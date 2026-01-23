Fernando Rospigliosi asegura que no puede convocar pleno extraordinario, ¿qué dice el reglamento del Congreso?

Presidente del Parlamento defendió permanencia de José Jerí, pese a cuestionamientos por reunión clandestina. | Congreso

El debate sobre la convocatoria a un pleno extraordinario en el Congreso de la República cobró fuerza tras las recientes denuncias que involucran al presidente José Jerí y sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. La bancada Renovación Popular formalizó su solicitud, argumentando la necesidad de que el mandatario explique públicamente las circunstancias de estas reuniones, conocidas como el caso ‘Chifagate’, y Honor y Democracia remitió un oficio exigiendo una sesión urgente para debatir las mociones de censura y vacancia presidencial.

Además de transparentar su posición en contra a la convocatoria, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, salió al frente para aclarar los alcances de sus atribuciones y el procedimiento legal que regula las sesiones fuera del período ordinario.

“Como algunas personas, incluso algunos congresistas que no conocen el reglamento, están exigiéndome a mí y la Mesa Directiva que convoque a un pleno, aclaro nuevamente que el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas”, escribió en su cuenta oficial de X.

¿Qué establece el reglamento del Congreso?

El Reglamento del Congreso y la Constitución establecen procedimientos claros para convocar a un pleno extraordinario durante el receso parlamentario. Estos mecanismos son restrictivos y buscan evitar el uso discrecional de la herramienta en situaciones de tensión política.

Existen tres vías principales para activar una sesión extraordinaria del pleno:

Convocatoria por el Presidente de la República: El jefe de Estado puede, mediante decreto supremo, solicitar la convocatoria a legislatura extraordinaria para tratar asuntos específicos y urgentes. Tras la publicación del decreto, el presidente del Congreso está obligado a citar a los legisladores de inmediato. Solicitud de los Congresistas: El pleno puede ser convocado si, por escrito, lo solicitan al menos las tres quintas partes del número legal de congresistas, es decir, mínimo 78 firmas. La solicitud debe detallar los temas a tratar y, una vez recibida, el presidente del Congreso dispone de quince días para convocar la sesión. Si no lo hace, la responsabilidad recae en los vicepresidentes o, en última instancia, en el Oficial Mayor. Situaciones Automáticas y Obligatorias: En casos como la investidura de un nuevo Consejo de Ministros o la declaración de estado de sitio, la Constitución ordena la reunión automática del pleno.

Estos mecanismos evidencian que la presidencia del Congreso no posee facultades unilaterales para convocar sesiones extraordinarias durante el receso, a menos que se cumplan los requisitos mencionados. Durante estos periodos, la Comisión Permanente asume las funciones legislativas ordinarias, quedando el pleno reservado para circunstancias excepcionales.

Vale mencionar que Rospigliosi también ha dejado clara su posición en contra de este pedido. “Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque evidentemente piden una adhesión del Pleno para discutir la vacancia. Ya hay dos mociones de vacancia o tres. Ha presentado el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre, Málaga también ha dicho que va a presentar una. Creo que Sigrid Bazán también”, explicó en entrevista con Canal N.

El legislador defendió la continuidad del presidente Jerí y remarcó que, aunque existen “muchas sospechas”, no se han presentado pruebas concluyentes que justifiquen una destitución inmediata. “Está muy cerca el término del mandato del señor Jerí, que es el 28 de julio. El 29 puede ser procesado si hay elementos que lo ameriten”, sostuvo.