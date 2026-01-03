Seis playas poco conocidas del Perú para disfrutar el verano lejos del turismo masivo

Las playas seleccionadas se ubican en Arequipa, Ica, Áncash, Piura y Tumbes, y destacan por su biodiversidad, paisajes singulares y ausencia de grandes desarrollos turísticos. (Foto: Agencia Andina)

Durante el verano, miles de personas en el Perú eligen sus playas favoritas para disfrutar del sol y el mar. Los balnearios más populares suelen recibir una gran afluencia de bañistas, lo que transforma la costa en un escenario repleto de sombrillas, vendedores y familias buscando un mismo espacio bajo el sol.

No obstante, existen playas hermosas que permanecen fuera del radar de la mayoría. Son rincones poco conocidos y raramente visitados, donde la naturaleza conserva su protagonismo y la vida local resiste el avance del turismo masivo. Estos destinos ofrecen alternativas para quienes buscan tranquilidad, paisajes singulares y un contacto más auténtico con el litoral peruano.

Caleta San José: aislamiento y naturaleza intacta

En la región Arequipa, al extremo sur del país, se ubica Caleta San José, un enclave remoto cuyo acceso está reservado a quienes llegan en bote desde Quilca o tras una larga caminata costera. Esta dificultad de acceso limita la presencia de visitantes y mantiene el entorno prácticamente intacto. La bahía, enmarcada por cerros desérticos y una orilla de arena clara, ofrece un mar frío pero generalmente tranquilo, lo que refuerza la sensación de aislamiento buscada por muchos viajeros.

Los alojamientos en San José son rústicos y escasos. La ausencia de edificaciones altas facilita disfrutar de noches bajo un cielo estrellado excepcionalmente limpio, un lujo difícil de encontrar en otras playas nacionales. Las actividades giran en torno a lo esencial: nadar, pasear, explorar las rocas o simplemente esperar la aparición de delfines o aves en el horizonte, en un ambiente donde la naturaleza es la verdadera protagonista.

Caleta San José, el refugio costero de Arequipa al que solo se llega por mar o a pie. (Foto: FB/@caletasanjose.arequipa)

Mejía: la playa de los humedales

Más al sur, también en Arequipa, la playa Mejía se distingue por romper el estándar clásico del turismo de sol y arena. Con su arena oscura y mar agitado, contrasta con la presencia del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, un sistema de humedales que acoge cada año a decenas de especies de aves migratorias provenientes de Norteamérica y la Patagonia.

Flamencos, garzas y chorlitos conviven con especies residentes, creando un escenario ideal para la observación tanto para aficionados como para expertos en ornitología. La temporada alta se limita a los meses de verano; fuera de ese periodo, la tranquilidad domina tanto en la playa como en los senderos del humedal, permitiendo disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Playa Mejía. (Foto: Difusión)

Playa La Mina: entre mar y desierto

En el centro-sur del litoral peruano sobresale una joya poco reconocida de la Reserva Nacional de Paracas: La Mina. Aunque Paracas es famosa por las islas Ballestas y su riqueza biológica, esta playa destaca por el color turquesa de sus aguas, un rasgo poco común en la zona. El entorno desértico, reforzado por acantilados y la sensación de lejanía, permite experimentar el contraste abrupto entre mar y desierto.

La playa, semicerrada y protegida del oleaje, facilita el baño y la observación de lobos marinos y aves guaneras, siempre bajo estrictas normas de convivencia ambiental. La Mina invita a recorrer su entorno, a explorar los acantilados y a disfrutar de un mar apacible que, pese a la cercanía de los circuitos turísticos más visitados, conserva una atmósfera de calma y exclusividad.

Playa La Mina. (foto: Perú Travel)

Tuquillo: ensenadas templadas en Áncash

Cerca de Huarmey, en la región Áncash, Tuquillo representa una experiencia distinta para quienes asocian el litoral peruano a playas frías y ventosas. Este conjunto de ensenadas, ubicado a seis horas por carretera desde Lima, se caracteriza por su arena clara y aguas templadas durante el verano, lo que lo convierte en un destino atractivo para quienes buscan tranquilidad.

Las formaciones rocosas convierten el lugar en una suerte de piscina natural, ideal para acampar y preparar pescado fresco junto a la orilla, sin edificios altos ni vida nocturna. Caletas cercanas como Maracaná y Antivito replican este modelo de entorno sin urbanizar, donde la naturaleza y el ritmo pausado dominan la escena.

Tuquillo, la playa de Áncash con aguas templadas y caletas tranquilas lejos del turismo masivo. (Foto: Difusión)

El Ñuro: tortugas marinas y vida pesquera en Piura

En el norte del país, la playa El Ñuro, en Piura, conserva la identidad de pueblo de pescadores y mantiene su actividad principal en torno al muelle. El gran atractivo de la zona es la presencia cotidiana de tortugas marinas, habituadas a la convivencia con los pescadores y visitantes. Proyectos locales posibilitan el avistamiento e incluso el nado junto a estos animales, siguiendo buenas prácticas para minimizar el impacto sobre el ecosistema.

La vida diaria en El Ñuro mantiene su autenticidad: casas bajas, niños jugando en la arena y pescadores reparando redes bajo la sombra configuran una postal que resiste el avance del desarrollo inmobiliario. El ambiente relajado permite disfrutar de un contacto directo con la naturaleza y la cultura local, en un escenario donde la sostenibilidad es parte de la experiencia.

El Ñuro: la playa de Piura donde las tortugas marinas conviven con la pesca artesanal. (Foto: Difusión)

Zorritos: mar cálido y termales en Tumbes

Menos de una hora al sur de Tumbes, Zorritos sobresale por el mar cálido durante prácticamente todo el año, gracias a la influencia de la corriente ecuatorial, un fenómeno que ni Máncora garantiza siempre. Este balneario destaca por su oferta de hospedajes familiares y cabañas, en lugar de grandes desarrollos turísticos, y por una vida cotidiana que sigue girando en torno a la pesca artesanal.

Las lanchas en la playa y las redes secando al sol conforman el paisaje diario de Zorritos. Un atractivo adicional son los pozos termales “Los Hervideros”, que emergen entre la vegetación a pocos kilómetros de la costa y ofrecen una experiencia singular al alternar el baño termal con el acceso rápido al mar. Aguas tibias, naturaleza y autenticidad definen este destino poco explorado.

Zorritos, la playa de Tumbes que combina mar cálido, pesca artesanal y pozos termales. (Foto: Difusión)