BTS preventa Ticketmaster: fan graba su compra de entradas en vivo con la Army Membership y muestra lo que pasará en Perú

Una fan en Estados Unidos mostró en tiempo real su compra de tickets con la membresía ARMY, desde la fila virtual hasta el pago final. El proceso sería el mismo en Perú

La joven transmitió en vivo el proceso de compra para las entradas de los conciertos | Video: TikTok/ Bale

El regreso de BTS a los escenarios con una gira mundial ha desatado una auténtica fiebre entre millones de fans en todo el mundo. El tour, titulado “Arirang”, nombre que también llevará el próximo álbum de la banda surcoreana, marca su vuelta oficial tras culminar el servicio militar obligatorio y ya tiene fechas confirmadas en varios países, incluido Perú, donde los conciertos están programados para el 9 y 10 de octubre de 2026.

Mientras en Latinoamérica aún no se anuncian fechas oficiales de preventa, en Estados Unidos ya se vivió uno de los momentos más esperados por el fandom: la preventa exclusiva para fans con ARMY Membership, realizada un día antes de la venta general a través de Ticketmaster. La experiencia fue transmitida en vivo por una fan en TikTok y rápidamente se volvió referencia para otros países, incluido Perú.

Así fue la compra de entradas en la preventa ARMY en Ticketmaster USA

La joven logró adquirir cuatro entradas para los conciertos en Tampa, Florida, Estados Unidos | Video: TiKTok / Bale

La usuaria Bale mostró paso a paso cómo se desarrolla la compra de entradas en la preventa con membresía ARMY desde una computadora, recomendación que repitió durante toda la transmisión. En el video se observa cómo ingresa a la cola virtual de Ticketmaster, que avanzó con rapidez pese a que miles de personas esperaban turno en pocos minutos.

Durante la espera, la plataforma muestra mensajes informativos y advertencias clave. Una vez habilitado el acceso, la página solicita aceptar los términos y condiciones y, de inmediato, aparece un recuadro para ingresar el código de la ARMY Membership, dato personal que permite desbloquear la preventa exclusiva.

Tras validar el código de nueve dígitos, el sistema dirige al mapa del estadio, donde se deben elegir los asientos disponibles con rapidez. En el caso de Estados Unidos, el límite de compra fue de hasta cuatro entradas por persona, cifra que todavía no ha sido confirmada para Perú, aunque se espera que el criterio sea similar.

Tiempo limitado y precios variables

Fan compra entradas en Ticketmaster
Fan compra entradas en Ticketmaster en vivo y muestra cómo funciona la preventa ARMY para los conciertos de BTS en Estados Unidos | Foto composición: Infobae Perú

Uno de los puntos críticos del proceso es el tiempo máximo de cinco minutos que otorga Ticketmaster para completar el pago. Durante ese lapso, la usuaria eligió las zonas, ingresó los datos de su tarjeta de crédito y confirmó la compra, mientras la audiencia seguía cada paso con evidente tensión.

En la preventa ARMY, los precios mostraron ligeras variaciones respecto a la venta general, que es parte de uno de los beneficios de contar con la membresía. En Estados Unidos, las entradas oscilaron entre 88 y 775 dólares, dependiendo de la ubicación, mientras que los paquetes VIP y Soundcheck superaron esos montos, según el recinto.

Lo que podría pasar en Perú con Ticketmaster

Aún no se confirma que Ticketmaster Perú será la ticketera oficial en el país, aunque ya opera en otros mercados donde se han anunciado preventas. Se espera que también sea seleccionada para gestionar la venta de entradas en Perú.

Aunque no hay fechas oficiales de preventa ni precios confirmados para Perú, la experiencia de Estados Unidos sirve como referencia. La plataforma de Ticketmaster Perú mantiene una estructura muy similar a la versión estadounidense: creación de cuenta, búsqueda del evento, selección de asientos y pago con tarjeta, con diferencias principalmente en moneda, métodos de pago y normativa local.

Un detalle importante que fue reiterado en guías oficiales es que el correo electrónico registrado en Weverse debe coincidir exactamente con el de Ticketmaster. De no ser así, el fan podría quedar fuera de la fila virtual durante la preventa ARMY.

Además, para acceder a la preventa, los fans deberán activar su ARMY Membership en Weverse dentro del plazo que se anuncie oficialmente para cada país, un dato que aún se desconoce para Perú y otros países de Latinoamérica.

Conciertos de BTS tendrán paquetes VIP y Soundcheck

En Estados Unidos también se ofrecieron paquetes VIP, que incluyeron:

  • Entrada premium reservada
  • Acceso a la prueba de sonido de BTS antes del concierto
  • Artículo de regalo exclusivo
  • Laminado y cordón VIP
  • Compra anticipada de merchandising
  • Ingreso temprano al recinto
  • Personal exclusivo para atención VIP

No se ha confirmado si estas mismas opciones estarán disponibles en Perú, pero históricamente han sido replicadas en otros países del tour.

Advertencia contra estafas y plataformas no oficiales

Ante la alta demanda, se recuerda que Ticketmaster y Live Nation son las plataformas principales autorizadas para la venta de entradas. Cualquier oferta previa a los anuncios oficiales, especialmente en redes sociales o páginas externas, debe considerarse sospechosa.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre precios ni fechas de preventa para Perú, por lo que los fans deben mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales de BTS, Big Hit Music, HYBE, Weverse y Ticketmaster Perú.

La experiencia vivida en Estados Unidos no solo dejó emoción y lágrimas en vivo, sino también una hoja de ruta clara para el fandom latinoamericano que ya se prepara, con expectativa y cautela, para el regreso de BTS a los escenarios.

¿Qué membresía debo comprar en Weverse si soy de Perú?

La Army Membership Global te
La Army Membership Global te da prioridad, pero el registro es obligatorio.

Si eres de Perú y quieres acceder a la preventa de entradas para los conciertos de BTS, la membresía que debes comprar en Weverse es la ARMY Global Membership, que es la única válida a nivel internacional. Esta membresía permite participar en las preventas oficiales cuando se habiliten, acceder a contenido exclusivo y recibir información directa del grupo; no garantiza entradas, pero sí la posibilidad de comprarlas antes que el público general.

