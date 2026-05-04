Perú

Imágenes clave en el feminicidio de La Victoria: el recorrido de la expareja antes y después del crimen

Josué Luis Oyllor, de 26 años, es el principal sospechoso del feminicidio. Horas después, solo él sale, apresurado y hablando por teléfono, dejando a la joven sin prestarle ayuda

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Las cámaras de seguridad de un hotel situado en la cuadra doce de la avenida Canadá, en el distrito de La Victoria, captaron el ingreso y la posterior salida de José Luis Oyllor, el hombre investigado por el feminicidio de su expareja Ruth, de 22 años. Esto evidenciaría que nunca le prestó ayuda a la joven que estaba en uno de los cuartos.

En las imágenes obtenidas, se observa a Ruth y a Oyllor llegando juntos al hotel alrededor de la medianoche. Ambos caminan tomados de la mano y conversan en un ambiente aparentemente relajado. La joven había viajado desde San Juan de Lurigancho para reencontrarse con Oyllor, con quien había retomado contacto tras un seis años sin comunicación, según las primeras investigaciones.

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Horas después, las cámaras muestran a José Luis Oyllor saliendo del hotel a pie, hablando por teléfono y desplazándose con prisa. No se le ve buscar ayuda ni dar señales de alarma por lo ocurrido en el interior del establecimiento. El recorrido hasta su domicilio en San Luis, según el análisis de los registros.

Feminicidio en La Victoria: cámaras muestran el ingreso y huida de José Luis Oyllor tras asesinato de su expareja
Feminicidio en La Victoria: cámaras muestran el ingreso y huida de José Luis Oyllor tras asesinato de su expareja| Latina Noticias

La policía llegó al domicilio de Oyllor tras identificarlo gracias al documento de identidad que dejó en la habitación del hotel. Personal policial notificó a la familia sobre el caso, aunque los allegados del acusado evitaron realizar declaraciones públicas a los medios. Oyllor, de 26 años, permanece bajo custodia mientras se avanza en las diligencias judiciales.

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Expareja niega crimen

La investigación policial busca esclarecer las circunstancias exactas del crimen, determinar si hubo antecedentes de acoso o violencia previa y definir el grado de responsabilidad del detenido. Según los primeros reportes, Ruth fue hallada sin vida en la habitación, presentando signos de estrangulamiento.

El feminicidio de Ruth se suma a los casos recientes de violencia de género en Perú y ha motivado el reclamo de justicia por parte de organizaciones sociales y familiares. Sin embargo, al ser consultado por la prensa, Oyllor señaló que ambos habían tenido una discusión y la joven se “golpeó la cabeza”, pero esta versión no coincide con las primeras investigaciones.

El general Jorge Castillo informó que, según la versión del sospechoso, la joven supuestamente lo estaba manipulando y él no deseaba continuar la relación. Castillo señaló que el detenido incurrió en varias contradicciones. De acuerdo con las declaraciones del acusado, el efecto de la droga habría alterado su percepción, llevándolo a interpretar gestos de la joven de manera distorsionada.

Imágenes de seguridad revelaron cómo José Luis Oyllor entró al hotel junto a Ruth, su expareja de 22 años, y luego abandonó el lugar tras el crimen, sin pedir ayuda ni dar alerta. La policía lo capturó tras identificarlo por su documento de identidad.
Imágenes de seguridad revelaron cómo José Luis Oyllor entró al hotel junto a Ruth, su expareja de 22 años, y luego abandonó el lugar tras el crimen, sin pedir ayuda ni dar alerta. La policía lo capturó tras identificarlo por su documento de identidad.| Latina Noticias

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú brinda atención inmediata ante cualquier situación de violencia o peligro. El número de emergencias 105 está disponible las 24 horas para recibir denuncias y coordinar intervenciones en casos de agresión o amenazas.
  • Los Centros de Emergencia Mujer ofrecen asistencia integral a víctimas de violencia familiar y sexual. Disponen de equipos especializados que brindan apoyo legal, psicológico y social en todo el país, facilitando el acceso a protección y acompañamiento profesional.
  • La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial para orientación y apoyo en casos de violencia de género. Funciona las 24 horas y está a cargo de especialistas que asesoran a víctimas y familiares, guiando sobre los pasos a seguir y canalizando las denuncias a las autoridades competentes.

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