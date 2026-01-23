La sombra de Zamir Villaverde, colaborador eficaz e investigado por corrupción, recae en reuniones de José Jerí y empresario chino

Villaverde ha declarado haber entregado sumas de dinero y otros bienes al exministro Juan Silva, con la finalidad de beneficiar a Pedro Castillo en adjudicaciones de obras públicas

La sombra de Zamir Villaverde, investigado por corrupción y uno de los principales denunciantes contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha recaído en las reuniones que el mandatario interino José Jerí sostuvo con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang.

Villaverde, colaborador eficaz de la Fiscalía en 2022, se hizo conocido por asegurar que entregó miles de dólares a Castillo a través del exministro de Transportes (MTC) Juan Silva, para favorecerlo en adjudicaciones de obras, y por ofrecer pruebas de la presunta participación del exmandatario como líder de una supuesta red criminal en el MTC.

El programa periodístico Punto Final, que difundió el primer video de los encuentros clandestinos de Jerí, reveló años atrás un audio en el que Villaverde hablaba sobre 100.000 soles entregados a Silva, con la indicación de que la mitad fuera destinada a Castillo, así como un teléfono celular de alta gama, durante el proceso de adjudicación del Puente Tarata III.

El periodista Beto Ortiz, a quien Villaverde entabló una serie de denuncias, una de ellas por organización criminal, reveló este miércoles que Jerí llamó al expremier Alberto Otárola para pedirle instrucciones sobre cómo manejar la filtración de las grabaciones.

Fuente: Canal N

Según esa versión, el exjefe de Gabinete le recomendó, sin éxito, “esperar y poner paños fríos antes de tomar una decisión precipitada”, tras lo cual el presidente le comentó que existen al menos 19 videos adicionales.

“Y Otárola le dijo algo más (a Jerí)”, añadió el periodista. “Le dijo: ‘no lo hagas’, cuando le consultó si era conveniente sentarse con Villaverde. [...] Otárola le dijo: ‘No lo haga, porque en el momento que usted se siente con él, ya no está en juego la presidencia, ya está en juego su libertad’”.

Villaverde es dueño de Centinel S.A.C., empresa de seguridad que opera en el local del empresario chino y que tuvo como gerente de Operaciones al coronel retirado Lizandro Quiroga, señalado de filtrar parte del primer video de las reuniones clandestinas.

Jerí reconoció en el pasado haber adquirido un terreno en el distrito de Cerro Azul de Cañete, la misma zona donde el empresario investigado ofrece lotes de un terreno impedido de venderse por orden judicial.

Mientras Otárola no respondió a las llamadas de Infobae Perú, el mandatario indicó que no ha hablado con él desde hace “mucho tiempo”, pero no descartó la existencia de los 19 videos. “Ojalá los comiencen a difundir de una vez para que podamos comprobar y tener más indicios sobre quiénes están detrás de esto, cuál es su vínculo y qué intereses hay en juego”, señaló.

El periodista Beto Ortiz reveló que Jerí pidió consejo al ex premier Alberto Otárola sobre cómo responder ante la filtración de los videos. Otárola le sugirió no reunirse con Villaverde

Ortiz reiteró, en diálogo con este medio, que mantiene lo expresado en su programa.

Habla Villaverde

Villaverde, quien estuvo en prisión preventiva hasta 2022, ya había difundido un mensaje en el que aseguraba conocer la existencia de material audiovisual que involucra a Jerí en reuniones extraoficiales.

“Asimismo, he tomado conocimiento de diversos concursos públicos realizados en el MTC, donde aparentemente se habrían brindado varios beneficios a empresas chinas tras la designación en el cargo como presidente del congresista José Jerí”, dijo el empresario, también denunciado por presunta usurpación de terrenos.

Señaló que “estos hechos son gravísimos y serán denunciados” y pidió al Congreso que se lleve a cabo una moción de vacancia contra el mandatario.