Perú

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

Un usuario cuestionó a la congresista por opinar “desde una posición cómoda” y no reconocer el impacto de la violencia criminal y de organizaciones delictivas venezolanas en el Perú

Guardar
La congresista peruana Sigrid Bazán
La congresista peruana Sigrid Bazán rechazó el ataque militar de Estados Unidos al régimen chavista de Nicolás Maduro que terminó con la captura del dictador | Foto composición: Infobae Perú

La captura de Nicolás Maduro, anunciada el 3 de enero de 2026 por el gobierno de Estados Unidos, provocó reacciones diversas en el Perú. Una de las más comentadas fue la de la congresista Sigrid Bazán, actualmente candidata a diputada para las Elecciones 2026 por el partido Venceremos, quien expresó un contundente rechazo a la intervención militar estadounidense en Venezuela.

A través de sus redes sociales, Bazán cuestionó la operación y la calificó como una violación al derecho internacional. “EE.UU. ha bombardeado Venezuela, violando el derecho internacional. Un ataque no es ‘devolver la paz’ o la democracia. Esta operación militar es una muestra más del intervencionismo que por décadas ha sufrido América Latina. Mi total repudio y rechazo a estas acciones y toda mi solidaridad con el pueblo venezolano”, escribió.

Críticas a Sigrid Bazán

El pronunciamiento generó una ola de críticas y cuestionamientos por parte de usuarios en redes sociales que le reprocharon no haber condenado con la misma firmeza los abusos, violaciones a los derechos humanos y crímenes atribuidos al régimen de Maduro durante los últimos años. Varios usuarios señalaron una supuesta incoherencia entre su discurso contra el intervencionismo extranjero en el Perú y su silencio frente a la represión chavista.

Entre los comentarios más repetidos se leía: “…pero cuando México mete sus narices en Perú, no dices nada”, así como otros mensajes que cuestionaban su posición ideológica: “Quizás no esté bien, pero no te vi criticando los asesinatos que efectuó Maduro en todos estos años. No puedes apoyar a alguien solo porque sea de izquierda”.

Sigrid Bazán postulará al Congreso.
Sigrid Bazán postulará al Congreso. Foto: Congreso / venceremos

Otro usuario escribió: “Vean las opiniones de los que quieren representarnos, y se darán cuenta de sus intenciones, y sabremos por quién no votar. Aquí un ejemplo de a quién no darle nuestro voto. EE.UU. no atacó a Venezuela, atacó a un régimen. Y sí, esta era la única manera de ser libres. Ahora que defiendan su país y vuelvan, y vivan en paz”.

Uno de los mensajes que más impacto generó fue el del peruano Manuel Cabeza, quien respondió desde una experiencia personal marcada por la violencia. “Habla desde una posición cómoda quien jamás ha sentido que la violencia le arrebate un hijo. A mi hijo lo asesinaron. Y duele ver cómo desde el privilegio se defiende o se relativiza a dictaduras que han convertido países enteros en territorios del crimen, la impunidad y el sufrimiento”, escribió.

En su mensaje, Cabeza añadió: “No es ‘antiimperialismo’ cuando el pueblo huye, pasa hambre y muere. Es complicidad. Que el Perú recuerde bien a quiénes defienden dictadores y a quiénes defienden a las víctimas. Yo no voto por eso. Nunca”.

Manuel Cabeza es padre de Sebastián Cabeza Castañeda, un joven ingeniero industrial de 23 años que fue asesinado en Trujillo en diciembre pasado, al salir de un gimnasio acompañado de su pareja. El caso generó conmoción en la opinión pública y expuso una vez más la problemática de la inseguridad ciudadana en Perú, agravada por el aumento de la criminalidad atribuida a organizaciones conformadas por peruanos y extranjeros, en particular por ciudadanos venezolanos.

El post de Verónika Mendoza

Verónika Mendoza no condenó el
Verónika Mendoza no condenó el último fraude electoral en Venezuela y adoptó posición complaciente con la dictadura. Captura: Nueva Tv Nacional

La excandidata presidencial y dirigente de izquierda Verónika Mendoza también se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro. “El ataque militar de EEUU a Venezuela es una agresión a toda América Latina, una afrenta al derecho internacional y un pésimo precedente que no podemos pasar por alto. O paramos ahora el intervencionismo de EEUU o vendrán por todos nuestros territorios, nuestros hidrocarburos y minerales”.

El pronunciamiento de Verónika Mendoza también generó fuertes críticas entre usuarios en redes sociales, quienes le reprocharon no condenar explícitamente al régimen de Maduro. Uno de los comentarios más compartidos sostenía: “Es un hecho que la mayoría de venezolanos celebran esta intervención porque su derecho a decidir democráticamente les fue arrebatado por la fuerza por un régimen criminal. Debería darte vergüenza no decir nada contra el régimen asesino y totalitario del delincuente Maduro y sus cómplices”.

Temas Relacionados

Sigrid BazánNicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosVenezuelaElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Korina Rivadeneira festeja captura de Nicolás Maduro: “Es el inicio del fin, cayó el payaso”

La actriz venezolana radicada en Perú compartió un mensaje en redes sociales donde pidió el fin del régimen y mostró su solidaridad con sus compatriotas.

Korina Rivadeneira festeja captura de

Conciertos gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y más

La cartelera musical promete jornadas de fiesta y encuentro para vecinos y visitantes en uno de los espacios más representativos de Lima Este

Conciertos gratis en Lima 2026:

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tras quedar infundado la apelación del clásico, las bicampeonas se concentran en recuperar los puntos perdidos frente as chorrillanas. Entérate los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Alianza

Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Barcelona defenderá el liderato en la LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, Universitario buscará mantenerse en la cina de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 3

Perú podría tener nuevo feriado en 2026 y trabajadores tendrán opción de descansar sábado

Este 2026 todo indica que habrán cambios para los días libres que podrán disfrutar los peruanos. Hay un dictamen que ya tuvo votó aprobatorio del Pleno y un proyecto de ley para aprobar el feriado nacional número 17

Perú podría tener nuevo feriado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE admite tercera tacha contra

JEE admite tercera tacha contra Mario Vizcarra por su condena por corrupción

Nicolás Maduro y la vez que fue declarado persona non grata en Perú y fue rechazado de la Cumbre de las Américas

José Jerí se pronuncia tras captura de Maduro y situación de venezolanos en Perú: “Daremos las facilidades para su regreso”

Keiko Fujimori envía su apoyo a Venezuela luego de captura de Nicolás Maduro

JEE congela la inscripción de la lista de diputados del APRA por líos internos

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera, novia de Hugo

Isabella Ladera, novia de Hugo García, se emociona ante la captura de Nicolás Maduro: “Hoy agarraron a quienes nos rompieron”

Conciertos gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y más

Korina Rivadeneira festeja captura de Nicolás Maduro: “Es el inicio del fin, cayó el payaso”

Figuras de la TV peruana celebran la caída de Nicolás Maduro y expresan su apoyo a Venezuela: “Por fin son libres”

Magaly Medina viajó a Argentina para hacerse su primer lifting facial

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mateo Antoni confirmó fichaje y reveló cómo lo convenció Pablo Guede para sumarse a Alianza Lima: “El objetivo es salir campeones”

Clasificación histórica de Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley 2025

Javier Rabanal minimizó ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada de Universitario: “Arriba estamos bien cubiertos”