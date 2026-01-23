Perú

La sombra de Zamir Villaverde, colaborador eficaz e investigado por corrupción, recae en reuniones de José Jerí y empresario chino

El empresario investigado por corrupción y convertido en colaborador eficaz se ve involucrado en la trama de grabaciones entre el presidente interino y Zhihua Yang

Guardar
Villaverde ha declarado haber
Villaverde ha declarado haber entregado sumas de dinero y otros bienes al exministro Juan Silva, con la finalidad de beneficiar a Pedro Castillo en adjudicaciones de obras públicas

La sombra de Zamir Villaverde, investigado por corrupción y uno de los principales denunciantes contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha recaído en las reuniones que el mandatario interino José Jerí sostuvo con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang.

Villaverde, colaborador eficaz de la Fiscalía en 2022, se hizo conocido por asegurar que entregó miles de dólares a Castillo a través del exministro de Transportes (MTC) Juan Silva, para favorecerlo en adjudicaciones de obras, y por ofrecer pruebas de la presunta participación del exmandatario como líder de una supuesta red criminal en el MTC.

El programa periodístico Punto Final, que difundió el primer video de los encuentros clandestinos de Jerí, reveló años atrás un audio en el que Villaverde hablaba sobre 100.000 soles entregados a Silva, con la indicación de que la mitad fuera destinada a Castillo, así como un teléfono celular de alta gama, durante el proceso de adjudicación del Puente Tarata III.

El periodista Beto Ortiz, a quien Villaverde entabló una serie de denuncias, una de ellas por organización criminal, reveló este miércoles que Jerí llamó al expremier Alberto Otárola para pedirle instrucciones sobre cómo manejar la filtración de las grabaciones.

Fuente: Canal N

Según esa versión, el exjefe de Gabinete le recomendó, sin éxito, “esperar y poner paños fríos antes de tomar una decisión precipitada”, tras lo cual el presidente le comentó que existen al menos 19 videos adicionales.

“Y Otárola le dijo algo más (a Jerí)”, añadió el periodista. “Le dijo: ‘no lo hagas’, cuando le consultó si era conveniente sentarse con Villaverde. [...] Otárola le dijo: ‘No lo haga, porque en el momento que usted se siente con él, ya no está en juego la presidencia, ya está en juego su libertad’”.

Villaverde es dueño de Centinel S.A.C., empresa de seguridad que opera en el local del empresario chino y que tuvo como gerente de Operaciones al coronel retirado Lizandro Quiroga, señalado de filtrar parte del primer video de las reuniones clandestinas.

Jerí reconoció en el pasado haber adquirido un terreno en el distrito de Cerro Azul de Cañete, la misma zona donde el empresario investigado ofrece lotes de un terreno impedido de venderse por orden judicial.

Mientras Otárola no respondió a las llamadas de Infobae Perú, el mandatario indicó que no ha hablado con él desde hace “mucho tiempo”, pero no descartó la existencia de los 19 videos. “Ojalá los comiencen a difundir de una vez para que podamos comprobar y tener más indicios sobre quiénes están detrás de esto, cuál es su vínculo y qué intereses hay en juego”, señaló.

El periodista Beto Ortiz reveló
El periodista Beto Ortiz reveló que Jerí pidió consejo al ex premier Alberto Otárola sobre cómo responder ante la filtración de los videos. Otárola le sugirió no reunirse con Villaverde

Ortiz reiteró, en diálogo con este medio, que mantiene lo expresado en su programa.

Habla Villaverde

Villaverde, quien estuvo en prisión preventiva hasta 2022, ya había difundido un mensaje en el que aseguraba conocer la existencia de material audiovisual que involucra a Jerí en reuniones extraoficiales.

“Asimismo, he tomado conocimiento de diversos concursos públicos realizados en el MTC, donde aparentemente se habrían brindado varios beneficios a empresas chinas tras la designación en el cargo como presidente del congresista José Jerí”, dijo el empresario, también denunciado por presunta usurpación de terrenos.

Señaló que “estos hechos son gravísimos y serán denunciados” y pidió al Congreso que se lleve a cabo una moción de vacancia contra el mandatario.

Temas Relacionados

Zamir Villaverdeperu-politicaJosé JeríZhihua YangAlberto Otárola

Más Noticias

Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

El ministro Vicente Tiburcio explicó que su decisión de no hacer pública su participación fue por respeto a la “vocería presidencial” y dijo que aguardó por las declaraciones oficiales del mandatario y el premier

Ministro del Interior admite que

Nueva convocatoria laboral dirigida a personas con secundaria: Municipalidad de Surquillo ofrece estas vacantes

La comuna surquillana abrió un proceso de selección bajo el régimen CAS para enero de 2026, con plazas que van desde labores operativas hasta cargos técnicos especializados, y sueldos diferenciados según el perfil requerido

Nueva convocatoria laboral dirigida a

Tarifas municipales: La reforma impostergable que el próximo gobierno no puede seguir evitando

Un vacío legal impide el cálculo técnico y la actualización de las tarifas por limpieza, lo que ocasiona la prestación deficiente del servicio y compromete la salud pública en las ciudades bajo la responsabilidad de los gobiernos locales

Tarifas municipales: La reforma impostergable

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Jesús Alberto Rodríguez enfrenta una dura batalla contra una enfermedad genética y cáncer avanzado. Desde una campaña en GoFundMe, solicita apoyo económico para costear tratamientos vitales.

Productor musical de ‘La Voz

El mejor chef del mundo elige un clásico popular: el arroz chaufa se impone como símbolo de la cocina peruana

Lejos de la alta cocina, el chef nikkei pone en primer plano un sabor cotidiano que atraviesa generaciones y clases sociales

El mejor chef del mundo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro del Interior admite que

Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

Presentan seis mociones de censura contra José Jerí: ¿existen los votos necesarios para cambiar al presidente?

Caso José Jerí: constitucionalista explica si es posible levantar el secreto de las comunicaciones del presidente

Fernando Rospigliosi asegura que no puede convocar pleno extraordinario, ¿qué dice el reglamento del Congreso?

ENTRETENIMIENTO

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Gianella Neyra regresa al cine con ‘Amando a Amanda’, que se estrena el 28 de mayo

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Milett Figueroa rompe su silencio y niega ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi: “Estamos muy bien”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

DEPORTES

Así se retiraron en Alianza

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Gianluca Lapadula afronta problemas físicos que impiden su participación constante en Spezia por Serie B 2025/26

A qué hora juega Universitario vs U. de Chile: partido en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema’ 2026

¿Por qué cambió el horario del Alianza Lima vs Inter Miami?: La explicación de la organizadora de la Noche Blanquiazul 2026

Crisis en Alianza Lima por denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: críticas, reacciones y la exigencia de la hinchada