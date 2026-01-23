Digesa advierte que solo 24 de las 73 playas de Lima son aptas este verano: lista completa de balnearios saludables

Según Digesa, solo 24 de 73 playas en el litoral limeño son aptas para el público. Conozca los indicadores clave, como la presencia de basura, el color del agua y la disponibilidad de servicios higiénicos, para elegir un destino seguro y disfrutar del verano sin riesgos. Fuente: Panamericana Televisión

Solo 24 de las 73 playas del litoral de Lima han sido consideradas aptas para bañistas en este verano, de acuerdo con la evaluación de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Esta advertencia implica que la mayoría de espacios recreativos no cumplen condiciones mínimas de salubridad, exponiendo a las familias a posibles riesgos para la salud al acudir a los balnearios.

Durante la temporada estival, la gran afluencia de visitantes a las playas de Barranco, Miraflores, Chorrillos y otras zonas del litoral ha incrementado la presión sobre las condiciones ambientales y sanitarias. En varios puntos, la presencia de residuos sólidos y contaminación destaca como un factor determinante para la calificación de “playa saludable”, limitando considerablemente las opciones seguras para los veraneantes.

El informe transmitido por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión advierte a los usuarios que, antes de planificar una salida al mar, deben informarse sobre el estado de las playas. “Las playas son nuestras, hay que cuidarlas”, enfatizó el entrenador del Club Interno de Menores, remarcando la importancia de elegir lugares aptos y colaborar en el mantenimiento de su limpieza.

Las playas de Lima suelen estar concurridas entre enero a marzo. (Foto: Andina)

La acumulación de basuras en las playas genera preocupación entre bañistas

Uno de los aspectos más notables en las playas limeñas es la persistencia de residuos sólidos dispersos por la arena, entre ellos vidrios, botellas plásticas, bolsas y restos de alimentos, hallazgos que contribuyeron a la baja calificación de muchas playas según los expertos de DIGESA. Mientras el equipo periodístico recopilaba testimonios, identificó fragmentos de botellas de cerveza cerca de zonas donde juegan niños. El riesgo que representa este tipo de desechos es motivo de preocupación para quienes acuden en familia.

Los propios bañistas y veraneantes coinciden en que la visibilidad de basuras y desechos plásticos es el primer indicio de un balneario insalubre. Joel Monzón, turista que llegó desde Huamachuco, describió: “Los desperdicios, como plásticos, botellas y comida en mal estado, pueden significar un peligro para las personas.” Esta percepción es compartida por una gran parte del público, que enfatiza la necesidad de identificar rápidamente señales de alerta antes de ingresar al agua.

Montones de residuos, botellas y restos de comida son el panorama frecuente en varias playas limeñas: Foto: Composición Infobae Perú / Buenos Días Perú

El Club Interno de Menores (CIM), que agrupa a 300 jóvenes deportistas que entrenan diariamente en la playa, ha constatado desde el comienzo del año escolar la problemática que afecta a estos espacios. Según su entrenador, los primeros días de enero encontraron la playa en condiciones inadecuadas. “El siete empecé, y seguía sucia la playa: botellas, desperdicios, bolsas, comida... no es de ahora eso,” declaró, subrayando la persistencia del problema y su raíz cultural.

Identificar una playa saludable requiere prestar atención a una serie de criterios fácilmente detectables tanto por bañistas como por especialistas. La presencia de desechos visibles, malos olores, espuma excesiva o cambios anómalos en el color del agua (especialmente tonos verdosos o marrones) son signos claros de contaminación y deben motivar a elegir otro sitio. La disponibilidad y buen estado de los servicios higiénicos próximos al balneario es otro factor fundamental que indica la preocupación por la salud pública en la zona.

Varios bañistas de Miraflores y Barranco expresaron que la presencia de suciedad es una advertencia suficiente para descartar una playa como opción recreativa. Una de las veraneantes narró que su nieta encontró fragmentos de vidrio mientras jugaba en la arena, resaltando los riesgos latentes: “Yo recojo mis desperdicios. Incluso mi nietecita ha estado ahí jugando y ha encontrado vidrios.” Estas experiencias refuerzan la importancia de mantener una actitud vigilante y responsable.

Especialistas y usuarios coinciden en que, aunque el trabajo de recolección corresponde a los municipios, la educación ambiental de los ciudadanos marca la diferencia en el estado final de las playas. “Depende de la educación de todos”, afirmó uno de los entrevistados por Panamericana Televisión. La omisión colectiva ante los residuos ajenos contribuye al deterioro del ambiente, y el esfuerzo individual, como llevar una bolsa para depositar la basura generada, puede modificar sustancialmente la percepción sanitaria de estos espacios.

El entrenador del CIM resaltó el contraste respecto a ciudades costeras de países vecinos, como Tacna o Arica, donde la cultura de respeto y limpieza es notoria desde la llegada a la playa. Según su observación, revertir esta tendencia negativa en las playas limeñas implica un cambio paulatino en los hábitos de la comunidad.

Playas de la Costa Verde amanecen repletas de basura

En ese sentido, la responsabilidad ciudadana aparece como el pilar fundamental para la recuperación y mantenimiento de las playas saludables. Las campañas de educación y las recomendaciones difundidas insisten en que cada visitante debe responsabilizarse de sus desechos y, si es posible, contribuir colectivamente a la limpieza de la playa al encontrar residuos en su entorno inmediato.

Verano Saludable: la guía para conocer cuáles son las playas seguras

La DIGESA recomienda consultar siempre la página web Verano Saludable antes de acudir al mar. Este portal actualiza de manera regular el listado de balnearios aptos, detallando aquellos que cumplen los estándares de salubridad. Según el reporte oficial más reciente, solo 24 playas de Lima alcanzan la categoría de saludables para el baño y la recreación.

El listado actualizado de playas saludables según la DIGESA, disponible en Verano Saludable, incluye:

Atarraya (Barranca)

Tres Picos (Miraflores)

La Pampilla II (Miraflores)

Playa Miraflores (Miraflores)

Makaha (Miraflores)

Redondo II (Miraflores)

Redondo I (Miraflores)

Las Sombrillas (Barranco)

Agua Dulce Norte B (Chorrillos)

Agua Dulce Sur A (Chorrillos)

Pescadores (Chorrillos)

La Herradura (Chorrillos)

El Silencio (Punta Hermosa)

Caballeros (Punta Hermosa)

Punta Hermosa (Punta Hermosa)

Punta Rocas (Punta Negra)

San Bartolo Norte A (San Bartolo)

San Bartolo Norte B (San Bartolo)

San Bartolo Sur A (San Bartolo)

San Bartolo Sur B (San Bartolo)

Santa María (Santa María del Mar)

Embajadores (Santa María del Mar)

Naplo (Pucusana)

Colorado (Huacho, Huaura)

Estas recomendaciones buscan preservar la salud pública y fomentar una experiencia segura para todos los bañistas. La consulta frecuente de la información actualizada y la activa participación ciudadana son factores decisivos para revertir la tendencia negativa en el estado de los balnearios limeños.