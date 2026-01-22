Perú

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

El exabogado de Zhihua ‘Johnny’ Yang respondió a las declaraciones del empresario, quien desautorizó sus versiones tras el fin del vínculo profesional

El abogado Elio Riera, quien asumió brevemente la defensa del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang debido a una investigación fiscal surgida por las reuniones extraoficiales con el presidente interino José Jerí, respondió este miércoles a su excliente, luego de que desautorizara sus declaraciones tras terminar la relación profesional.

Mientras Jerí acudía a la comisión de fiscalización del Congreso, comenzó a circular un comunicado en el que Yang negaba “haber solicitado algún favor al presidente y que este haya intercedido a mi favor en algún proceso o procedimiento” ante el Estado.

El empresario también afirmó en el documento que las imágenes fueron “propaladas sin autorización ni conocimiento”, y que en esos encuentros no oficiales “no se han tratado temas comerciales o empresariales”.

Agregó que Riera, al igual que el abogado Edwin de la Cruz, quien también lo representó, “han hecho declaraciones públicas a título personal” y no en su representación. “Al respecto, debo precisar que estos ya no ejercen mi representación legal en esta materia, siendo la única persona autorizada a representarme la letrada Raquel Nuñuvero”, sostuvo.

Yang ofreció disculpas a Jerí “por el comportamiento” de su personal de seguridad, “quienes han actuado al margen de la ley, al haber realizado grabaciones y haberlas proporcionado a terceras personas, hechos que advierto han generado esta sensación de inestabilidad”, siempre según el texto.

En diálogo con Infobae Perú, Riera relató que el empresario llegó a su estudio “asustado” por la situación que enfrentaba y que lo recibió durante “tres horas”, al cabo de las cuales firmaron un contrato de representación.

“Quiero creer que ha sido un error, y le pido que lo subsane porque, de lo contrario, me va a llevar a exponer los videos donde él está ingresando a mi estudio”, dijo. Añadió que conversó con Yang pasadas las 16:00 horas de este miércoles y que hasta ese momento no conocía el contenido del comunicado.

El letrado indicó que decidió dejar el caso porque Yang manejaba una estrategia legal con la que no coincidía. “Obviamente, no la voy a revelar por ser un secreto profesional”, respondió ante la consulta sobre si dicha línea de acción implicaba un beneficio para el mandatario.

Riera había declarado en RPP que “en todo momento ha existido una insistencia y una preocupación” de Jerí para concretar esos encuentros en los cuales, según el gobernante, se abordó la celebración del Día de la Amistad Perú y China, programada para el 1 de febrero.

“El señor Jerí era quien buscaba que se pudiera materializar esto. Entonces, la insistencia no es del señor. (...) Hay WhatsApps, hay comunicaciones que van a poder demostrar finalmente que el señor Zhihua Yang no ha estado detrás del señor Jerí, de ninguna manera”, expresó.

También señaló que recibió la instrucción de entregar esos chats al Ministerio Público “para que se verifique el contenido de los mensajes, los números telefónicos y la identidad de quienes los enviaron”.

Denuncia de complot

Por su parte, Jerí afirmó que este escándalo intenta desestabilizar el país y que el primer encuentro fue “circunstancial”, al que asistió junto al ministro del Interior y su escolta.

“Se ha pretendido distorsionar una actividad común que suelo realizar algunas veces luego de mis actividades cotidianas, con hechos irregulares o hechos ilícitos. Y yo soy bien tajante: no le he mentido al país. Yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena”, sostuvo.

