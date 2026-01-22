Perú

José Jerí se contradice: negó conocer actividades de Zhihua Yang, pero firmó documento que lo identifica como operador del Club de la Construcción

En la víspera, el mandatario descartó tener conocimiento sobre los negocios del empresario chino al que consideró un “amigo”, pero informe congresal lo desmiente

José Jerí niega conocimiento sobre negocios de Zhihua Yang, pero reconoce voto en informe que lo implica.

Los cuestionamientos alrededor de la relación entre el presidente José Jerí y Zhihua Yang continúan incrementándose. Pese a que anteriormente aseguró no conocer las actividades ni antecedentes del empresario chino, en la víspera se conoció de un informe por el que votó a favor cuando era parlamentario, el cual lo desmiente.

Se trata de un documento elaborado hace dos años por una comisión del Congreso que integraba y en la que se identificó a Zhihua Yang como una pieza central del denominado Club de la Construcción chino. Este grupo, integrado por compañías como China Railway N.o 10 Engineering Group y Canton Lima SAC, fue beneficiado con contratos millonarios para obras públicas, muchas de las cuales terminaron bajo sospecha o fueron anuladas por irregularidades.

“La evidencia sugiere que las empresas vinculadas al ciudadano Zhihua Yang no han operado de manera aislada, sino como un engranaje facilitador del Modus Operandi de las trece empresas chinas investigadas. Su rol ha sido fundamental para la apariencia de operatividad local de las empresas estatales extranjeras, participando en contratos que hoy se encuentran bajo sospecha de corrupción, abandono de obra y afectación al erario nacional, en el contexto de las presuntas organizaciones criminales que operaron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante los periodos 2018-2022“, se lee en la investigación.

El informe no solo señala la relevancia de Yang como operador, sino que identifica a firmas como Canton Lima SAC y Construcciones Capón SAC como parte del conglomerado de intereses económicos bajo su influencia. Estas compañías habrían actuado como soporte operativo y logístico de las empresas estatales chinas investigadas, facilitando la adjudicación de contratos con fondos públicos.

Mandatario y empresario chino Zhihua
Mandatario y empresario chino Zhihua Yang subiendo escaleras de local en el Centro de Lima. | Fotocomposición: Infobae/ Cuarto Poder

Uno de los casos más representativos es la obra de mejoramiento y conservación del corredor vial Molinopampa, adjudicada en 2019 al consorcio Pomabamba, integrado por China Railway N.o 10 Engineering Group y Canton Lima SAC. El proyecto, valorizado en S/195 millones 295 mil, fue posteriormente anulado por Provías Nacional debido a que el consorcio no cumplió con el requisito de exoneración del IGV, pese a haberlo asegurado bajo juramento en la licitación.

El papel de José Jerí en la investigación y sus recientes declaraciones han generado controversia. Jerí fue vicepresidente de la comisión congresal que elaboró el informe final. Sin embargo, pese a su participación activa en el proceso, manifestó públicamente: “Otra pregunta que hicieron por ahí era si yo tenía conocimiento de sus actividades empresariales, que son distintas a la de su restaurante Chifa. Lo mismo que dije ayer, lo mismo digo hoy. No”.

No obstante, el propio mandatario reconoció que firmó el documento donde se identificó a Yang como operador del Club de la Construcción chino. “Si la memoria no me falla, como Héctor Valer era presidente de la Comisión y me parece que yo era su vicepresidente, yo voté en el criterio del presidente que propone el informe, es decir, a favor del informe”, señaló Jerí ante la prensa.

Esta admisión contradice la versión inicial de Jerí, quien había sostenido no conocer las actividades empresariales de Yang, pese a considerarlo su amigo. Como vicepresidente de la comisión investigadora, Jerí firmó el documento que identificaba con precisión el papel de Yang en el entramado de empresas chinas que operaban en el país y que ahora están bajo sospecha de corrupción.

Presidente se refirió al informe
Presidente se refirió al informe congresal que incluyó a Zhihua Yang, pese a que anteriormente dijo que desconocía de sus actividades. | Presidencia

Vale mencionar que el informe congresal, que debía ser sometido a votación para su aprobación y posterior derivación al Ministerio Público, permanece sin tratamiento en el Pleno desde hace dos años. Según fuentes consultadas por Perú21, el debate se encuentra en cuarto intermedio y no ha sido incluido en la agenda parlamentaria, pese a los reiterados pedidos del congresista Valer. Uno de los responsables de no impulsar el debate fue el propio Jerí, quien, cuando presidió el Parlamento, no priorizó la discusión del informe a pesar de los requerimientos formales.

