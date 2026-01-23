Perú

Megaoperativo en Lima deja más de 100 detenidos y a seis bandas criminales desarticuladas

Más de 270 policías, junto a 20 militares y unidades especializadas, participaron en el despliegue, asegurando operativos simultáneos en los sectores considerados más vulnerables de la capital

El estado de emergencia en
El estado de emergencia en Lima y Callao ha sido clave para reforzar la presencia policial y militar, impulsar patrullajes y recuperar espacios públicos, mientras se promueve la colaboración ciudadana para fortalecer la seguridad - Créditos: Produce.

La lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana dio un giro decisivo con la reciente intervención que no solo permitió la captura de más de 100 personas, sino también la desarticulación de 6 bandas criminales, entre ellas varias con antecedentes por graves delitos.

El despliegue, iniciado desde la comisaría de Lince, movilizó a un contingente de más de 270 policías, respaldados por veinte integrantes del Ejército del Perú. Se sumaron, además, divisiones especializadas como SUAT, DINOES, Escuadrón Verde, Emergencia, Deprincri y Tránsito, lo que aseguró una cobertura simultánea en los principales sectores vulnerables de la ciudad.

Las acciones se concentraron en puntos identificados como críticos para la criminalidad. En ese sentido, los agentes efectuaron controles de identidad, inspecciones a motociclistas y otras maniobras de prevención.

El operativo operativo permitió recolectar
El operativo operativo permitió recolectar envoltorios de sustancias ilícitas - Créditos: Produce.

Una prioridad fue la detección y captura de personas con requisitorias vigentes: 31 de los intervenidos contaban con órdenes judiciales activas. A esto se sumó la incautación de más de 1800 dosis de drogas repartidas en pequeños envoltorios, lo que permitió cortar rutas de microcomercialización.

Según lo señalado por el ministro Quispe Luján, este tipo de megaoperativos responde a una política de intervención constante, no a acciones puntuales o aisladas. El funcionario remarcó que la Policía Nacional viene desarrollando operativos diarios durante casi tres meses consecutivos, lo cual ha comenzado a mostrar resultados tangibles en la reducción de delitos y el desmantelamiento de redes criminales.

“No podemos detenernos, es una tarea permanente que exige coordinación y compromiso entre todas las instituciones involucradas”, afirmó el titular de Produce, quien estuvo acompañado del presidente José Jerí.

Entre las acciones realizadas destacan
Entre las acciones realizadas destacan controles de identidad, revisiones a motociclistas, prevención de la microcomercialización de drogas y la captura de 31 personas con requisitorias activas - Créditos: Produce.

El estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao ha sido un factor clave para el fortalecimiento de la presencia policial y militar en las calles. Las autoridades han reforzado patrullajes, incrementado controles y ejecutado estrategias integrales para frenar delitos como la trata de personas, el tráfico de drogas y diversas formas de violencia urbana.

El megaoperativo incluyó también actividades de sensibilización para la ciudadanía, buscando generar confianza y colaboración con los vecinos de los barrios intervenidos. La meta del Gobierno es clara: recuperar zonas tomadas por la delincuencia y restablecer condiciones de seguridad que permitan a la población vivir con mayor tranquilidad.

Estado de emergencia

El Poder Ejecutivo decidió extender el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días a partir del 20 de enero de 2026, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2026-PCM, con el objetivo de combatir la criminalidad y proteger a la población. Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, y definirá las áreas de intervención basándose en inteligencia y mapas delictivos. La prórroga implica la restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.

Para organizar eventos masivos religiosos, culturales o deportivos se requerirá autorización previa, mientras que actividades no masivas podrán realizarse sin permiso. Además, se aplicará el Decreto Supremo Nº 002-2026-MTC, que faculta al Ejecutivo a imponer restricciones al tránsito vehicular en las zonas bajo emergencia, reforzando así las medidas de seguridad.

