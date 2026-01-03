Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

La congresista peruana Sigrid Bazán rechazó el ataque militar de Estados Unidos al régimen chavista de Nicolás Maduro que terminó con la captura del dictador | Foto composición: Infobae Perú

La captura de Nicolás Maduro, anunciada el 3 de enero de 2026 por el gobierno de Estados Unidos, provocó reacciones diversas en el Perú. Una de las más comentadas fue la de la congresista Sigrid Bazán, actualmente candidata a diputada para las Elecciones 2026 por el partido Venceremos, quien expresó un contundente rechazo a la intervención militar estadounidense en Venezuela.

A través de sus redes sociales, Bazán cuestionó la operación y la calificó como una violación al derecho internacional. “EE.UU. ha bombardeado Venezuela, violando el derecho internacional. Un ataque no es ‘devolver la paz’ o la democracia. Esta operación militar es una muestra más del intervencionismo que por décadas ha sufrido América Latina. Mi total repudio y rechazo a estas acciones y toda mi solidaridad con el pueblo venezolano”, escribió.

Críticas a Sigrid Bazán

El pronunciamiento generó una ola de críticas y cuestionamientos por parte de usuarios en redes sociales que le reprocharon no haber condenado con la misma firmeza los abusos, violaciones a los derechos humanos y crímenes atribuidos al régimen de Maduro durante los últimos años. Varios usuarios señalaron una supuesta incoherencia entre su discurso contra el intervencionismo extranjero en el Perú y su silencio frente a la represión chavista.

Entre los comentarios más repetidos se leía: “…pero cuando México mete sus narices en Perú, no dices nada”, así como otros mensajes que cuestionaban su posición ideológica: “Quizás no esté bien, pero no te vi criticando los asesinatos que efectuó Maduro en todos estos años. No puedes apoyar a alguien solo porque sea de izquierda”.

Sigrid Bazán postulará al Congreso. Foto: Congreso / venceremos

Otro usuario escribió: “Vean las opiniones de los que quieren representarnos, y se darán cuenta de sus intenciones, y sabremos por quién no votar. Aquí un ejemplo de a quién no darle nuestro voto. EE.UU. no atacó a Venezuela, atacó a un régimen. Y sí, esta era la única manera de ser libres. Ahora que defiendan su país y vuelvan, y vivan en paz”.

Uno de los mensajes que más impacto generó fue el del peruano Manuel Cabeza, quien respondió desde una experiencia personal marcada por la violencia. “Habla desde una posición cómoda quien jamás ha sentido que la violencia le arrebate un hijo. A mi hijo lo asesinaron. Y duele ver cómo desde el privilegio se defiende o se relativiza a dictaduras que han convertido países enteros en territorios del crimen, la impunidad y el sufrimiento”, escribió.

En su mensaje, Cabeza añadió: “No es ‘antiimperialismo’ cuando el pueblo huye, pasa hambre y muere. Es complicidad. Que el Perú recuerde bien a quiénes defienden dictadores y a quiénes defienden a las víctimas. Yo no voto por eso. Nunca”.

Manuel Cabeza es padre de Sebastián Cabeza Castañeda, un joven ingeniero industrial de 23 años que fue asesinado en Trujillo en diciembre pasado, al salir de un gimnasio acompañado de su pareja. El caso generó conmoción en la opinión pública y expuso una vez más la problemática de la inseguridad ciudadana en Perú, agravada por el aumento de la criminalidad atribuida a organizaciones conformadas por peruanos y extranjeros, en particular por ciudadanos venezolanos.

El post de Verónika Mendoza

Verónika Mendoza no condenó el último fraude electoral en Venezuela y adoptó posición complaciente con la dictadura. Captura: Nueva Tv Nacional

La excandidata presidencial y dirigente de izquierda Verónika Mendoza también se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro. “El ataque militar de EEUU a Venezuela es una agresión a toda América Latina, una afrenta al derecho internacional y un pésimo precedente que no podemos pasar por alto. O paramos ahora el intervencionismo de EEUU o vendrán por todos nuestros territorios, nuestros hidrocarburos y minerales”.

El pronunciamiento de Verónika Mendoza también generó fuertes críticas entre usuarios en redes sociales, quienes le reprocharon no condenar explícitamente al régimen de Maduro. Uno de los comentarios más compartidos sostenía: “Es un hecho que la mayoría de venezolanos celebran esta intervención porque su derecho a decidir democráticamente les fue arrebatado por la fuerza por un régimen criminal. Debería darte vergüenza no decir nada contra el régimen asesino y totalitario del delincuente Maduro y sus cómplices”.