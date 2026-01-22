Fuerza Popular no apoyará censura contra José Jerí, pero advierte que actuará si surgen nuevos hechos: “Madurez política”

Fuerza Popular descarta apoyar la censura de José Jerí y pide “orden y madurez política”. (Foto composición: Infobae Perú/X:@Fuerza Popular/Agencia Andina)

El partido Fuerza Popular fijó públicamente su posición frente a las mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí, al anunciar que no las respaldará en el actual contexto político. A través de un comunicado, compartido en redes sociales, la agrupación señaló que no se sumará a lo que calificó como un “coro desestabilizador”, argumentando que el país requiere estabilidad y decisiones responsables antes que confrontación política.

Sin embargo, la organización política dejó abierta la posibilidad de revisar su postura en el futuro. En su pronunciamiento, advirtió que, si se presenta un nuevo hecho o situación que haga “insostenible la permanencia” del mandatario en el cargo, actuará “con la misma responsabilidad y sin cálculos” en ese momento. La posición, según indicaron, responde a un llamado a la “madurez política” y al rechazo de acciones motivadas por intereses electorales.

Abogado de Yang: “Es probable que salgan más videos” de reuniones con el presidente Jerí| Composición Infobae

No apoyarán la censura

Fuerza Popular sostuvo que su negativa a apoyar la censura no implica un respaldo irrestricto al jefe de Estado. Por el contrario, remarcó que su decisión se basa en evitar escenarios de mayor inestabilidad política. “No hacemos especulación electoral. Por eso, no vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre”, señaló el partido en su comunicado oficial.

Al mismo tiempo, la agrupación enfatizó que su posición no es definitiva ni inamovible. En ese sentido, precisó que si en el futuro se presenta información relevante que comprometa seriamente la continuidad del presidente José Jerí, evaluará las acciones que correspondan conforme a sus responsabilidades políticas y parlamentarias. La advertencia busca marcar distancia entre la actual coyuntura y eventuales hechos nuevos que puedan modificar el escenario.

Fuerza Popular se desmarca de la censura a Jerí y exige que continúen las investigaciones. (Foto: X/@Fuerza Popular)

Dudas sobre el presidente e investigaciones

En el mismo pronunciamiento, Fuerza Popular indicó que las explicaciones brindadas por el mandatario continúan generando cuestionamientos. El partido sostuvo que persisten dudas respecto a su actuación, las visitas a determinados locales y los hechos que realmente habrían ocurrido, elementos que, a su juicio, no han sido plenamente aclarados.

Por esta razón, la agrupación consideró necesario que las investigaciones sigan su curso tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. En conversación con RPP, la congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez afirmó que el mandatario “ha dejado bastantes dudas y ninguna certeza” tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde explicó los encuentros con el empresario chino Zhihua Yang. Además, la legisladora reiteró la importancia de esclarecer los hechos dentro del marco institucional.

Fiscalía inició indagaciones tras reuniones entre José Jerí y empresario chino. | Fotocomposición: Infobae Perú

Llamado a la estabilidad

Fuerza Popular también enmarcó su posición en un contexto más amplio de crisis nacional. En su comunicado, el partido señaló que el Perú enfrenta graves problemas como la inseguridad ciudadana y el avance de la pobreza, por lo que consideró prioritario “ordenar el país” y evitar escenarios de mayor caos político. “Apostamos por el orden, no por el caos”, subrayó la agrupación.

En esa misma línea, Patricia Juárez advirtió que los cambios constantes de gobernante pueden tener consecuencias negativas para el país. En declaraciones para el citado medio, sostuvo que no se puede cambiar de presidente “cada dos o tres meses”, ya que se trata de un tema delicado que genera incertidumbre y paraliza las inversiones. Según indicó, la estabilidad política es un factor clave para la economía y la gobernabilidad, razón por la cual insistió en la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad frente a la actual coyuntura.