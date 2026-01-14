Perú

Guerra declarada en Lima: PNP investiga videos de bandas criminales que exhiben su poder en armas largas

Autoridades policiales analizan una grabación que muestra a sujetos fuertemente armados lanzando advertencias a quienes cobran cupos en Lima, pero para que se adueñen de los sectores

Un grupo armado autodenominado 'La Federación' ha difundido un video amenazante en el que exige a otros extorsionadores alinearse a ellos para el cobro de cupos. La Policía Nacional ya investiga la veracidad del material.

Un video que circula en redes sociales muestra a un grupo armado autodenominado ‘La Federación’, el cual amenaza a quienes cobran cupos y advierte que nadie podrá operar sin su autorización en los distritos de Lima. Según el noticiero 24 Horas, la grabación exhibe a varios individuos con armas largas y rostros cubiertos, quienes lanzan un mensaje dirigido a presuntos extorsionadores.

En el material audiovisual se escucha: “A partir de ahora nadie cobrará sin la autorización de la Federación. Estamos en todos los distritos. No tendremos piedad con nadie que no esté alineado a nosotros, sea peruano o extranjero. Aquí se alinea porque se alinean. Todos, si no ya saben. Piso”, concluyendo con la frase 'La Federación’.

La aparición de este video generó preocupación entre comerciantes y autoridades. El coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), declaró que ya se iniciaron las pesquisas para determinar la procedencia del video.

Autoridades policiales analizan una grabación que muestra a sujetos fuertemente armados lanzando advertencias a quienes cobran cupos en Lima, mientras comerciantes y vecinos permanecen en alerta por posibles represalias| Panamericana

“Hasta el momento no puedo dar mayor información, toda vez que se está corroborando esa información, si es real, si es inteligencia artificial, si la voz ha sido clonada y seguramente en un momento ya tendremos mayor información más detallada. No me quiero apresurar”, señaló el oficial.

Desarticulación de bandas criminales

Durante una reciente presentación en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la policía informó la desarticulación de cuatro grupos criminales en las últimas horas. Entre ellos figura una organización conocida como 'Los injertos de Puente Piedra’, cuyos cinco integrantes fueron detenidos por su presunta vinculación con amenazas extorsivas contra comerciantes del mercado Huamantanga, en Lima Norte. Este centro de abastos había sido escenario de atentados relacionados con cobro de cupos.

PNP captura a banda criminal que extorsionaban a transportistas|PNP

Las acciones policiales también incluyeron la detención de José Carlos Rodríguez Fernández, alias 'Chong’ o 'Monstruo 2’, identificado como responsable de extorsionar a doce líneas de transporte público y a negocios de diversos rubros. De acuerdo con la PNP, Rodríguez Fernández ya había sido capturado en 2024, pero recuperó su libertad por exceso de carcelería.

Las autoridades también informaron sobre la detención de tres personas vinculadas al grupo delincuencial 'La nueva Generación del Crimen’, dedicadas a extorsionar distintos negocios en el distrito. Estas personas portaban cartuchos de emulsión, municiones y celulares al momento de su captura.

Los videos y las recientes detenciones mantienen en alerta a las autoridades, que trabajan para determinar si existe una estructura criminal coordinada detrás de estos mensajes y actos de intimidación.

PNP captura a banda criminal que extorsionaban a transportistas|PNP

Canales de ayuda

  • Central de Emergencias 105 – Policía Nacional del Perú (PNP) Línea telefónica gratuita para denuncias inmediatas y atención de emergencias policiales en todo el país.
  • Línea gratuita 1818 – Ministerio del Interior Especializada en la recepción de denuncias anónimas sobre extorsión, cobro de cupos y otros delitos.
  • Depincri y Divincri Las dependencias de investigación criminal de la PNP cuentan con oficinas en diferentes distritos para atención directa y seguimiento de denuncias.
  • Ministerio Público – Fiscalía de la Nación Recepción de denuncias en todas las fiscalías provinciales y distritales del país.

