertas del concierto de Bad Bunny, el rapero puertorriqueño que visita Perú nuevamente con dos fechas, la congresista Sigrid Bazán ha presentado un proyecto para asegurar que los músicos peruanos siempre tengan presencia como teloneros cuando un artista internacional se presente.

Como se sabe, Bad Bunny no tendrá a un artista peruano invitado en su concierto, un telonero, sino que se presentará de frente, según lo que informó la productora F&M en sus redes sociales. Sin embargo, el proyecto de ley ve en estas situaciones, un espacio para promover a los artistas nacionales.

“Cuando un músico extranjero o agrupación musical extranjera se presente en vivo, en el marco de un espectáculo en el ámbito del territorio peruano, deberá ser contratado un músico nacional o agrupación musical nacional, que contará en el evento con un espacio no menor a 30 minutos para ejecutar su propio repertorio, finalizando con una antelación no mayor a una hora del inicio de la actuación de aquel", resalta el texto de la propuesta.

Bad Bunny brinda su concierto en Lima este viernes 16 de enero. Infobae Perú/ América TV

La propuesta detallada

“La presente ley tiene por objeto promover y garantizar la actuación de un músico nacional cuando un músico extranjero o agrupación musical extranjera se presente en vivo en territorio peruano”, señala el proyecto de ley presentado por Bazán.

Así, el proyecto ve una oportunidad justo en estos conciertos internacionales que han resurgido en el país para que los artistas peruanos también puedan ser parte de este dinamismo en la industria. La propuesta busca que se apruebe lo siguiente:

Por cada show internacional en territorio nacional deberá tocar previamente un solista o grupo musical nacional

La persona solista o el grupo musical nacional debe contar con un espacio mínimo de treinta (30) minutos para ejecutar su repertorio

La actuación del solista o grupo musical nacional debe finalizar con una antelación no mayor a una (1) hora del artista internacional

La selección del solista o grupo musical nacional queda a cargo de la Productora del evento

Entre la Productora y el proyecto musical nacional se debe establecer un contrato de prestación de servicios

El incumplimiento de lo dispuesto acarrea una multa por un valor equivalente al veinte (20%) de la recaudación bruta de todos los conceptos que haya generado el concierto

El Ministerio de Cultura está a cargo de la fiscalización de la medida.

BTS llegará a Perú para brindar dos fechas de concierto.

El dinamismo de los conciertos

“La industria musical peruana atraviesa una fase de dinamismo impulsada por el regreso de grandes conciertos, la diversificación de la oferta y la participación de nuevos actores en la organización de espectáculos”, explica el proyecto de ley de Bazán.

Así, detalla que luego del fin de la pandemia ha resurgido la organización de eventos masivos, tales como conciertos musicales que cada vez se vuelven más recurrentes en el país, y la respuesta del público peruano ha sido positiva, dando impulso a la llegada de más artistas extranjeros de talla mundial. Asimismo, esta ‘fiebre’ por los grandes conciertos no se restringe únicamente a la capital, sino que ha ido descentralizándose cada vez más, dando origen a eventos masivos en otras regiones como Arequipa y Chiclayo.

“Ahora bien, el mercado de los grandes conciertos genera claramente un fuerte impacto económico en las ciudades en donde se realiza, desde la compra y venta de entradas, hasta el comercio hotelero, turístico, gastronómico y de comercio de mercadería en general, sin contar con las oportunidades laborales que genera a su paso”, agrega.

Por eso, sobre la base de experiencias internacionales en países de la región, la iniciativa legislativa plantea replicar una fórmula en Perú para promover la música de artistas peruanos. “Con ello se busca aprovechar el buen contexto que atraviesa la oferta y demanda de conciertos en el país, y dinamizar el mercado con la introducción de músicos y agrupaciones musicales nacionales en todo concierto de músicos extranjeros”, justifica la congresista en el texto.