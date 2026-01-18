Senamhi pone en alerta a Lima y 18 regiones: nieve, granizo y lluvias intensas impactarán al país

Senamhi lanza alerta por fuertes lluvias, nieve y granizo - Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico nivel naranja por la presencia de nieve, granizo, aguanieve y lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra de Lima y otras 18 regiones.

El fenómeno climático se presentará entre el lunes 19 y el martes 20 de enero de 2026, según el pronóstico oficial. Las precipitaciones alcanzarán departamentos como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna, además de Lima.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población y autoridades locales tomar precauciones ante este escenario climático, que incluye descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

El aviso meteorológico recalca la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y de adoptar medidas preventivas para reducir riesgos en zonas vulnerables.

Nieve y granizo afectarían a 19 regiones. (Foto: Andina)

Acumulados de lluvia y zonas en riesgo

Según el pronóstico de Senamhi, los acumulados de lluvia se ubicarán entre 14 y 32 mm/día en la sierra norte, 11 y 23 mm/día en la sierra centro y de 12 a 26 mm/día en la sierra sur.

En zonas ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar se prevé la ocurrencia de granizo, mientras que en localidades por encima de los 3800 metros, especialmente en la sierra central y sur, se registrarán nevadas.

El informe señala que estos eventos estarán acompañados de un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, junto con lluvias dispersas en la costa.

El INDECI exhortó a los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas, y a garantizar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías para actuar ante cualquier emergencia.

Además, se recomendó a la población reforzar los techos de las viviendas y establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas o alarmas, en coordinación con las autoridades locales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) monitorea en tiempo real los departamentos bajo alerta y coordina con las autoridades regionales y locales para responder a los efectos del fenómeno meteorológico.

Radiación UV

Mientras tanto, el Senamhi también emitió una alerta por niveles muy altos y extremos de radiación ultravioleta (UV) en las playas de Lima Metropolitana durante el fin de semana del 17 y 18 de enero.

El índice de radiación UV oscilará entre 10 y 11 puntos, lo que implica riesgo elevado para la salud, según la escala internacional. Playas del norte alcanzarán un nivel de 11, catalogado como “extremadamente alto”, mientras que en el centro el índice será de 10, “muy alto”.

Las temperaturas previstas rondan entre los 18 °C y 23 °C. El incremento de la radiación UV se asocia a la disminución estacional del ozono y a factores propios del verano, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes permanecen expuestos en las horas centrales del día.

Senamhi recomienda protección solar, ropa adecuada, sombreros, lentes con filtro UV y evitar la exposición entre las 10:00 y 16:00 horas.